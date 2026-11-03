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Мирные переговоры в Абу-Даби: чего хочет Украина и на что готова Россия

Руслана Заклинская
3 ноября 2026, 18:10
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Украина, США и Россия готовятся к новому раунду трехсторонних переговоров, который состоится 10–11 ноября в Абу-Даби.
Мирные переговоры в Абу-Даби: чего хочет Украина и на что готова Россия
Украина, США и Россия проведут переговоры в ОАЭ / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Что будут обсуждать Украина, США и Россия на переговорах в Абу-Даби
  • Кто возглавит российскую делегацию и примут ли участие европейцы
  • Каких договоренностей добивается Украина

Украина и Россия при посредничестве США проведут новый раунд трехсторонних переговоров 10–11 ноября в Абу-Даби. Планируется обсудить договоренности по безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.

Главред выяснил, что известно о предстоящих переговорах, какие вопросы планируют обсудить стороны и чего ожидает Украина от встречи.

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Что будут обсуждать Украина, США и Россия

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф в соцсети X сообщил, что американская сторона выступит посредником в переговорах на рабочем уровне. Он отметил, что переговоры будут касаться послевоенных механизмов безопасности, деэскалации и гуманитарных вопросов. Также участники должны определить дальнейшие шаги для достижения мирного соглашения.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Американский представитель подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает продолжить работу, которая ранее велась в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге.

"Мы с нетерпением ждем развития прогресса, достигнутого в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге, в направлении всеобъемлющего, прочного мирного соглашения, которое обеспечит долгосрочную безопасность для будущих поколений", - говорится в заявлении Уиткоффа.

Кто возглавит российскую делегацию на переговорах

Российскую делегацию возглавит помощник российского диктатора Владимира Путина Владимир Мединский. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Российская делегация 10–11 ноября прибудет в Абу-Даби и примет участие в трехсторонних переговорах. Что касается главного переговорщика в этом процессе с российской стороны - им остается мой коллега Мединский", - заявил Песков.

По его словам, на встрече будут обсуждаться гарантии безопасности для России и Украины. В состав делегации войдут представители различных ведомств, в частности МИД РФ.

В то же время Песков подчеркнул, что участие Европейского Союза в переговорах не предусмотрено, поскольку согласован трехсторонний формат. При этом пресс-секретарь Кремля заявил, что России рано или поздно придется обсуждать с Европой будущую систему безопасности.

На вопрос о возможной встрече делегации с Путиным перед поездкой пресс-секретарь ответил, что конкретных планов пока нет. В то же время, по его словам, участники делегации регулярно докладывают российскому лидеру и получают от него инструкции.

Кроме того, пресс-секретарь Кремля прокомментировал удары по энергетической инфраструктуре. Он заявил, что защита российских энергообъектов якобы значительно усилилась, хотя полностью обезопасить их невозможно. В то же время Россия, по его словам, продолжает масштабные удары по украинской инфраструктуре, объясняя это необходимостью лишить Украину возможности атаковать РФ.

Будут ли европейцы участвовать в переговорах

По информации The Insider, европейских представителей непосредственно на переговоры в Абу-Даби не пригласили. Ранее президент Украины Владимир Зеленский настаивал на участии европейских партнеров в переговорном процессе, однако Москва выступала против расширения формата.

Помощник Путина Юрий Ушаков ранее заявлял, что европейские представители могут приехать в Абу-Даби, если самостоятельно купят билеты, однако официальных приглашений им не будут направлять.

В то же время США планируют провести отдельные консультации с европейскими партнерами в Брюсселе. Там обсудят гарантии безопасности для Украины и будущую систему безопасности в Европе.

Как Зеленский отреагировал на приглашение в Москву

На фоне активизации мирных инициатив российская сторона приглашала президента Украины Владимира Зеленского в Москву. Президент заявил, что не видит смысла ни приглашать российского диктатора Владимира Путина в Киев, ни самому ехать в Москву. По его мнению, такие предложения только вредят мирному процессу.

"Нет смысла приглашать Путина в Киев, потому что он не приедет… Это деструктивно. Точно так же, как и приглашать меня в Москву - это деструктивно. Это просто плевок в лицо всему миру, который хочет, чтобы война закончилась", - сказал Зеленский во время общения с журналистами.

Он также прокомментировал возможность телефонного разговора с главой Кремля. По словам президента, такая беседа была бы формальной и сдержанной.

"Это будет очень официальный, сухой разговор по телефону", - отметил глава государства.

В то же время Зеленский предположил, что во время разговора Путин мог бы читать ему лекции по истории. Поэтому, по его мнению, лидерам стоит встретиться лично и обсудить вопросы войны.

Президент подчеркнул, что переговоры требуют усилий и готовности сторон к достижению договоренностей. В частности, Украине пришлось бы объяснять российской стороне, в чём она не права, ведь именно Россия является агрессором.

Как можно договориться о прекращении огня

Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала заявил, что не видит перспектив для переговоров двух президентов. По его словам, Кремль настаивает на том, чтобы Зеленский позвонил Путину или приехал в Москву, что свидетельствует о нежелании России вести равноправный диалог.

"Не вижу, как Зеленский и Путин могут о чем-то договориться. Это два человека, которые искренне ненавидят друг друга. Это абсолютно бесперспективная идея", - отметил Фесенко.

