Тест на IQ: нужно найти белку в парке за 8 секунд

Густая желтая листва скрывает маленькую белку, которую нелегко заметить даже внимательным людям.

https://glavred.info/life/test-na-iq-nuzhno-nayti-belku-v-parke-za-8-sekund-10809242.html Ссылка скопирована

Нужно найти белку в парке за 8 секунд / Фото: JagranJosh

Оптические иллюзии помогают проверить внимательность, наблюдательность и умение замечать мелкие детали. На первый взгляд изображение может показаться обычным, однако среди осенних листьев прячется маленькое животное, которое не так просто найти.

Как пишет The Sun, в этой головоломке нужно найти белку среди осеннего лесного пейзажа за 8 секунд или быстрее. Человека, выгуливающего собак, на рисунке заметить несложно, но замаскированная белка прячется так, что её легко не заметить с первого взгляда.

На изображении показан осенний лес, деревья которого покрыты желтыми и оранжевыми листьями. Среди них можно увидеть людей в шарфах, играющих в футбол, а также мужчину, выгуливающего собаку. Однако главная задача - найти ещё одного пушистого обитателя леса.

видео дня

Нужно найти белку в парке за 8 секунд / Фото: Jagran Josh

Чтобы справиться с головоломкой за отведенное время, внимательно осмотрите деревья и не сосредотачивайтесь только на центральной части рисунка. Особое внимание обратите на второе дерево справа - именно среди его листьев спряталась белка. Её можно узнать по пушистому хвосту.

Исследования также показывают, что регулярное решение головоломок может помогать тренировать концентрацию, внимание и навыки решения проблем. Поэтому такие задания - не только развлечение, но и возможность дать мозгу небольшую тренировку.

Если вам не удалось найти белку за 8 секунд, не спешите расстраиваться. Попробуйте ещё раз внимательно рассмотреть изображение, а затем сверьте результат с ответом.

Ответ на головоломку / Фото: Jagran Josh

Ранее Главред публиковал и другие головоломки для проверки наблюдательности. Попробуйте найти носорога среди слонов за 7 секунд.

Также проверьте свою наблюдательность в головоломке, где нужно найти котенка среди собак за 15 секунд.

Читайте также:

Об источнике: The Sun The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред