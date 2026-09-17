Как почистить кожаную куртку: можно ли ее загружать в стиральную машину

Вы узнаете:
- Почему кожаную куртку нельзя стирать
- Как правильно удалить пятна с кожаной куртки
- Как сушить кожаную куртку
Осеннее похолодание уже не за горами, поэтому самое время почистить осенние куртки. Если большую часть верхней одежды можно просто бросить в стиральную машину, то кожаным курткам требуется совершенно другой уход.
Главред узнал, что эксперты Leathercare USA объяснили, почему нельзя стирать кожаные куртки в стиральной машине и как правильно их чистить. Об этом пишет издание Real Simple.
Почему кожаные куртки нельзя стирать в стиральной машине
Кожаную куртку нельзя стирать в стиральной машине ни при каких обстоятельствах. Полное погружение в воду вымывает из материала природные жиры и безвозвратно портит изделие.
Как правильно чистить кожаную куртку
Перед самой процедурой важно выяснить, из какого именно материала изготовлена куртка. Натуральная кожа, замша, нубук и экокожа требуют разного ухода, поэтому универсальный способ очистки для них не подходит.
Если использовать готовое средство для кожи, нужно внимательно прочитать его состав. В нём не должно быть отбеливателя или аммиака - такие компоненты способны повредить поверхность изделия.
Если специального средства нет, можно почистить кожаную куртку с помощью мягкой губки, полотенца, жидкого мыла и салфетки.
Сначала всю поверхность куртки нужно протереть сухим мягким полотенцем, чтобы удалить пыль и мелкую грязь. Если на куртке есть пятна, от них можно избавиться с помощью губки и обычного жидкого мыла.
Губку нужно смочить в растворе из воды и мыла, после чего осторожно промокнуть каждое пятно.
"Избегайте сильного трения, это может повредить куртку", - подчеркнули эксперты.
Обрабатывать пятно нужно от центра к краям, постепенно растушевывая загрязнение. Если после очистки вокруг пятна образовался заметный контур, этот участок куртки можно снова слегка увлажнить и осторожно пройтись по краям.
После этого остатки мыла нужно удалить с помощью чистой влажной ткани. Этот этап важно не пропускать: средство, оставшееся на коже, может пересушить материал.
Как сушить кожаную куртку
После очистки поверхность куртки нужно вытереть сухим мягким полотенцем, чтобы удалить лишнюю воду. Затем куртку следует повесить в хорошо проветриваемом месте и оставить до полного высыхания.
"На это может потребоваться не менее 24 часов. Не стоит пытаться ускорить процесс с помощью фена, обогревателя или другого источника сильного тепла", - говорится в статье.
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Об источнике: Real Simple
Real Simple - американский ежемесячный журнал, издаваемый Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.
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