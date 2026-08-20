Из-за массированной атаки РФ изменили движение поездов в Киев: есть задержки и отмены

Главное:
- Ряд поездов движется с задержками
- Часть рейсов отменили из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры
- Отдельные пригородные и региональные поезда курсируют по измененным маршрутам
Из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры в результате ночного нападения РФ на Киев и Киевскую область "Укрзализныця" 20 августа изменила маршруты ряда пригородных и региональных поездов.
Как сообщили в компании, по измененным маршрутам будут курсировать следующие пригородные поезда:
- №6903 и №6905 Нежин - Бобрик вместо Нежин - Киев;
- №6902 и №6906 Бобрик - Нежин вместо Киев - Нежин.
Изменения также касаются региональных рейсов:
- №893 Конотоп - Бобрик вместо Конотоп - Киев;
- №894 Бобрик - Нежин вместо Киев - Нежин.
Кроме того, 20 августа не будут курсировать поезда:
- №6909 и №6911 Нежин - Киев-Волынский;
- №6910 Киев-Волынский - Нежин.
В "Укрзализныце" предупредили, что в течение дня возможны дальнейшие изменения на других участках железной дороги, а также задержки пригородных поездов по соображениям безопасности.
"Если поезд задерживается из-за воздушной тревоги, не ожидайте его прибытия на платформе, а находитесь в безопасном месте. Движение поезда будет возобновлено только после устранения воздушной угрозы", - подчеркнули в компании.
Атака РФ на Киев и Киевскую область 20 августа - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 20 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву и Киевской области. Последствия атаки зафиксировали в Святошинском, Дарницком и Соломенском районах: повреждены жилые дома, медицинские и образовательные учреждения, а также нежилые и складские помещения, где возникли пожары.
По данным ГСЧС, число погибших в результате российской атаки в Киеве возросло до 6 человек, 33 человека пострадали.
В Киевской области в результате ракетного удара РФ в ночь на 20 августа погиб мужчина, еще двое - ранены. Одного из пострадавших госпитализировали в местную больницу, где ему оказывают медицинскую помощь. Также в результате атаки был поврежден промышленный объект, на территории которого возник пожар.
В Броварах из-за российской атаки возникли проблемы с электроснабжением. На местах попаданий и повреждений работают спасатели и другие экстренные службы.
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Об источнике: "Укрзализныця"
Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.
Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.
Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объёмам грузовых перевозок Украинская железная дорога занимает четвёртое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.
"Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.
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