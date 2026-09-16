Доллар, евро и злотый резко полетели вниз: новый курс валют на 17 сентября

Нацбанк обновил официальный курс доллара на 17 сентября.

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Курс валют на 17 сентября / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какой курс доллара установил НБУ на 17 сентября

Как изменился курс евро

Сколько будет стоить польский злотый

В четверг, 17 сентября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар, евро и польский злотый подешевели. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс доллара

Официальный курс доллара США на 17 сентября установлен на уровне 44,60 грн/долл. Накануне, 16 сентября, американская валюта стоила 44,64 грн/долл. Таким образом, доллар подешевел примерно на 4 копейки.

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Курс евро

Официальный курс евро на 17 сентября составляет 51,45 грн/евро. Днем ранее европейская валюта стоила 51,51 грн/евро. За сутки курс евро снизился примерно на 6 копеек.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс злотого

Официальный курс польского злотого на 17 сентября установлен на уровне 11,83 грн/злотый. Накануне злотый стоил 11,87 грн/злотый. Таким образом, польская валюта подешевела примерно на 4 копейки.

Каким будет курс доллара и евро с 14 по 20 сентября - мнение банкира

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что в период с 14 по 20 сентября курс доллара и евро будет меняться постепенно, без резких колебаний. По прогнозу Лесового, на межбанковском рынке доллар может находиться в диапазоне 44,4–44,8 грн, а евро - 51–52,5 грн. На наличном рынке американская валюта может стоить 44,5–45 грн, евро - 51–52,5 грн.

"Поэтому и на этот раз рынок останется управляемым с постепенными, а не резкими курсовыми изменениями. Военные обстоятельства могут быстро скорректировать любой прогноз, однако при нынешнем наборе факторов доллар в период 14–20 сентября вряд ли выйдет за пределы 44,5–45 грн, а евро – 51–52,5 грн", - отметил Лесовой.

По его словам, ежедневные колебания могут составлять до 5–15 копеек на межбанке, 10–20 копеек в банках и до 30 копеек в обменных пунктах. Средняя разница между курсами межбанка и наличных рынков ожидается на уровне 10–15 копеек, а недельные курсовые отклонения - до 1–1,5%.

Курс валют в Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал поведение валютного рынка в начале сентября. По его прогнозу, до 13 сентября курс доллара будет колебаться в пределах 44,3–44,8 грн, а евро - 51,5–52,5 грн.

Национальный банк Украины обнародовал обновленные официальные курсы валют на 16 сентября. Курс доллара составил 44,63 грн, евро - 51,51 грн, а злотый - 11,87 грн.

Правительство в проекте государственного бюджета на 2027 год заложило валютные параметры для планирования. В частности, документ подтверждает, что курс доллара на 2027 год предусмотрен на уровне 48,3 грн в конце года.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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