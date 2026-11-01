Тест на IQ: нужно найти четырех крабов среди раков за 10 секунд

Из-за схожести цветов заметить спрятанных крабов с первого взгляда будет непросто.

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Нужно найти четырех крабов среди раков / Фото: dudolf

Оптические иллюзии - это не только интересное развлечение, но и возможность проверить внимательность и наблюдательность. На первый взгляд изображение может показаться обычным, однако среди множества деталей часто скрываются объекты, которые сложно заметить сразу.

Как пишет The Sun, венгерский художник Гергели Дудаш, известный под псевдонимом Дудольф, создал головоломку, в которой нужно найти четырех крабов среди раков за 10 секунд. Задачу усложняет то, что морские обитатели имеют схожие цвета, а разноцветные водоросли отвлекают внимание.

На рисунке изображено морское дно, где среди множества красных раков спрятались четыре краба. Из-за схожести цветов их непросто заметить с первого взгляда. Для успешного прохождения теста понадобятся концентрация и умение замечать мелкие детали.

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Попробуйте найти всех четырёх крабов как можно быстрее. Если не удаётся найти их сразу, мысленно разделите изображение на несколько одинаковых частей и последовательно осмотрите каждую. Не спешите переходить к следующему участку, пока не проверите все детали.

Нужно найти четырех крабов среди раков / Фото: dudolf

Два краба находятся в верхней части изображения - в левом и правом углах. Еще двух можно найти ближе к центру и в нижней части рисунка.

Такие задания помогают тренировать концентрацию и визуальное восприятие. При этом скорость поиска не определяет уровень IQ, ведь результат зависит от сложности изображения и индивидуальных особенностей внимания.

Ответ на головоломку / Фото: dudolf

Ранее Главред публиковал и другие головоломки для проверки наблюдательности. Попробуйте найти котенка среди собак за 15 секунд.

Также проверьте свою наблюдательность в головоломке, где нужно найти три сердца среди роз за 20 секунд.

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Об источнике: The Sun The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания .

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