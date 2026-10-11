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Трамп внезапно объявил об "энергетическом перемирии" между РФ и Украиной

Алексей Тесля
11 октября 2026, 18:21
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Украина готова согласиться на энергетическое перемирие, если Россия тоже прекратит удары.
Трамп внезапно объявил об 'энергетическом перемирии' между РФ и Украиной
Дональд Трамп заявил об "энергетическом перемирии" / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/WhiteHouse, скриншот

Главное:

  • Трамп заявил о том, что РФ и Украина уже согласились на "энергетическое перемирие"
  • Зеленский попросил сообщить, с какого времени наступает объявленное Трампом "перемирие"

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что РФ и Украина уже согласились на немедленное энергетическое перемирие.

Об этом хазяин Белого дма написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

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"С этого момента вступает в силу "энергетическое перемирие" в войне между Россией и Украиной. Обе стороны дали на это согласие. Не нарушайте его!", - написал Трамп.

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Реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что впервые слышит о прекращении ударов по энергетике, которое объявил Трамп, сообщает Axios.

"Если президент Трамп договорился об этом с Путиным, пожалуйста, сообщите нам, когда перемирие вступит в силу", - заявил Зеленский.

При этом Украина готова согласиться на энергетическое перемирие, если Россия тоже прекратит удары, добавил он.

Позднее Зеленский отметил, что "Украина поддерживает прекращение огня и важно, чтобы в России поддержали. Ожидаем детали от американской стороны. С нашей, украинской стороны всегда полна поддержка деэскалационных шагов, защиты жизни и необходимых решений для прекращения войны и гарантирования долгосрочного мира".

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Что предшествовало

Как известно, 14 сентября, Трамп уже говорил, что Россия и Украина якобы договорились не атаковать энергетические объекты друг друга. Впрочем, тогда стороны не подтвердили соглашение, а удары продолжились.

Ранее Зеленский выдвинул главное условие энергетического перемирия. Президент подчеркнул, что любые шаги по снижению интенсивности ударов должны быть взаимными и предусматривать реальные гарантии.

Напомним, президент США Дональд Трамп вновь связал подорожание бензина с ударами Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина намерена усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне изменения тактики России и подготовки Москвы к новой зимней кампании.

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Об источнике: Axios

Axios – американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц.

Большинство статей – короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

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