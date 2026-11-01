Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ обстреляла Ровенщину дронами: есть раненые и разрушения - детали

Инна Ковенько
1 ноября 2026, 10:48
google news Подпишитесь
на нас в Google
В результате нападения россиян в Ровенской области пострадали 4 человека.
Россия обстреляла Ровенскую область с помощью дронов
Россия обстреляла Ровенскую область с помощью дронов / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

  • Россия атаковала Ровенскую область с помощью дронов
  • В результате атаки пострадали четыре человека
  • Спасатели потушили пожар площадью 100 квадратных метров

В воскресенье, 1 ноября, российские войска атаковали Ровенскую область. В Острожском районе в результате вражеской атаки загорелся жилой дом.

Как сообщили в ГСЧС, в результате обстрела со стороны РФ ранения получили четыре человека.

видео дня

"Сегодня в Острожском районе в результате очередной вражеской атаки возник пожар в жилом доме. Площадь возгорания составила 100 кв. м", - говорится в сообщении.

Ранее глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль сообщил, что силы ПВО отражали удары противника в течение ночи и утра.

  • Наслідки атаки РФ на Рівненщину 1 листопада
    Наслідки атаки РФ на Рівненщину 1 листопада Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Рівненщину 1 листопада
    Наслідки атаки РФ на Рівненщину 1 листопада Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Рівненщину 1 листопада
    Наслідки атаки РФ на Рівненщину 1 листопада Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Рівненщину 1 листопада
    Наслідки атаки РФ на Рівненщину 1 листопада Фото: ДСНС

Почему реактивные дроны начали долетать до западных областей

Россия может увеличивать дальность полета реактивных беспилотников, уменьшая их боевую нагрузку в пользу запаса топлива. Это позволяет дронам преодолевать большие расстояния и достигать западных областей Украины. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в подкасте РБК-Украина.

По словам Игната, реактивные беспилотники по своим характеристикам уже приближаются к крылатым ракетам, которые могут долетать, в частности, до Львовской области. Дальность полета зависит от конструкции конкретного аппарата, объема топлива и веса боевой части.

"Вопрос в том, какие характеристики заложены в конкретный дрон, сколько в нём топлива и какая боевая часть. Если боевую часть снять полностью или минимизировать её, соответственно, можно взять больше топлива и увеличить дальность", - отметил он.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Ранее Главред писал, что Россия в ночь на 1 ноября атаковала Украину 433 ударными беспилотниками, 64 из которых были реактивными Shahed. По состоянию на 07:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 371 дрон, однако зафиксированы попадания в 16 локациях.

Напомним, в ночь на субботу, 31 октября, российские войска атаковали Сумы двумя ударными беспилотниками. В результате попаданий в Заречном районе города возникли пожары. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Кроме того, 30 октября российские войска нанесли несколько новых ударов по железнодорожному вокзалу Днепра. На объекте возник пожар, одна женщина получила ранение. Пассажиров и сотрудников железной дороги своевременно эвакуировали.

Читайте также:

О персоне: Александр Коваль

Александр Коваль - украинский государственный деятель, председатель Ровенской областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года, пишет Википедия.

С 5 марта 2021 года по 27 декабря 2023 года был председателем Ровенской районной государственной администрации Ровенской области.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Очень высокая интенсивность ударов": Зеленский раскрыл масштабы атак и планы РФ на зиму

"Очень высокая интенсивность ударов": Зеленский раскрыл масштабы атак и планы РФ на зиму

12:02Украина
Кремль нашел новое "препятствие" на пути к миру: ISW раскрыл, в чём РФ обвиняет Украину

Кремль нашел новое "препятствие" на пути к миру: ISW раскрыл, в чём РФ обвиняет Украину

11:34Война
РФ обстреляла Ровенщину дронами: есть раненые и разрушения — детали

РФ обстреляла Ровенщину дронами: есть раненые и разрушения — детали

10:48Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Морозы до -5 и мокрый снег: когда в Украину ворвется настоящий холод

Морозы до -5 и мокрый снег: когда в Украину ворвется настоящий холод

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке футболиста за 56 с

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке футболиста за 56 с

Кремль нашел новое "препятствие" на пути к миру: ISW раскрыл, в чём РФ обвиняет Украину

Кремль нашел новое "препятствие" на пути к миру: ISW раскрыл, в чём РФ обвиняет Украину

Рубио назвал вступление Украины в НАТО нереалистичным и раскрыл, кто этому препятствует

Рубио назвал вступление Украины в НАТО нереалистичным и раскрыл, кто этому препятствует

В РФ скончался звезда и вокалист группы "Любэ"

В РФ скончался звезда и вокалист группы "Любэ"

