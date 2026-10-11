Дроны поразили еще один дата-центр Яндекса в РФ: 'легли' более 80 сервисов

Под ударом оказался объект, состоящий из 2880 серверных стоек, а сбои затронули вычислительные ресурсы, базы данных и сервисы искусственного интеллекта.

https://glavred.info/world/drony-porazili-eshche-odin-data-centr-yandeksa-v-rf-vyshli-iz-stroya-bolee-80-servisov-10803221.html Ссылка скопирована

Дроны атаковали третий дата-центр "Яндекса" в России / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео/Exilenova+

Кратко:

видео дня

Дроны атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимире

Сбои затронули более 80 сервисов Yandex Cloud

Власти РФ официально не комментируют атаку

В ночь на воскресенье, 11 октября, беспилотники атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимире, после чего в работе более 80 сервисов облачной платформы Yandex Cloud возникли перебои, а ряд популярных продуктов компании перестал работать, сообщает OSINT-канал Exilenova+.

Местные жители рассказывали о многочисленных взрывах, прогремевших в регионе ночью. Мощность объекта, который, по всей видимости, подвергся удару, составляет 50 МВт, он рассчитан на 2880 серверных стоек. Официальной реакции российских властей на сообщение об атаке не последовало.

Что именно перестало работать

Сбои затронули наиболее массовые потребительские продукты компании. Перебои зафиксировали в работе голосового помощника Алиса, Яндекс Музыки, сервиса видеосвязи Телемост и Яндекс Дома.

Проблемы не ограничились приложениями для конечных пользователей - они распространились на саму инфраструктуру Yandex Cloud. Речь идет о вычислительных ресурсах, базах данных, хранилищах и инструментах для разработчиков, а также о продуктах на базе искусственного интеллекта, включая YandexGPT API.

Третья атака на дата-центры компании

Инцидент во Владимире стал уже третьим сообщением об ударе по вычислительным мощностям "Яндекса". 8 октября беспилотники атаковали крупный дата-центр компании в Рязанской области, где после этого вспыхнул пожар.

Тогда перебои в работе сервисов фиксировались по всей территории России. В тот же день "Яндекс" удалил с карт дата-центры в четырёх регионах РФ, в том числе и объект, который, по сообщениям, подвергся атаке.

Зачем Украина наращивает удары вглубь РФ – мнение эксперта

Главред писал, что по словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, удары Украины вглубь РФ являются демонстрацией западным партнерам, прежде всего США, растущих возможностей Украины.

Первые украинские баллистические ракеты по России уже улетели, и результаты хорошие. Возможности Украины в этой сфере нарастают, о чем свидетельствуют массированные удары по целям РФ.

Удары вглубь России - последние новости

Как писал Главред, днем 9 октября российская столица оказалась под атакой дронов и небольших воздушных шаров. В Москве гремели взрывы, работала ПВО, в аэропортах возник коллапс.

Напомним, в российском Сасово Рязанской области в ночь на 8 октября вспыхнул пожар на территории станкостроительного завода "Саста", где расположен дата-центр ООО "Яндекс ДЦ". OSINT-аналитики установили местоположение по кадрам очевидцев, а расположение серверной площадки именно здесь подтверждают данные Wikimapia и собственные заявления сотрудников центра обработки данных.

По предварительным данным, по объекту нанесли удар ракетами или реактивными беспилотниками.



Ранее сообщалось, что в ночь на 7 октября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов на территории РФ и временно оккупированных территориях Украины.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред