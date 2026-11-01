РФ обстреляла Ровенщину дронами: есть раненые и разрушения — детали

В результате нападения россиян в Ровенской области пострадали 4 человека.

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Россия обстреляла Ровенскую область с помощью дронов / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

Россия атаковала Ровенскую область с помощью дронов

В результате атаки пострадали четыре человека

Спасатели потушили пожар площадью 100 квадратных метров

В воскресенье, 1 ноября, российские войска атаковали Ровенскую область. В Острожском районе в результате вражеской атаки загорелся жилой дом.

Как сообщили в ГСЧС, в результате обстрела со стороны РФ ранения получили четыре человека.

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"Сегодня в Острожском районе в результате очередной вражеской атаки возник пожар в жилом доме. Площадь возгорания составила 100 кв. м", - говорится в сообщении.

Ранее глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль сообщил, что силы ПВО отражали удары противника в течение ночи и утра.

Почему реактивные дроны начали долетать до западных областей

Россия может увеличивать дальность полета реактивных беспилотников, уменьшая их боевую нагрузку в пользу запаса топлива. Это позволяет дронам преодолевать большие расстояния и достигать западных областей Украины. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в подкасте РБК-Украина.

По словам Игната, реактивные беспилотники по своим характеристикам уже приближаются к крылатым ракетам, которые могут долетать, в частности, до Львовской области. Дальность полета зависит от конструкции конкретного аппарата, объема топлива и веса боевой части.

"Вопрос в том, какие характеристики заложены в конкретный дрон, сколько в нём топлива и какая боевая часть. Если боевую часть снять полностью или минимизировать её, соответственно, можно взять больше топлива и увеличить дальность", - отметил он.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Ранее Главред писал, что Россия в ночь на 1 ноября атаковала Украину 433 ударными беспилотниками, 64 из которых были реактивными Shahed. По состоянию на 07:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 371 дрон, однако зафиксированы попадания в 16 локациях.

Напомним, в ночь на субботу, 31 октября, российские войска атаковали Сумы двумя ударными беспилотниками. В результате попаданий в Заречном районе города возникли пожары. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Кроме того, 30 октября российские войска нанесли несколько новых ударов по железнодорожному вокзалу Днепра. На объекте возник пожар, одна женщина получила ранение. Пассажиров и сотрудников железной дороги своевременно эвакуировали.

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О персоне: Александр Коваль Александр Коваль - украинский государственный деятель, председатель Ровенской областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года, пишет Википедия. С 5 марта 2021 года по 27 декабря 2023 года был председателем Ровенской районной государственной администрации Ровенской области.

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