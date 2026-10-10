Ростов-на-Дону трясло от взрывов: возник пожар, есть серьезные поражения

Кратко:
- Ростовскую область ночью атаковали дроны
- В результате атаки пострадали нефтяной терминал, железнодорожный мост и суда в порту Азова
- Из-за работы российской ПВО пострадали жители Ростова
В ночь на 10 октября в стране-агрессоре России было громко. Украинские дроны атаковали Ростов-на-Дону. Там после серии взрывов возник пожар. Об этом сообщил мониторинговый канал Exilenova+.
Впоследствии выяснилось, что пожар вспыхнул на нефтеналивном терминале Новошахтинского завода НЗНП филиала "Ростовский". Объект используется для хранения и перевалки нефтепродуктов.
"NASA firms подтверждает атаку на Новошахтинский нефтяной терминал в Ростове", - отметили мониторы.
Видео последствий атаки украинских дронов на Ростовскую область можно посмотреть в Telegram-канале Главред по ссылке.
Реакция местных властей
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар также прокомментировал атаку. Он заявил о повреждении железнодорожного моста и жилых домов в Ростове-на-Дону.
Однако он забыл уточнить, что гражданские и их дома пострадали не в результате атаки украинских дронов, а из-за работы пресловутой российской ПВО.
Также Слюсар заявил об атаке на порт в Азове, где были поражены два судна.
Какова тайная цель ударов Украины по нефтяной инфраструктуре РФ
Главред писал, что, по словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, Украина не планирует прекращать удары по российской энергетической инфраструктуре.
Увеличение производства украинских дронов и развитие ракетных возможностей могут позволить наносить ещё больший ущерб объектам нефтяной отрасли РФ. Проблемы с топливом сказываются не только на сборе урожая, но и на морской логистике зернового экспорта РФ. По словам Загороднего, это запускает цепную реакцию для аграрного сектора и бюджета России.
Удары вглубь России - последние новости
Напомним, Главред писал, что днем 9 октября российская столица оказалась под атакой дронов и небольших воздушных шаров. В Москве гремели взрывы, работала ПВО, в аэропортах возник коллапс.
Ранее сообщалось, что в ночь на 7 октября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов на территории РФ и временно оккупированных территориях Украины.
Накануне стало известно, что силы безопасности и обороны Украины вывели из строя более половины нефтеперерабатывающих мощностей России; такие удары существенно ослабляют военно-экономический потенциал агрессора.
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Об источнике: Exilenova+
Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.
Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus.
Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.
Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота.
Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.
Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.
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