Трамп внезапно объявил об 'энергетическом перемирии' между РФ и Украиной

Главное:
- Трамп заявил о том, что РФ и Украина уже согласились на "энергетическое перемирие"
- Зеленский попросил сообщить, с какого времени наступает объявленное Трампом "перемирие"
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что РФ и Украина уже согласились на немедленное энергетическое перемирие.
Об этом хазяин Белого дма написал на своей странице в социальной сети Truth Social.
"С этого момента вступает в силу "энергетическое перемирие" в войне между Россией и Украиной. Обе стороны дали на это согласие. Не нарушайте его!", - написал Трамп.
Реакция Зеленского
Президент Владимир Зеленский заявил, что впервые слышит о прекращении ударов по энергетике, которое объявил Трамп, сообщает Axios.
"Если президент Трамп договорился об этом с Путиным, пожалуйста, сообщите нам, когда перемирие вступит в силу", - заявил Зеленский.
При этом Украина готова согласиться на энергетическое перемирие, если Россия тоже прекратит удары, добавил он.
Позднее Зеленский отметил, что "Украина поддерживает прекращение огня и важно, чтобы в России поддержали. Ожидаем детали от американской стороны. С нашей, украинской стороны всегда полна поддержка деэскалационных шагов, защиты жизни и необходимых решений для прекращения войны и гарантирования долгосрочного мира".
Что предшествовало
Как известно, 14 сентября, Трамп уже говорил, что Россия и Украина якобы договорились не атаковать энергетические объекты друг друга. Впрочем, тогда стороны не подтвердили соглашение, а удары продолжились.
Ранее Зеленский выдвинул главное условие энергетического перемирия. Президент подчеркнул, что любые шаги по снижению интенсивности ударов должны быть взаимными и предусматривать реальные гарантии.
Напомним, президент США Дональд Трамп вновь связал подорожание бензина с ударами Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина намерена усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне изменения тактики России и подготовки Москвы к новой зимней кампании.
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Об источнике: Axios
Axios – американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц.
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