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Без света 600 тысяч человек: РФ ударила по энергетике вопреки перемирию Трампа

Анна Ярославская
14 октября 2026, 09:27
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Зеленский назвал ночной удар по энергетике невиданным неуважением России к США.
Зеленский, атака РФ
Россия ударила 39 баллистическими ракетами по энергетике - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, ОП

Кратко:

  • Россия выпустила по Украине 39 баллистических ракет и 128 дронов
  • Без света как минимум 600 тысяч человек
  • Повреждены 26 объектов энергетики и 4 нефтегазовых объекта
  • Зеленский просит США о санкциях и ракетах для Patriot

В ночь на 14 октября Россия ударила по энергосистеме Киева, Киевской области и Харькова 39 баллистическими ракетами и более чем 120 дронами. Как минимум 600 тысяч человек остались без электроснабжения, и масштаб отключений может вырасти. Повреждены 26 элементов электроэнергетического комплекса и четыре объекта нефтегазовой отрасли. Есть погибшие и раненые, сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

Атака произошла через три дня после того, как Дональд Трамп объявил в Truth Social о договоренности Киева и Москвы не бить по объектам генерации и сетям. Зеленский тогда согласился, что Украина воздержится от ударов по российской энергетике, если Россия поступит так же.

видео дня

"Прицельный российский баллистический удар именно по энергетике, в отношении которой президент Америки определил прекращение огня. Удар абсолютно сознательный и показательный своей масштабностью – такого демонстративного неуважения России к Америке еще не было. Россия не считает заявления президента Америки сильными", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины убежден, что Москва сознательно отказалась от шанса снизить напряжение.

"Мы просим президента Трампа ввести сильные санкции против России, тем более закон Линдси Грэма, который был недавно принят и подписан, это позволяет и регламентирует. У президента Америки есть все сильные и достаточные инструменты, чтобы приблизить мир благодаря силе, справедливости и давлению на агрессора", - заявил глава государства.

Законопроект Линдси Грэма об усилении санкций против РФ
Законопроект Линдси Грэма об усилении санкций против РФ / Инфографика: Главред

Отдельно Зеленский обратился к западным партнерам относительно новых партий противоракет для зенитных комплексов Patriot. По его мнению, ни одно государство не должно оставаться один на один с агрессором, настроенным на войну. Американцев он призвал вспомнить принцип Рейгана о мире через силу.

"Я благодарен всем, кто помогает Украине! Мир может прийти только благодаря силе, и мы просим Америку вспомнить этот рейгановский принцип", - добавил Зеленский.

ПВО сбила лишь четыре баллистические ракеты

Во время вражеской атаки радиотехнические войска зафиксировали 167 средств воздушного нападения: 39 ракет, летевших по баллистической траектории, и 128 ударных беспилотников. Среди ракет были Искандер-М, KN-23, С-400, Циркон и Оникс, а среди дронов - 77 реактивных, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ракеты запускали из Курской, Брянской, Воронежской и Ростовской областей РФ. Дроны типа Shahed, "Бандероль/Дань-Т", Гербера, Италмас и дроны-имитаторы "Пародия" заходили с направлений Миллерово и Орла, из оккупированного Донецка, из Гвардейского в Крыму и с акватории Азовского моря. Главной особенностью атаки военные называют массированный удар баллистикой по энергообъектам одновременно с нескольких направлений и разными средствами.

По состоянию на 09:00 удалось сбить или подавить 119 целей. Среди них лишь четыре баллистические ракеты и 115 дронов, то есть 90% ударных БпЛА (59 из них реактивные).

Попадания зафиксированы на 22 локациях, падение обломков еще на восьми, а часть ракет до целей не долетела. Утром атака продолжалась, в небе еще находились вражеские беспилотники.

Отчет Воздушных сил
Отчет Воздушных сил / t.me/kpszsu

Пожары на Хмельнитчине и погибшие на Днепропетровщине

В ночь на 14 октября дроны атаковали Хмельницкую область. Пожары вспыхнули на предприятиях в Хмельницком и Шепетовском районах, а в Хмельницком районе от обломков загорелась АЗС, где легкие ранения получили два человека, сообщает ГСЧС.

