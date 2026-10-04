Минус два истребителя на $150 млн: СБУ поразила Су-35 и Су-34 в 500 км от Украины

Кратко:
- СБУ атаковала аэродром "Ханская" в Адыгее
- Поражены два российских истребителя - Су-35 и Су-34
- Также под удар попал склад боеприпасов
Служба безопасности Украины атаковала военный аэродром " Ханская " в Республике Адыгея РФ. В результате удара были поражены два российских боевых самолета - Су-35 и Су-34.
Как отмечают в ведомстве, расстояние до целей составляло около 500 км.
Су-35 - многоцелевой истребитель и один из самых современных боевых самолетов РФ. Стоимость такого самолета оценивается примерно в $100 млн.
Су-34 - истребитель-бомбардировщик, являющийся одним из ключевых самолетов российской тактической авиации. Его стоимость оценивается примерно в $50 млн.
Также на территории аэродрома был поражен склад боеприпасов.
"Оба самолета - носители управляемых авиационных бомб (УАБ), которые враг массово применяет на линии фронта и по украинским городам", - добавляют в СБУ.
Как Украина может усилить удары по РФ
"Главред" писал, что, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Украина готовит новые способы давления на Россию, в частности удары по её энергетическому сектору.
К концу 2026 года украинская сторона может начать применять собственное баллистическое оружие на территории РФ. Также украинские военные, вероятно, могут расширить применение наших крылатых ракет "Фламинго" и "Нептун" на территории РФ.
Удары по объектам РФ - последние новости
Главред ранее писал, что украинские военные нанесли удары по объектам, связанным с российской военной инфраструктурой, в частности по позициям расчетов ракетных комплексов "Искандер" в Брянской области РФ. Об этом 3 октября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Кроме того, 2 октября и в ночь на 3 октября подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных военных объектов российских оккупантов. В частности, в районе Донецка было поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.
Напомним, подразделения Сил обороны Украины 30 сентября и в ночь на 1 октября нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупационных войск. В частности, в районе Донецка украинские военные нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.
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О персоне: Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
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