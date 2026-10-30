Бомбардировщики и ракеты уже на позициях: когда РФ может массированно атаковать Украину

Кратко:
- Разведка США якобы предупредила об ударе в течение 48 часов
- К позициям "Искандеров" и С-400 доставили шесть ракет
- Пять Ту-95 и Ту-160 уже вооружены крылатыми ракетами
Американская разведка предупредила Украину о вероятном массированном ракетном ударе России в ближайшие 48 часов. Противник якобы уже доставляет ракеты к позициям пусковых установок, а стратегические бомбардировщики готовы к вылету. Об этом сообщают мониторинговые каналы, отслеживающие движение российских ракет и дронов.
По их данным, к местам вероятного развертывания пусковых установок оперативно-тактических комплексов "Искандер" и зенитных систем С-400 доставлено шесть ракет. Всего для этого типа вооружения оккупанты могут задействовать до 25 ракет.
Еще одна угроза - стратегическая авиация. Пять бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, по данным мониторинга, уже вооружены крылатыми ракетами.
Сколько ракет в месяц может запускать РФ по Украине
Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью РБК-Украина рассказал, что Россия может запускать по Украине более 300 баллистических ракет в месяц, если сохранит нынешние темпы обстрелов. В то же время у Украины критически мало ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.
По словам Игната, во время трёх последних обстрелов Россия применила около 39, 16 и 23 ракет соответственно. С учётом единичных пусков это примерно 80 ракет в неделю.
Военный отметил, что во время одной из атак, когда РФ выпустила 39 ракет, украинской ПВО удалось сбить лишь пять. В то же время он выразил сомнение, что Россия сможет длительное время поддерживать такие темпы из-за ограниченных запасов.
Для противодействия угрозе Игнат призвал усилить превентивные действия против России. Он также подчеркнул необходимость усиления санкционного давления на российскую нефтегазовую отрасль и дальнейшей военной помощи со стороны партнеров, в частности поставок ракет для Patriot.
"Что в таком случае может помочь? Превентивный ответ - то есть симметричные действия. Нужно наносить удары по их пусковым установкам, по предприятиям, которые производят сами ракеты и компоненты к ним", - отметил Игнат.
Удары РФ по городам Украины - новости по теме
Как сообщал Главред, вечером 29 октября российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. Зафиксировано попадание в складские здания, возник пожар.
Ранее глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что Россия нанесла авиаудар по Изюму в Харьковской области. В результате атаки частично разрушен пятиэтажный дом.
Президент Зеленский заявил, что украинская разведка располагает информацией о подготовке новых баллистических ударов по стране. Президент призвал граждан беречь себя.
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Об персоне: Юрий Игнат
Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).
Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".
По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".
В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.
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