Разведка США угрожала остановить обмен данными из-за ударов по НПЗ РФ - WP

Вашингтон давит на Киев из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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Трамп утверждает, что США продолжают делиться разведданными с Украиной / Коллаж: Главред, фото: ОП, соцсети

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США грозили остановить обмен разведданными из-за ударов по НПЗ

Трамп заверил, что Вашингтон продолжает делиться данными разведки

Американские чиновники требовали от Киева прекратить удары по российским НПЗ, иначе грозили лишить его оружия и разведданных. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Собеседник издания рассказал, что в понедельник американские разведчики предупредили посольство Украины в Вашингтоне: обмен информацией остановят сразу после новых ударов по энергетике РФ. Полностью поток данных не перекрыли, но угроза сохраняется.

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"Предупреждения были настолько массовыми, что звонили каждому, у кого была украинская по звучанию фамилия", - рассказал собеседник.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NPR подтвердил, что украинские военные получали такие угрозы, однако пока они не были выполнены.

"Мы помогаем им и делимся разведданными. Мы хотим, чтобы война закончилась", - сказал президент США Дональд Трамп журналистам во вторник.

Издание напоминает, что, по данным Офиса президента, в понедельник и вторник российская баллистика атаковала Киев без сигналов от партнеров.

"Российская баллистическая атака на Киев. Снова никакого раннего предупреждения от наших партнеров. Главной целью была энергетическая инфраструктура", - заявил Зеленский вечером во вторник.

Во время массированного ночного обстрела россияне ударили по шести энергообъектам в разных регионах, в том числе по главным электростанциям Киева. Зеленский сообщил о 39 баллистических ракетах и 120 ударных дронах, а без света остались 600 тысяч человек. По данным городских властей, в столице погибли по меньшей мере четыре человека, еще 25 получили ранения. Из-за веерных отключений в части города остановился электротранспорт.

Позже Офис президента и Воздушные силы уточнили картину.

"Около 22:40 мы сообщили, что не получили от партнеров предупреждений о баллистических ракетах. Однако во время следующих трех волн атак партнеры все же предупреждали о применении баллистики", - отметил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

Трамп стремится надавить на Зеленского

Дипломат ЕС в Киеве оценивает ситуацию осторожнее. Он напомнил, что украинские радары уже пропускали баллистические атаки.

"Зеленский заинтересован в том, чтобы намекать, что разведку остановили, - этот нарратив продвигает антиамериканское крыло вокруг него. Но я также могу представить, что Трамп стремится надавить на Зеленского. На мой взгляд, возможны оба сценария", - предположил дипломат.

Удары пришлись на момент, когда Трамп в воскресенье объявил в Truth Social об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Впрочем, похоже, ни одна из сторон об этом не знала. Зеленский заявил, что готов подписать такую договоренность, но ответит, если Россия продолжит бить по энергосистеме.

Глава МИД Андрей Сибига назвал ночную атаку очередным негативным "ответом" Путина на инициативу американского президента.

В Кремле заявили, что делать выводы о дальнейшей военной поддержке Киева со стороны Вашингтона рано. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков указал на противоречие между заявлениями о продолжении помощи и сообщениями о технических проблемах и прерванной цепочке передачи информации.

"Было бы лучше, если бы такие блестящие технологии вообще не использовались в военных целях", - заявил Песков о возможных ограничениях Starlink.

В Киеве тем временем настаивают, что Россия сознательно ударила именно по объектам, которые должно было защищать объявленное Трампом перемирие.

"Удар был полностью сознательным и демонстративным по своему масштабу - Россия еще никогда не демонстрировала такого показного неуважения к Соединенным Штатам", - подчеркнул Зеленский.

Энергетическое перемирие - последние новости

Как сообщал Главред, 11 октября президент США Дональд Трамп заявил, что РФ и Украина уже согласились на немедленное энергетическое перемирие. В то же время президент Владимир Зеленский ответил, что впервые слышит о прекращении ударов по энергетике, о котором объявил Трамп.

Издание Axios писало, что энергетическое перемирие между страной-агрессором Россией и Украиной, о котором заявил президент США Дональд Трамп, распространяется исключительно на удары по нефтеперерабатывающим заводам обеих сторон.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Россия прекратит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

13 октября Зеленский обвинил РФ в срыве энергетического перемирия.

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Об источнике: The Washington Post The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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