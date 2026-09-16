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РФ "открыла охоту на поезда": оккупанты ударили по рейсу УЗ Киев – Николаев

Анна Ярославская
16 сентября 2026, 08:50
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Локомотивная и поездная бригады, а также пассажиры были эвакуированы.
РФ атаковала поезд УЗ
Россия обстреляла поезд Киев - Николаев / Фото: t.me/kievinfo_kyiv

Кратко:

  • Армия РФ обстреляла пассажирский поезд Киев - Николаев
  • Всех пассажиров и поездную бригаду успели эвакуировать
  • В результате атаки никто не пострадал, организованы автобусы

Утром 16 сентября армия РФ нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре. Был атакован пассажирский поезд Киев-Николаев. Пассажиров и бригаду успели эвакуировать, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в "Укрзализныце".

"Враг продолжает охоту на пассажирские поезда. Сегодня под удар попал поезд №122 Киев – Николаев. Благодаря заблаговременному предупреждению мониторинговой команды Укрзализныци локомотивная и поездная бригады, а также пассажиры были эвакуированы", - говорится в сообщении.

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В УЗ добавили, что жертв и пострадавших нет.

"Для пассажиров вместе с Николаевской ОВА организуем автобусные трансферы", - уточнили в компании.

РФ атаковала пассажирский поезд
РФ атаковала пассажирский поезд / Фото: t.me/kievinfo_kyiv

Атаки РФ на железнодорожную инфраструктуру

Как писал Главред, 13 сентября примерно в двух километрах от польской границы российские войска атаковали локомотив пассажирского поезда. СМИ писали, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и один из ближайших советников канцлера Германии Фридриха Мерца находились в специальном поезде, пассажиров которого пришлось частично эвакуировать из-за угрозы атаки российских беспилотников.

В Кремле отреагировали на сообщение о том, что 13 сентября российский беспилотник едва не попал в украинский поезд с дипломатами ЕС вблизи границы с Польшей. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сказал, что российские военные "выполняют задачи" на всей территории Украины и намерены и дальше наносить удары.

8 сентября российские войска двумя дронами нанесли прицельный удар по пассажирскому поезду Киев – Сумы. Обошлось без пострадавших. Оба попадания зафиксировали на подъезде к Сумам.

Российский беспилотник днем, 2 сентября, атаковал поезд №53/54, следовавший по маршруту Одесса - Днепр. Вражеский БПЛА попал вблизи поезда на одной из станций Приднепровской железной дороги. Отмечается, что благодаря своевременной эвакуации пассажиры и сотрудники "Укрзализныцы" не пострадали.

Россия может перейти к атакам на культурные объекты: мнение эксперта

Россия расширяет перечень объектов для атак. После нанесения ударов по украинской логистике и складам в списке появились административные здания, а дальше будут объекты культурного наследия. Об этом заявил военный эксперт, сотрудник Службы безопасности Украины в 2004–2015 годах Иван Ступак.

"Понимаем, что дальше, согласно их плану, скорее всего, последует разрушение каких-то исторических зданий, памятников архитектуры и истории, которым по 100, 200, до 1000 лет. Что угодно можно разрушить. И это лишь первый шаг. По зданию Главного управления разведки уже ранее наносились удары. Поэтому, учитывая новый этап, понимаем, что нас будут терроризировать, пока не будет найден оптимальный выход из этой ситуации. Над этим работают, но для этого нужно время как минимум до ноября", - сказал эксперт.

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Об источнике: "Укрзализныця"

Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.

Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.

Компания обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

"Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в список госпредприятий, не подлежащих приватизации.

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