Мокрый снег и густой туман: синоптики предупредили об опасной погоде в Украине

В нескольких областях Украины объявлен желтый уровень опасности из-за неблагоприятных метеорологических явлений.

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Прогноз погоды в Украине на 3 ноября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Где из-за туманов объявлен первый уровень опасности

Насколько снизится температура в разных регионах Украины

Как изменится погода в Киеве 3 ноября

Погода в Украине завтра, 3 ноября, будет облачной и без значительных осадков. Лишь в Одесской области и в Крыму ожидается небольшой дождь. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

В северо-восточной части Украины ночью и утром возможен туман. В связи с этим объявлен I уровень опасности (желтый) в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях.

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I уровень опасности (желтый) 3 ноября / фото: facebook.com/UkrHMC/

Ветер будет северный, в южной части - северо-восточный, 3–8 м/с.

Температура ночью снизится до +2+8 градусов, днем будет +5+11 градусов. На юго-востоке Украины синоптики прогнозируют ночью +4+9 градусов, днем +10+15 градусов.

Опасные погодные явления в Украине / Инфографика: Главред

"В Карпатах ночью без осадков, днём небольшой мокрый снег; температура ночью и днём около 0 градусов", - отметили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине 3 ноября / фото: facebook.com/UkrHMC/

Погода в Киеве и области 3 ноября

В столице и в Киевской области во вторник ожидается облачная погода без значительных осадков. Ветер северный, 3–8 м/с. Температура по области ночью +3+8 градусов, днем +6+11 градусов. В Киеве ночью будет теплее - +6+8 градусов, днем +8+10 градусов.

Погода в Киеве 3 ноября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что погода в Украине этой зимой ожидается теплее климатической нормы и с большим количеством осадков. Зимой в Украине может выпасть на 20–40 % больше осадков. Но при этом рассчитывать на большой снежный покров не стоит из-за преобладания теплого воздуха с Атлантики.

Ранее сообщалось, что в Украине до 8 ноября ожидается преимущественно сухая и прохладная погода. Ночью в отдельных регионах температура будет опускаться ниже нуля, а днем воздух будет прогреваться максимум до +14 градусов.

Накануне стало известно, что после аномально тёплого октября в Украину придут первые ночные заморозки, а 6-7 ноября в ряде областей возможен мокрый снег.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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