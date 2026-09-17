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Как почистить кожаную куртку: можно ли ее загружать в стиральную машину

Анна Косик
17 сентября 2026, 04:29
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Эксперты утверждают, что избавиться от пятен на кожаной куртке можно за считанные минуты.
Как почистить кожаную куртку: можно ли ее загружать в стиральную машину
Эксперты рассказали, как правильно ухаживать за кожаной курткой / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему кожаную куртку нельзя стирать
  • Как правильно удалить пятна с кожаной куртки
  • Как сушить кожаную куртку

Осеннее похолодание уже не за горами, поэтому самое время почистить осенние куртки. Если большую часть верхней одежды можно просто бросить в стиральную машину, то кожаным курткам требуется совершенно другой уход.

Главред узнал, что эксперты Leathercare USA объяснили, почему нельзя стирать кожаные куртки в стиральной машине и как правильно их чистить. Об этом пишет издание Real Simple.

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Почему кожаные куртки нельзя стирать в стиральной машине

Кожаную куртку нельзя стирать в стиральной машине ни при каких обстоятельствах. Полное погружение в воду вымывает из материала природные жиры и безвозвратно портит изделие.

Как правильно чистить кожаную куртку

Перед самой процедурой важно выяснить, из какого именно материала изготовлена куртка. Натуральная кожа, замша, нубук и экокожа требуют разного ухода, поэтому универсальный способ очистки для них не подходит.

Если использовать готовое средство для кожи, нужно внимательно прочитать его состав. В нём не должно быть отбеливателя или аммиака - такие компоненты способны повредить поверхность изделия.

Если специального средства нет, можно почистить кожаную куртку с помощью мягкой губки, полотенца, жидкого мыла и салфетки.

Сначала всю поверхность куртки нужно протереть сухим мягким полотенцем, чтобы удалить пыль и мелкую грязь. Если на куртке есть пятна, от них можно избавиться с помощью губки и обычного жидкого мыла.

Губку нужно смочить в растворе из воды и мыла, после чего осторожно промокнуть каждое пятно.

"Избегайте сильного трения, это может повредить куртку", - подчеркнули эксперты.

Обрабатывать пятно нужно от центра к краям, постепенно растушевывая загрязнение. Если после очистки вокруг пятна образовался заметный контур, этот участок куртки можно снова слегка увлажнить и осторожно пройтись по краям.

После этого остатки мыла нужно удалить с помощью чистой влажной ткани. Этот этап важно не пропускать: средство, оставшееся на коже, может пересушить материал.

Как сушить кожаную куртку

После очистки поверхность куртки нужно вытереть сухим мягким полотенцем, чтобы удалить лишнюю воду. Затем куртку следует повесить в хорошо проветриваемом месте и оставить до полного высыхания.

"На это может потребоваться не менее 24 часов. Не стоит пытаться ускорить процесс с помощью фена, обогревателя или другого источника сильного тепла", - говорится в статье.

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Об источнике: Real Simple

Real Simple - американский ежемесячный журнал, издаваемый Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

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