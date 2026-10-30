РФ атаковала железнодорожный вокзал в большом городе Украины, начался пожар - что известно

На вокзале оборудовали укрытие, а пассажирам рекомендуют переждать опасность.

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Что известно о последствиях удара по железнодорожному вокзалу в Днепре / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Алексей Кулеба/Facebook

Ключевые факты:

Россия нанесла новые удары по вокзалу Днепра

Женщина получила ранение, на вокзале произошел пожар

Российские войска нанесли несколько новых ударов по железнодорожному вокзалу Днепра. На объекте возник пожар, одна женщина получила ранения. Пассажиров и сотрудников железной дороги своевременно эвакуировали. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

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По информации главы ОВА, пострадавшую доставляют в медицинское учреждение.

"Враг вновь нанес удары по железнодорожному вокзалу в Днепре. Там произошел пожар. Получила ранения женщина. Медики доставляют её в больницу", - сообщил Ганжа.

Что известно о ситуации на вокзале

В свою очередь в Укрзализныце сообщили о продолжении атак на железнодорожную инфраструктуру города. Пассажиров и железнодорожников предупредили об опасности и организовали эвакуацию.

"Враг продолжил прицельные атаки на железнодорожный вокзал Днепра. Нанесено несколько новых ударов. Эвакуация была объявлена заблаговременно. По предварительной информации: и пассажиры, и железнодорожники целы. Сейчас тщательно проверяем", - сообщили в "Укрзализныце".

На подземных площадях вокзала оборудовали места для длительного пребывания людей. Железнодорожники также продолжают работу, несмотря на задержки по соображениям безопасности.

"На подземных площадях вокзала Днепра развернуты зоны для длительного пребывания. Как и прошлой ночью, несмотря на задержки из соображений безопасности, будем работать, чтобы во что бы то ни стало отправить все поезда", - отметили в "Укрзализныце".

Пассажирам рекомендуют оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Если поездка сегодня не является крайне необходимой, билеты можно вернуть со 100% компенсацией и перенести поездку на другую дату.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 29 октября глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил об авиаударе по Изюму тремя управляемыми авиабомбами. По его словам, в результате атаки произошло частичное разрушение пятиэтажного дома. В результате атаки известно о 12 пострадавших, продолжаются поисково-спасательные работы по извлечению людей из-под завалов.

Студия художественной гимнастики Magic sports 29 октября сообщила о гибели 15-летней гимнастки Яны Пешковой в результате удара по Чернигову.

По данным компании ДТЭК, в результате атак 29 октября город Днепр остался частично обесточенным из-за повреждения оборудования магистральных сетей. Журналисты сообщали о примерно восьми баллистических ракетах "Искандер-М", а также о перебоях с водоснабжением в некоторых районах Днепра.

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О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа - украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

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