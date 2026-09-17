Минус Ан-12, два Ан-26 и вертолеты РФ: Зеленский рассказал о новых ударах ВСУ

Россия понесла серьёзные потери в результате украинских ударов по стратегическим целям на территории противника.

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Зеленский рассказал о спецоперациях Украины на территории РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Кратко:

Силы обороны ночью провели совместную операцию против России

В результате атаки пострадал Ярославский НПЗ

В Ростове СБУ нанесла удар по самолетам и вертолетам РФ

В ночь на 17 сентября СБУ, СБС, ГУР и СЗР провели совместную операцию на территории страны-агрессора России. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинские военные нанесли удар по Ярославскому НПЗ, а также Служба безопасности Украины нанесла удар по военному аэродрому в Ростове.

видео дня

"Подтверждено поражение самолета Ан-12, двух Ан-26 и еще трех вертолетов. Есть хорошие результаты и в Черном море. Ежедневно отвечаем на агрессию. Россия должна выбрать мир", - добавил глава государства.

Видео с последствиями ударов Украины по территории России можно посмотреть в нашем Telegram-канале по ссылке.

В СБУ рассказали подробности операции в Ростове

Служба безопасности Украины сообщила о спецоперации на военном аэродроме "Ростов-Центральный" в Ростове-на-Дону. На стоянке самолетов и вертолетов возник масштабный пожар с вторичной детонацией.

Что известно о СБУ / Инфографика: Главред

"Служба безопасности продолжает систематически наносить удары по военным и стратегическим инфраструктурным объектам в РФ, которые используются для ведения войны против Украины. Такие спецоперации - это прямой ответ на массированные атаки врага по территории нашего государства, в ходе которых Россия систематически применяет ракеты, ударные дроны и авиацию для террора против украинцев и уничтожения гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Украина готовит новые способы давления на Россию

Главред писал, что, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Украина может готовить удары по энергетическому сектору России.

К концу 2026 года украинская сторона также может начать применять собственное баллистическое оружие на территории РФ. Кроме того, по мнению Коваленко, Силы обороны смогут расширить применение крылатых ракет "Фламинго" и "Нептун" на территории РФ.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что 14 сентября в Краснодарском крае России прогремела серия взрывов на фоне массированной атаки беспилотников. О пролете БПЛА и работе российской ПВО сообщали местные жители и мониторинговые каналы.

Ранее серия взрывов прогремела в российском Нижнекамске в Татарстане утром 13 сентября - местные жители фиксировали пролет волны беспилотников и активную работу противовоздушной обороны.

Накануне, в ночь на 11 сентября, Силы обороны Украины атаковали Волгоград крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго". Зафиксировано попадание ракет в российское предприятие "Волгоградпромпроект", в результате чего возник пожар.

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О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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