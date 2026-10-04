Украина поразила более 51% российских НПЗ: появились важные подробности

Совсем недавно были поражены Московский, Ярославский, КИНЕФ, Усть-Луга, Пермский, Ильский, Саратовский, Сызранский и другие НПЗ.

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Наносятся удары по важным объектам РФ / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

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Выведены из строя более половины нефтеперерабатывающих мощностей РФ

Существенный удар нанесен по экономике врага

Силы безопасности и обороны Украины вывели из строя более половины нефтеперерабатывающих мощностей России, подобные удары существенно ослабляют военно-экономический потенциал агрессора.

"51% пораженных нефтеперерабатывающих мощностей – существенный удар по экономике врага, по его способности осуществлять агрессию и обеспечивать группировки своих войск. Наши deep strikes продолжают переносить войну на территорию России", – сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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Как сообщается, совсем недавно были поражены Московский, Ярославский, КИНЕФ, Усть-Луга, Пермский, Ильский, Саратовский, Сызранский и другие НПЗ. Последствия украинских операций не всегда видны сразу. Но эффект накапливается и дает ощутимый результат.

"Разведка, аналитики Генерального штаба и Министерства обороны оценили последствия недавних дальнобойных ударов Сил безопасности и обороны. Более половины мощностей противника выведено из строя. Это результат тщательно продуманных, планомерных и системных действий, направленных на обескровливание российской военной машины и уничтожение ее военно-экономического потенциала", – отметили в МО.

/ Инфографика: Главред

Отмечается, что одним из приоритетов Министерства обороны являются дальнобойные ударные дроны, позволяющие поражать цели в глубине России.

"В этом году мы в три раза увеличили производство и закупки. Это не предел. И в дальнейшем будем масштабировать возможности deep strike. Системно лишаем врага ресурсов для ведения войны", – подчеркнули в оборонном ведомстве.

Украина сообщила о серии атак по объектам на территории России. По словам президента Украины Владимира Зеленского, удары стали частью совместной операции.

Одной из целей, как утверждается, стал нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области. Одновременно Служба безопасности Украины заявила об атаке на военный аэродром в Ростовской области.

/ Минобороны

Стали известны новые детали ударов по объектам в России

Украина сообщила о серии атак по объектам на территории России. По словам президента Украины Владимира Зеленского, удары стали частью совместной операции.

Одной из целей, как утверждается, стал нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области. Одновременно Служба безопасности Украины заявила об атаке на военный аэродром в Ростовской области.

Ранее Главред сообщал, что в Краснодарском крае России прогремела серия взрывов на фоне массированной атаки беспилотников. О пролете БПЛА и работе российской ПВО сообщали местные жители и мониторинговые каналы.

Напомним, серия взрывов прогремела в российском Нижнекамске в Татарстане утром 13 сентября - местные жители фиксировали пролет волны беспилотников и активную работу противовоздушной обороны.

Как сообщалось, Силы обороны Украины атаковали Волгоград крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго". Зафиксировано попадание ракет в российское предприятие "Волгоградпромпроект", в результате чего возник пожар.

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О ведомстве: Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

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