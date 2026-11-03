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Тест на IQ: нужно найти белку в парке за 8 секунд

Руслана Заклинская
3 ноября 2026, 21:34
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Густая желтая листва скрывает маленькую белку, которую нелегко заметить даже внимательным людям.
Тест на IQ: нужно найти белку в парке за 8 секунд
Нужно найти белку в парке за 8 секунд / Фото: JagranJosh

Оптические иллюзии помогают проверить внимательность, наблюдательность и умение замечать мелкие детали. На первый взгляд изображение может показаться обычным, однако среди осенних листьев прячется маленькое животное, которое не так просто найти.

Как пишет The Sun, в этой головоломке нужно найти белку среди осеннего лесного пейзажа за 8 секунд или быстрее. Человека, выгуливающего собак, на рисунке заметить несложно, но замаскированная белка прячется так, что её легко не заметить с первого взгляда.

На изображении показан осенний лес, деревья которого покрыты желтыми и оранжевыми листьями. Среди них можно увидеть людей в шарфах, играющих в футбол, а также мужчину, выгуливающего собаку. Однако главная задача - найти ещё одного пушистого обитателя леса.

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Тест на IQ: нужно найти белку в парке за 8 секунд
Нужно найти белку в парке за 8 секунд / Фото: Jagran Josh

Чтобы справиться с головоломкой за отведенное время, внимательно осмотрите деревья и не сосредотачивайтесь только на центральной части рисунка. Особое внимание обратите на второе дерево справа - именно среди его листьев спряталась белка. Её можно узнать по пушистому хвосту.

Исследования также показывают, что регулярное решение головоломок может помогать тренировать концентрацию, внимание и навыки решения проблем. Поэтому такие задания - не только развлечение, но и возможность дать мозгу небольшую тренировку.

Если вам не удалось найти белку за 8 секунд, не спешите расстраиваться. Попробуйте ещё раз внимательно рассмотреть изображение, а затем сверьте результат с ответом.

Тест на IQ: нужно найти белку в парке за 8 секунд
Ответ на головоломку / Фото: Jagran Josh

Ранее Главред публиковал и другие головоломки для проверки наблюдательности. Попробуйте найти носорога среди слонов за 7 секунд.

Также проверьте свою наблюдательность в головоломке, где нужно найти котенка среди собак за 15 секунд.

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Об источнике: The Sun

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