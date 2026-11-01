Собчак и ее мужу запретили въезд в европейскую страну: она отреагировала

Путинистка Собчак уже отреагировала на новости, которые нельзя считать приятными для нее.

https://glavred.info/starnews/putinistka-koroleva-priznalas-v-chuvstvah-k-byvshemu-10808705.html Ссылка скопирована

Ксении Собчак запретили въезд в Латвию/ Коллаж Главред, фото Instagram/xenia_sobchak

Кратко:

Как Собчак отреагировала на запрет

Кто принял решение ограничить въезд

Российской пропагандистке Ксении Собчак и ее супругу, театральному режиссеру Константину Богомолову, закрыли въезд в Латвию на неопределенный срок.

Об этом 31 октября сообщила глава Министерства иностранных дел страны Байба Браже.

видео дня

По словам министра, оба россиянина включены в список лиц, нежелательных для пребывания на территории Латвии. При этом конкретные причины такого решения официально не раскрываются.

Собчак уже прокомментировала произошедшее в своем Telegram-канале. Пропагандистка выразила недовольство тем, что латвийские власти не объяснили основания для запрета. Она также предположила, что на решение могли повлиять ее политические оппоненты. Собчак при этом, которая поддерживает военное вторжение террориста Путина в Украину, искренне не понимает, почему цивилизованные страны запрещают въезд россиянам.

Скоро Собчак будет демонстрировать свои наряды исключительно в РФ / Фото spletnik.ru

При этом Собчак заявила, что не собирается добиваться отмены ограничений и не считает поездки в Латвию необходимыми для себя.

В последние годы Латвия была одним из направлений, куда Собчак отправлялась вместе с семьей. Журналистка также приезжала туда ради съемок интервью. Теперь такие поездки для нее и Богомолова будут недоступны на неопределенный срок.

Богомолов - муж путинистки Собчак / Фото Instagram/konbog75

Супруги оказались не единственными известными россиянами, которым латвийские власти запретили въезд. Ранее аналогичные ограничения ввели в отношении ряда артистов, музыкантов и публичных персон, среди которых певица Кристина Орбакайте, актеры Павел Прилучный и Данила Козловский, а также другие представители российского шоу-бизнеса.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, сообщал, что скандальная Настя Каменских поделилась с подписчиками честными кадрами без фильтров и косметики. Певица подчеркнула, что выступает против любых "уколов красоты" и пластики, предпочитая стареть естественно.

Ранее также украинская певица Камалия откровенно высказалась о личной жизни. В беседе со Славой Деминым артистка резко ответила на вопрос о новых кавалерах после развода с пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Ксения Собчак Ксения Собчак - российская журналистка, пропагандистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред