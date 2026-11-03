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В спальне будет гораздо теплее: простой трюк для сохранения тепла

Инна Ковенько
3 ноября 2026, 16:29
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Чтобы спальня зимой остывала медленнее, эксперты советуют обратить внимание на оформление окон.

В спальне будет гораздо теплее: простой трюк для сохранения тепла
Как сохранить тепло зимой / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Как сделать спальню теплее
  • Как сохранить тепло в комнате
  • Какие шторы лучше выбрать для спальни

В холодное время года через окна комната теряет тепло, поэтому стоит позаботиться об их правильном оформлении. Дизайнеры советуют сочетать несколько слоев штор: между тканями образуются воздушные прослойки, которые замедляют теплообмен между холодным стеклом и помещением.

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Такой прием поможет сделать спальню более комфортной без дополнительных затрат на обогрев, пишет Главред со ссылкой на Ideal Home.

Как сделать спальню теплее с помощью штор

Менеджер по дизайну Blinds2Go Хлоя Дакоста объясняет, что несколько слоев текстиля создают дополнительный изоляционный барьер между окном и комнатой. Воздух между тканями замедляет потерю тепла, а плотные шторы уменьшают ощущение холода от стекла.

Она советует сочетать лёгкие полупрозрачные занавески с плотными портьерами. Первые пропускают дневной свет и обеспечивают уединение, а вторые можно закрывать вечером, чтобы лучше удерживать тепло.

Как правильно сочетать разные слои штор

Хлоя Дакоста предлагает трёхслойное оформление окна: ближе всего к стеклу разместить рулонную штору, за ней повесить лёгкую занавеску, а со стороны комнаты - плотные портьеры. Так можно регулировать освещение в течение дня и создать дополнительную защиту от холода.

Для теплоизоляции также подойдут специальные термошторы или терможалюзи. Менеджер по продуктам и трендам компании 247 Blinds Хелен О’Коннор советует дополнять их тяжелыми шторами из фактурной ткани.

Впрочем, использовать три слоя необязательно. IKEA рекомендует для спальни более простое сочетание: затемняющие шторы или жалюзи вместе с лёгкой полупрозрачной занавеской. Зимой плотный текстиль поможет уменьшить теплопотери, а лёгкий слой можно оставлять открытым днём.

Как уменьшить потери тепла через окна
Как уменьшить потери тепла через окна / Инфографика: Главред

Когда открывать шторы, чтобы в комнате было теплее

Министерство энергетики США советует зимой днём открывать шторы на окнах, выходящих на юг. Солнечные лучи будут естественным образом нагревать помещение. Вечером и ночью окна лучше закрывать плотными шторами, чтобы уменьшить потери тепла через стекло.

Важно также правильно подобрать длину текстиля. Если под окном расположен радиатор, длинные шторы могут препятствовать распространению теплого воздуха по комнате. В таком случае рекомендуем выбирать модели до подоконника или чуть ниже.

Какие цвета штор выбрать для уютной спальни

Гелен О’Коннор рекомендует обратить внимание на тёплые оттенки, в частности медно-оранжевый и глубокий бордовый. Хлоя Дакоста советует сочетать разные фактуры и узоры или использовать несколько оттенков одного цвета, если спальня оформлена в сдержанном стиле.

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Об источнике: Ideal Home

Ideal Home - это британский журнал о дизайне интерьера, пишет Википедия.

Издается ежемесячно компанией Future plc. Журнал выходит с 1920 года и специализируется на статьях о дизайне интерьера, новостях о шопинге и советах для потребителей. В каждом выпуске есть раздел, посвящённый преображению кухни и ванной комнаты.

С 2021 года журнал Ideal Home редактирует Хизер Янг. Штаб-квартира журнала расположена в Лондоне.

Веб-сайт журнала был запущен в 2005 году как продолжение журнала. На нём представлены галереи фотографий комнат, статьи с советами по декорированию, форумы, блоги, новости о покупках и конкурсы.

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