В самом Хмельницком из-за падения обломков загорелись два частных дома, данных о пострадавших нет. Спасатели несколько раз покидали места работ из-за повторных обстрелов.

Тушение пожара на одном из предприятий Хмельницкого района продолжается, к нему привлекли 80 спасателей и 22 единицы техники.

  • Последствия атаки РФ на Хмельницкую область
    Последствия атаки РФ на Хмельницкую область Фото: ДСНС
  • Последствия атаки РФ на Хмельницкую область
    Последствия атаки РФ на Хмельницкую область Фото: ДСНС
  • Последствия атаки РФ на Хмельницкую область
    Последствия атаки РФ на Хмельницкую область Фото: ДСНС
  • Последствия атаки РФ на Хмельницкую область
    Последствия атаки РФ на Хмельницкую область Фото: ДСНС
  • Последствия атаки РФ на Хмельницкую область
    Последствия атаки РФ на Хмельницкую область Фото: ДСНС
  • Последствия атаки РФ на Хмельницкую область
    Последствия атаки РФ на Хмельницкую область Фото: ДСНС
  • Последствия атаки РФ на Хмельницкую область
    Последствия атаки РФ на Хмельницкую область Фото: ДСНС
  • Последствия атаки РФ на Хмельницкую область
    Последствия атаки РФ на Хмельницкую область Фото: ДСНС

На Днепропетровщине под ударами оказались четыре района, погибли два человека и еще шестеро пострадали, среди них ребенок.

В Павлограде попадание по открытой местности унесло одну жизнь, четыре человека ранены. Еще один человек погиб на Никопольщине, где атакам подверглись районный центр и Мировская громада, информирует ГСЧС.

Ночью россияне попали по предприятию в Днепре, где вспыхнул масштабный пожар и пострадал мужчина. В Синельниковском районе под ударом были Яворницкая и Николаевская громады: ранена женщина, поврежден частный дом. Все пожары на Днепропетровщине спасатели ликвидировали.

Атака на Киев 13-14 октября 2026 - что известно

Как писал Главред, вечером 13 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. Перед ударом воздушная тревога не была объявлена заблаговременно. По словам советника президента Дмитрия Литвина, предупреждения от партнеров о запусках баллистических ракет по Киеву не поступало. По его словам, военные и службы выясняют причины.

В Деснянском районе Киева зафиксировано попадание в девятиэтажный жилой дом. В результате атаки возник пожар.

Кроме того, в Деснянском районе в результате российского удара загорелось складское здание. В Дарницком районе обломки упали на территорию стадиона, в результате чего загорелся газон.

Сообщалось о 21 раненом в результате атаки врага, среди них восьмилетний ребенок, два человека погибли.

16 человек находятся в стационарах городских больниц, уточнил столичный градоначальник. Из них четверо находятся в критическом состоянии.

Утром 14 октября в ГСЧС сообщили, что в Киеве три человека погибли в результате российских обстрелов, продолжается ликвидация последствий в трех районах столицы.

  • Последствия атаки РФ на Киев
    Последствия атаки РФ на Киев Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Киев
    Последствия атаки РФ на Киев Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Киев
    Последствия атаки РФ на Киев Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Киев
    Последствия атаки РФ на Киев Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Киев
    Последствия атаки РФ на Киев Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Киев
    Последствия атаки РФ на Киев Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Киев
    Последствия атаки РФ на Киев Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Киев
    Последствия атаки РФ на Киев Фото: t.me/dsns_telegram

Энергетическое перемирие - последние новости

Как сообщал Главред, 11 октября президент США Дональд Трамп заявил, что РФ и Украина уже согласились на немедленное энергетическое перемирие. В то же время президент Владимир Зеленский ответил, что впервые слышит о прекращении ударов по энергетике, о котором объявил Трамп.

Издание Axios писало, что энергетическое перемирие между страной-агрессором Россией и Украиной, о котором заявил президент США Дональд Трамп, распространяется исключительно на удары по нефтеперерабатывающим заводам обеих сторон.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Россия прекратит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

13 октября Зеленский обвинил РФ в срыве энергетического перемирия.

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Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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Владимир Зеленский новости Украины атака дронов Ракетная атака на Украину
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