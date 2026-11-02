На Солнце произошло четыре вспышки: будут ли магнитные бури в первые дни ноября

Специалисты оценили, насколько сильно солнечные вспышки могут влиять на Землю.

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Прогноз геомагнитной активности на 3 ноября / фото: pixabay

Вы узнаете:

Будут ли магнитные бури в ближайшие дни

Как изменится геомагнитная активность до 4 ноября

Во вторник, 3 ноября, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. За прошедшие сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса В, но они не оказывают сильного влияния на Землю.

Об этом сообщает meteoprog. Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет очень низкой с небольшой вероятностью вспышки С-класса.

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"Вероятность небольшой геомагнитной бури - 1%, вероятность сильной геомагнитной бури - 1%, вероятность вспышки на Солнце М-класса - 1%, вероятность вспышки на Солнце Х-класса - 1%, количество солнечных пятен - 10", - говорится в статье.

Эти данные подтверждает и meteoagent. Сегодня К-индекс 3,8, солнечная вспышка В7 и резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, находятся на зеленом уровне.

3 и 4 ноября К-индекс останется на зеленом уровне, но при этом снизится до 2.

Геомагнитная активность 2–4 ноября / фото: скриншот

Об источнике: Meteoagent Meteoagent - это специализированный сервис и мобильное приложение для метеозависимых людей, которое прогнозирует резкие изменения погоды, солнечные вспышки, магнитные бури и резонанс Шумана.

Как магнитные бури могут влиять на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия. В частности, у них появляются такие симптомы, как:

головная боль

головокружение

тошнота

боль в области сердца

слабость

сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Как облегчить самочувствие во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить самочувствие, а именно:

Ограничивать употребление жирной, острой и мучной пищи;

Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;

Находиться на свежем воздухе и гулять пешком;

Регулярно проветривать комнаты.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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