Политолог считает, что больше шансов на результат имеют переговоры уполномоченных делегаций. Они могли бы согласовать секторальное перемирие, а впоследствии - прекращение огня вдоль линии фронта.

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Также Фесенко поддержал идею привлечения Турции и ЕС к переговорам. В частности, Анкара могла бы помочь обсудить вопрос морского перемирия.

"В повестке дня трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной следует обсудить вопрос морского перемирия. Это важно", - подчеркнул политолог.

Каковы приоритеты Украины на переговорах

Зеленский во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине рассказал, что Украина планирует обсудить на мирных переговорах в Абу-Даби гарантии безопасности, прекращение ударов по энергетическим объектам, разблокирование Черного моря и обмен военнопленными. Также Киев настаивает на подготовке встречи лидеров с участием Европы.

трамп хроніка
Что Трамп говорил о войне в Украине / Інфографіка: Главред

По словам Зеленского, американская сторона уже выразила готовность обсуждать гарантии безопасности для Украины и пакет восстановления Prosperity Package. Президент назвал четыре приоритета предстоящих переговоров 10–11 ноября.

Среди них - прекращение ударов по энергетической и критической инфраструктуре, разблокирование Черного моря для экспорта зерна, активизация обменов военнопленными и подготовка трехсторонней встречи на уровне лидеров.

"Мы рассчитываем, что работа в таком формате (на уровне команд - ред.) и другие наши дипломатические усилия откроют путь к трехстороннему формату на уровне лидеров. Именно такой формат, на уровне лидеров, может решить ключевые вопросы для достижения долгосрочного мира и гарантированной безопасности", - добавил президент.

Мерц призвал предоставить Европе место за столом переговоров

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа должна участвовать в формировании мирного соглашения по Украине. Об этом он сказал во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Берлине 3 ноября, сообщает Politico.

"Европа должна и хочет играть определенную роль в этом процессе. Ключевые элементы мирного урегулирования - будь то санкции или архитектура безопасности - могут быть решены только вместе с нами, европейцами", - подчеркнул Мерц.

Зеленский, со своей стороны, заявил, что США и Россия не могут самостоятельно решать вопрос о вступлении Украины в Евросоюз. Для этого нужна поддержка европейских государств.

К чему Трамп и Путин склоняют Украину

Издание The Hill пишет, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин могут пытаться договориться о невыгодном для Киева мирном соглашении до января 2027 года. Причина - политические риски для обоих лидеров и ухудшение положения России из-за затянувшейся войны.

По мнению автора материала, Трамп торопится из-за предстоящих промежуточных выборов в Конгресс США. Республиканцы могут потерять большинство в Палате представителей, что усилит влияние демократов на политику в отношении Украины и затруднит достижение договоренностей с Москвой.

В материале также говорится о давлении Вашингтона на Киев. В частности, администрация Трампа якобы договорилась с Путиным о поставках российского дизельного топлива на мировые рынки, одновременно требуя от Украины прекратить удары по российским НПЗ. Американские представители также предупреждали о возможном прекращении обмена разведданными.

Дизельное соглашение Трампа и Путина
Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Отдельно автор упоминает попытки убедить европейские страны передать замороженные российские активы в механизм под контролем США. Однако европейские лидеры отклонили это предложение.

В то же время Россия сталкивается с высокими процентными ставками и дефицитом рабочей силы. По мнению издания, Кремль может не выдержать ещё двух лет изнурительной войны, поэтому Украине и её союзникам важно сохранять единство и не допустить ослабления давления на Москву.

Какой козырь может потерять Путин на переговорах

Руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду заявил, что после промежуточных выборов в США Дональд Трамп может ослабить давление на Украину, а переговорные позиции российского диктатора Владимира Путина - ослабнуть. Кремль рассчитывает на поддержку американского президента, однако результаты голосования могут изменить политическую ситуацию в Вашингтоне.

По оценке дипломата, США и Россия и в дальнейшем будут пытаться склонить Киев к уступкам. Однако после выборов Трамп может ослабить давление на Украину, из-за чего Кремлю будет сложнее настаивать на ультимативных требованиях.

"Украину будут пытаться склонить к тому же, что и раньше. Возможно, после выборов Трамп будет делать это в меньшей степени. Если так, то и аппетиты у Путина уменьшатся, поскольку единственная его надежда - это Трамп. Если позиции Трампа ослабнут, то и Путин не сможет выдвигать ультимативных требований", - отметил Огрызко.

Также дипломат обратил внимание, что Украина вместе с европейскими партнерами работает над созданием альтернативы американским системам Patriot.

О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года - проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Что известно о предыдущих переговорах в Абу-Даби

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России состоялся в Абу-Даби в начале февраля 2026 года. Тогда стороны договорились об обмене 314 военнопленными.

Переговоры сначала проходили в трехстороннем формате, после чего делегации работали в отдельных группах. Секретарь СНБО Рустем Умеров назвал первый день встречи содержательным и продуктивным.

Нынешнему раунду предшествовали дипломатические контакты в октябре. После встречи Уиткоффа с Путиным помощник российского лидера Юрий Ушаков заявлял о готовности Москвы возобновить трехсторонние переговоры во второй декаде ноября.

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