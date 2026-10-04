Минус два истребителя на $150 млн: СБУ поразила Су-35 и Су-34 в 500 км от Украины

В результате атаки СБУ на военный аэродром "Ханская" в Адыгее были поражены два российских истребителя и склад боеприпасов.

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СБУ поразила истребители Су-35 и Су-34 / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

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СБУ атаковала аэродром "Ханская" в Адыгее

Поражены два российских истребителя - Су-35 и Су-34

Также под удар попал склад боеприпасов

Служба безопасности Украины атаковала военный аэродром " Ханская " в Республике Адыгея РФ. В результате удара были поражены два российских боевых самолета - Су-35 и Су-34.

Как отмечают в ведомстве, расстояние до целей составляло около 500 км.

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Су-35 - многоцелевой истребитель и один из самых современных боевых самолетов РФ. Стоимость такого самолета оценивается примерно в $100 млн.

Су-34 - истребитель-бомбардировщик, являющийся одним из ключевых самолетов российской тактической авиации. Его стоимость оценивается примерно в $50 млн.

Также на территории аэродрома был поражен склад боеприпасов.

"Оба самолета - носители управляемых авиационных бомб (УАБ), которые враг массово применяет на линии фронта и по украинским городам", - добавляют в СБУ.

Как Украина может усилить удары по РФ

"Главред" писал, что, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Украина готовит новые способы давления на Россию, в частности удары по её энергетическому сектору.

К концу 2026 года украинская сторона может начать применять собственное баллистическое оружие на территории РФ. Также украинские военные, вероятно, могут расширить применение наших крылатых ракет "Фламинго" и "Нептун" на территории РФ.

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Удары по объектам РФ - последние новости

Главред ранее писал, что украинские военные нанесли удары по объектам, связанным с российской военной инфраструктурой, в частности по позициям расчетов ракетных комплексов "Искандер" в Брянской области РФ. Об этом 3 октября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, 2 октября и в ночь на 3 октября подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных военных объектов российских оккупантов. В частности, в районе Донецка было поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.

Напомним, подразделения Сил обороны Украины 30 сентября и в ночь на 1 октября нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупационных войск. В частности, в районе Донецка украинские военные нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.

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О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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