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Четыре авиабомбы на поселок под Краматорском: погибла женщина, есть раненые

Тарас Сидоржевский
3 ноября 2026, 18:28
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Под ударом оказалась Ясногорка - повреждены по меньшей мере 16 частных домов, еще пять человек травмированы.
Последствия атаки
Последствия атаки / Донецкая ОГА

Что произошло:

  • Россияне утром сбросили четыре авиабомбы на Ясногорку
  • Погибла 48-летняя женщина, еще пять человек ранены
  • Повреждены по меньшей мере 16 частных домов

Российские оккупанты утром 3 ноября сбросили четыре авиабомбы на поселок Ясногорка Краматорской громады в Донецкой области. В результате удара погибла 48-летняя женщина, еще пять человек получили ранения, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram.

По его словам, среди пострадавших - трое мужчин и две женщины. "Погибла 48-летняя женщина. Еще 5 человек - 3 мужчин и 2 женщин - получили ранения различной степени тяжести", - написал глава ОКраматорськВА.

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Удар также задел жилой сектор поселка. "В результате удара повреждены по меньшей мере 16 частных домов. Окончательные последствия обстрела устанавливаем", - добавил Филашкин.

Как эвакуироваться из Донецкой области?

Глава ОВА в очередной раз призвал местных жителей не медлить с выездом. "В очередной раз призываю жителей Донетчины: не рискуйте жизнью! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!" - подчеркнул Филашкин.

По вопросам эвакуации можно обращаться по телефонам 0-800-500-121 и +380730500121. Для эвакуации тяжелобольных людей и лиц с инвалидностью работает отдельная линия 0800332614.

Сможет ли Россия штурмовать Краматорск и Славянск?

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду отметил, что контрудар украинских сил на севере Донетчины усложнил планы Кремля. "Сейчас этот контрудар - тактическая операция. Но она создает серьезные проблемы для стратегического планирования России", - подчеркнул специалист.

По его оценке, оккупанты потеряли один из вариантов окружения агломерации и теперь могут действовать только прямолинейно. "То есть можно сказать, что "тройка" разрушила один из вариантов захвата Славянско-Краматорской "цитадели" для России. Сейчас у них остается один вариант - идти в лоб, непосредственно пытаться штурмовать эту агломерацию", - пояснил Свитан.

Эксперт также обозначил направления, с которых враг может давить на города. "Поскольку уже не удастся "клешнями" охватить Славянско-Краматорскую агломерацию, значит, будут пытаться наносить удары в лоб - со стороны Бахмута, Часова Яра, Константиновки, с юга на север. Других вариантов нет", - подытожил он.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду обратил внимание на тактику, которую враг применяет к прифронтовым городам. "Российские оккупационные войска будут действовать по своему шаблону, то есть будут пытаться захватить город, просто сравнивая его с землей. Это сейчас происходит с Краматорском, Славянском, Херсоном, Сумами, Харьковом и Константиновкой", - отметил он.

Обстрелы Донецкой области - новости

Как сообщал Главред, 8 октября российская авиабомба попала в две маршрутки в Краматорске. После удара по Краматорску погибли 30 человек, еще 18 получили ранения. В тот же день еще три человека погибли в результате обстрела Беленького Краматорской громады.

Оккупанты долгое время пытались охватить Краматорск и Славянск с флангов. Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил о срыве планов Кремля в Донецкой области. По его словам, в ходе операции "Вивальди" украинские силы уничтожили одну из "клешней" врага.

3 ноября россияне нанесли авиаудар и по Запорожской области. Оккупанты сбросили 10 авиабомб на укрытие с людьми в Комышувахе. По последним данным, число погибших там возросло до 29 человек.

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О персоне: Вадим Филашкин

Вадим Филашкин - украинский государственный деятель, председатель Донецкой областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года. В прошлом - заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации, пишет Википедия.

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