Последние новости

13:26

Большинство жарит грибы неправильно: когда нужно добавлять лук

13:08

Оторванная рука: Хайди Клум ошарашила своим видом на красной дорожке

13:03

Какие огурцы оправдали ожидания огородников: 5 лучших гибридов

12:49

Дом из 100 тысяч газет стоит уже более века: как инженер воплотил необычную идею

12:40

С карт списывают, но не выдают: банкоматы Приватбанка довели людей до истерики

Мобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноябряМобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноября
12:38

Что обязательно нужно сделать с почвой в теплице осенью: два важных шага

12:21

Отопление ухудшает качество воздуха в доме: какие 3 комнатных растения помогут

12:02

"Очень высокая интенсивность ударов": Зеленский раскрыл масштабы атак и планы РФ на зиму

11:52

В РФ скончался звезда и вокалист группы "Любэ"

Реклама
11:38

Почему зимой нужно постучать по капоту перед запуском двигателя: важная причина

11:34

Кремль нашел новое "препятствие" на пути к миру: ISW раскрыл, в чём РФ обвиняет Украину

11:05

Любовный гороскоп на ноябрь: Львам — страсть, Девам — важные решения

10:54

Орхидея зацветет зимой: чем поливать её в ноябре, чтобы появились новые цветоносы

10:48

РФ обстреляла Ровенщину дронами: есть раненые и разрушения — деталиФото

10:41

Зачем подкову вешают над входом в дом: концами вверх или вниз

10:27

Слабосоленая красная рыба за 5 минут: названы идеальные пропорции соли и сахара

10:20

Один простой трюк поможет нарезать лук без слёз: что нужно сделать

09:56

РФ атаковала Украину 433 дронами за ночь: сколько целей сбила ПВО

09:54

ВСУ оттеснили врага возле важного города: в ISW рассказали об изменениях на фронте

09:03

Графики больше не действуют: в Киеве ввели экстренные отключения света

Реклама
08:51

Рубио назвал вступление Украины в НАТО нереалистичным и раскрыл, кто этому препятствует

08:40

Будет ли Зеленский на саммите G20 в США: Трамп сделал новое заявление

08:10

Зачем Кириенко ездил в Запорожскую область: Тышкевич раскрыл план Кремлямнение

07:33

Взрывы не утихали до утра, небо затянуло черным дымом: в РФ горит нефтяной гигант

05:58

Гороскоп на завтра, 2 ноября: Ракам — комплименты, Водолеям — радость

05:30

Особый знак для четырех китайских знаков зодиака: чья жизнь круто изменится

04:43

Как экономить при каждой стирке: эксперты поделились хитростью

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке футболиста за 56 с

03:03

Зачем добавлять шоколад в мясное рагу: неожиданный секрет поваров

01:10

Ученые раскрыли пугающий сценарий: черная дыра может неожиданно разделиться

31 октября, суббота
23:41

В РФ заявили о новых договоренностях с Украиной: о чем идет речь

22:27

Киев может получить ракеты для Patriot ранее обещанного США: Зеленский о деталях

22:16

Тест на IQ: нужно найти носорога среди слонов за 7 секунд

21:37

Путин получил два послания от Зеленского - Стубб раскрыл подробности

21:35

Счета за отопление заметно снизятся: простые хитрости для сохранения теплаВидео

20:32

Один простой трюк поможет сохранить тепло в доме: что нужно сделать с батареей

20:29

Шансы окончания войны в Украине и визит Зеленского в США: важные заявления Рубио

19:30

Унитаз засияет как новый: простая хитрость для идеальной чистоты туалетаВидео

19:23

Зеленский раскрыл планы относительно переговоров с РФ после встречи с Эрдоганом

19:10

Урок для НАТО: Коваленко объяснил, чем "Вивальди" опровергла скептиков танковмнение

Реклама
19:05

Самый счастливый день ноября 2026 года: кому звёзды готовят особый шанс

18:43

Одна ошибка при хранении испортит летние шины: как уберечь резину от трещинВидео

18:29

Переговоры Украины, США и РФ: Буданов раскрыл главную цель Киева

18:28

Присохший жир исчезнет быстрее: как очистить духовку с помощью пара

18:25

Украинцы будуть без света до 10 часов: графики отключений на 1 ноября

18:01

РФ может готовить провокации в одной области: людей призвали быть бдительными

17:49

Морозы их не убьют: какие сорняки нужно удалить с грядок осенью

17:31

Засор исчезнет за минуты: сантехник поделился неожиданным лайфхакомВидео

17:27

"Был и отправила": Камалия сделала признание о бойфренде

17:14

Морозы до -5 и мокрый снег: когда в Украину ворвется настоящий холод

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости Запорожья
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять