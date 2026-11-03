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Зачем на Андрея натирали дверь чесноком: древний обычай из Трансильвании

Марина Иваненко
3 ноября 2026, 20:15
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Ночь стригоев в Трансильвании связывали с древними верованиями о нечистой силе. Почему чесноком защищали дома и как девушки гадали на любовь?
Почему перед Андреем пороги натирали чесноком:
Почему перед Андреем пороги натирали чесноком: / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Почему в ночь перед днем Андрея натирали двери чесноком
  • Кого в Трансильвании называли стригами
  • Как девушки гадали на будущего мужа

В ночь перед Днем святого Андрея в румынских деревнях совершали необычный обряд: чесноком натирали двери, пороги и оконные рамы, а детям рисовали им крестики на руках. Согласно народным поверьям, так семьи защищали свои дома от стригоев - мифических существ, которых считали опасными для людей и скота. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает венгерское издание Kerteszkedj.hu, в традициях Трансильвании и Восточных Карпат ночь перед Днём святого Андрея была связана с многочисленными обрядами и суевериями. Чеснок в этих обычаях играл особую роль: его считали защитой от нечистой силы, болезней и несчастий.

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Ночь стригоев: почему люди боялись 29 ноября

День святого апостола Андрея отмечается 30 ноября. В румынской народной традиции ночь накануне называли ночью стригоев. По поверьям, именно тогда беспокойные души людей, умерших насильственной смертью или совершивших при жизни тяжкие грехи, якобы возвращались в мир живых.

Стригоев представляли опасными существами, которые могли высасывать кровь, забирать человеческую жизненную силу, вызывать болезни, а также вредить домашнему скоту. Считалось, что они способны похищать молоко у коров и портить запасы зерна.

Образ стригоя стал одним из источников западных представлений о вампирах. В конце XIX - начале XX века западные читатели узнавали о трансильванских легендах благодаря путевым заметкам и этнографическим сборникам. Эти описания впоследствии повлияли на формирование литературного образа вампира, который приобрел мировую популярность.

Почему именно чеснок использовали для защиты от нечистой силы

Резкий запах чеснока в народных верованиях считался средством очищения и защиты. Люди верили, что там, где чувствуется его сильный аромат, нечистая сила не сможет проникнуть в дом.

Поэтому вечером 29 ноября хозяйки натирали чесноком места, через которые, по поверьям, могли проникнуть нежелательные существа: дверные петли, пороги, оконные рамы и входы в хозяйственные помещения. Особое внимание уделяли хлевам и конюшням, ведь считалось, что скот также находится под угрозой.

Чеснок использовали и для символической защиты детей. На тыльной стороне их рук рисовали небольшие крестики, надеясь уберечь малышей от злых сил.

Конечно, чеснок играл важную роль не только в обрядах. Его постоянно использовали в домашнем хозяйстве и кулинарии, поэтому он всегда был под рукой. В народной культуре его резкий запах ассоциировался с очищением и защитой, что и объясняет особое место этого продукта в традициях.

Какие запреты существовали в День святого Андрея

Помимо обрядов с чесноком, с этим днём связывали ряд запретов. По румынским обычаям, в День святого Андрея не рекомендовалось расчёсывать волосы и шить. Считалось, что соблюдение таких правил поможет избежать неприятностей.

Некоторые люди пытались усилить защиту с помощью поста. Те, кто стремился обрести особую благосклонность высших сил, соблюдали строгие ограничения в еде. В то же время тем, кто уже постился перед Рождеством, в определенных случаях разрешалось есть рыбу.

В эту ночь обращали внимание и на будущий урожай. В некоторых местностях варили пшеницу и делили её между родственниками и соседями. Такой обычай должен был символизировать достаток и благополучие в следующем году.

Еще одним обрядом было наблюдение за веткой яблони. Ее ставили в воду и ждали, распустятся ли почки к Новому году. Если ветка зацветала, это считалось хорошим знаком и предвестником урожайного года.

Подобные обычаи существовали и в венгерской традиции. В частности, девушки использовали ветки деревьев для гадания и пытались по их цветению предсказать будущие события. Подобные обряды перекликались с традицией ветки святой Варвары, которую в декабре ставили в воду и ждали появления цветов.

Видео о традициях и обычаях, которые соблюдаются в ночь святого Андрея, можно посмотреть здесь:

Как девушки гадали на будущего мужа

Ночь святого Андрея была связана не только со страхом перед нечистой силой. Для девушек она также становилась поводом узнать о будущей любви и браке.

В некоторых регионах Румынии девушки пекли соленые пироги. По поверью, будущий муж должен был присниться той, которой во сне кто-то приносил воду. В других деревнях девушки привязывали чеснок к поясу, надеясь привлечь внимание поклонников.

В венгерской традиции День святого Андрея также считался важным временем для любовных гаданий. По народным обычаям девушки постились в течение дня, а вечером совершали различные обряды, чтобы узнать, кто станет их мужем.

Один из способов предсказания заключался в использовании красного яблока. Его клали в стакан с водой и оставляли под кроватью. Утром девушка должна была выпить воду, съесть яблоко и выбежать на улицу. Считалось, что первый мужчина, которого она встретит, и станет её будущим избранником.

Существовало и другое гадание, связанное с зерном. Девушки по дороге домой с вечерних посиделок касались соломенных крыш и пытались поймать зерна в фартук. По поверью, пшеница предвещала брак с сыном фермера, а рожь - с сыном более состоятельного человека.

Сохранился ли обычай натирать двери чесноком

В Румынии традиция использовать чеснок в ночь перед Днём святого Андрея до сих пор известна многим семьям. Правда, сегодня не все воспринимают её буквально: для одних это часть семейного наследия, для других - интересный элемент народной культуры.

Каждый год в конце ноября румынские СМИ вспоминают легенды о стригоях и древние обряды защиты дома. Они напоминают о временах, когда люди объясняли непонятные явления с помощью мифов, символов и ритуалов.

Подобные обычаи, связанные с защитой дома в темные зимние вечера, существовали и в других европейских странах. Например, в Швеции традиция зажигать свечи на подоконниках помогала создавать уют и символически наполнять светом самые длинные зимние ночи.

А для тех, кто предпочитает практическое использование чеснока, конец осени также имеет значение. Ноябрь подходит для посадки озимого чеснока: зубчики успевают укорениться до наступления сильных морозов, а весной начинают активно развиваться.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu

Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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