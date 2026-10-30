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РФ атаковала железнодорожный вокзал в большом городе Украины, начался пожар - что известно

Юрий Берендий
30 октября 2026, 18:21
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На вокзале оборудовали укрытие, а пассажирам рекомендуют переждать опасность.
РФ атаковала железнодорожный вокзал в большом городе Украины, начался пожар - что известно
Что известно о последствиях удара по железнодорожному вокзалу в Днепре / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Алексей Кулеба/Facebook

Ключевые факты:

  • Россия нанесла новые удары по вокзалу Днепра
  • Женщина получила ранение, на вокзале произошел пожар

Российские войска нанесли несколько новых ударов по железнодорожному вокзалу Днепра. На объекте возник пожар, одна женщина получила ранения. Пассажиров и сотрудников железной дороги своевременно эвакуировали. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

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По информации главы ОВА, пострадавшую доставляют в медицинское учреждение.

"Враг вновь нанес удары по железнодорожному вокзалу в Днепре. Там произошел пожар. Получила ранения женщина. Медики доставляют её в больницу", - сообщил Ганжа.

Что известно о ситуации на вокзале

В свою очередь в Укрзализныце сообщили о продолжении атак на железнодорожную инфраструктуру города. Пассажиров и железнодорожников предупредили об опасности и организовали эвакуацию.

"Враг продолжил прицельные атаки на железнодорожный вокзал Днепра. Нанесено несколько новых ударов. Эвакуация была объявлена заблаговременно. По предварительной информации: и пассажиры, и железнодорожники целы. Сейчас тщательно проверяем", - сообщили в "Укрзализныце".

На подземных площадях вокзала оборудовали места для длительного пребывания людей. Железнодорожники также продолжают работу, несмотря на задержки по соображениям безопасности.

"На подземных площадях вокзала Днепра развернуты зоны для длительного пребывания. Как и прошлой ночью, несмотря на задержки из соображений безопасности, будем работать, чтобы во что бы то ни стало отправить все поезда", - отметили в "Укрзализныце".

Пассажирам рекомендуют оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Если поездка сегодня не является крайне необходимой, билеты можно вернуть со 100% компенсацией и перенести поездку на другую дату.

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Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 29 октября глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил об авиаударе по Изюму тремя управляемыми авиабомбами. По его словам, в результате атаки произошло частичное разрушение пятиэтажного дома. В результате атаки известно о 12 пострадавших, продолжаются поисково-спасательные работы по извлечению людей из-под завалов.

Студия художественной гимнастики Magic sports 29 октября сообщила о гибели 15-летней гимнастки Яны Пешковой в результате удара по Чернигову.

По данным компании ДТЭК, в результате атак 29 октября город Днепр остался частично обесточенным из-за повреждения оборудования магистральных сетей. Журналисты сообщали о примерно восьми баллистических ракетах "Искандер-М", а также о перебоях с водоснабжением в некоторых районах Днепра.

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О персоне: Александр Ганжа

Александр Ганжа - украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

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