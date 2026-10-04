Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Минус два истребителя на $150 млн: СБУ поразила Су-35 и Су-34 в 500 км от Украины

Инна Ковенько
4 октября 2026, 16:28
google news Подпишитесь
на нас в Google
В результате атаки СБУ на военный аэродром "Ханская" в Адыгее были поражены два российских истребителя и склад боеприпасов.
СБУ нанесла удар по истребителям Су-35 и Су-34
СБУ поразила истребители Су-35 и Су-34 / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Кратко:

  • СБУ атаковала аэродром "Ханская" в Адыгее
  • Поражены два российских истребителя - Су-35 и Су-34
  • Также под удар попал склад боеприпасов

Служба безопасности Украины атаковала военный аэродром " Ханская " в Республике Адыгея РФ. В результате удара были поражены два российских боевых самолета - Су-35 и Су-34.

Как отмечают в ведомстве, расстояние до целей составляло около 500 км.

видео дня

Су-35 - многоцелевой истребитель и один из самых современных боевых самолетов РФ. Стоимость такого самолета оценивается примерно в $100 млн.

Су-34 - истребитель-бомбардировщик, являющийся одним из ключевых самолетов российской тактической авиации. Его стоимость оценивается примерно в $50 млн.

Также на территории аэродрома был поражен склад боеприпасов.

"Оба самолета - носители управляемых авиационных бомб (УАБ), которые враг массово применяет на линии фронта и по украинским городам", - добавляют в СБУ.

Как Украина может усилить удары по РФ

"Главред" писал, что, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Украина готовит новые способы давления на Россию, в частности удары по её энергетическому сектору.

К концу 2026 года украинская сторона может начать применять собственное баллистическое оружие на территории РФ. Также украинские военные, вероятно, могут расширить применение наших крылатых ракет "Фламинго" и "Нептун" на территории РФ.

Ракета
Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Удары по объектам РФ - последние новости

Главред ранее писал, что украинские военные нанесли удары по объектам, связанным с российской военной инфраструктурой, в частности по позициям расчетов ракетных комплексов "Искандер" в Брянской области РФ. Об этом 3 октября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, 2 октября и в ночь на 3 октября подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных военных объектов российских оккупантов. В частности, в районе Донецка было поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.

Напомним, подразделения Сил обороны Украины 30 сентября и в ночь на 1 октября нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупационных войск. В частности, в районе Донецка украинские военные нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.

Читайте также:

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
СБУ Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Удары по мостам изменят жизнь Киева: эксперт объяснил, к чему готовиться жителям

Удары по мостам изменят жизнь Киева: эксперт объяснил, к чему готовиться жителям

17:57Война
Враг оккупировал село и продвинулся на горячем участке фронта: раскрыты детали

Враг оккупировал село и продвинулся на горячем участке фронта: раскрыты детали

17:38Фронт
РФ меняет тактику массированных атак: Зеленский предупредил о худшем сценарии

РФ меняет тактику массированных атак: Зеленский предупредил о худшем сценарии

16:31Украина
Реклама

Популярное

Ещё
О туалетной бумаге можно забыть: в мире набирает популярность интересная альтернатива

О туалетной бумаге можно забыть: в мире набирает популярность интересная альтернатива

Колебания достигнут почти 5-бального уровня: когда магнитные бури охватят Землю

Колебания достигнут почти 5-бального уровня: когда магнитные бури охватят Землю

"Мы готовы к прекращению огня": Украина рассматривает индийский план перемирия

"Мы готовы к прекращению огня": Украина рассматривает индийский план перемирия

Взрывы и огонь в небе: дроны атаковали военные аэродромы в Адыгее и Крыму

Взрывы и огонь в небе: дроны атаковали военные аэродромы в Адыгее и Крыму

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющего воду парня за 49 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющего воду парня за 49 с

Последние новости

17:57

Удары по мостам изменят жизнь Киева: эксперт объяснил, к чему готовиться жителям

17:39

Муку после вскрытия лучше пересыпать: чем опасно хранение в бумажном пакете

17:38

После слухов о разводе: Обама публично сделал важное признание

17:38

Враг оккупировал село и продвинулся на горячем участке фронта: раскрыты детали

17:33

Можно ли хранить кастрюлю еды в холодильнике: неожиданные последствия

РФ атакует мосты Киева: Беспалов рассказал, что будет со столицейРФ атакует мосты Киева: Беспалов рассказал, что будет со столицей
17:27

Главный секрет идеальной жареной картошки: одна добавка меняет всеВидео

17:02

Умер народный артист Украины Иван Шаварский

16:35

Зачем класть вату на подоконник в октябре: неожиданная польза для дома

16:31

РФ меняет тактику массированных атак: Зеленский предупредил о худшем сценарии

Реклама
16:28

Минус два истребителя на $150 млн: СБУ поразила Су-35 и Су-34 в 500 км от Украины

15:45

Финансовый гороскоп на неделю с 5 по 11 октября: Девам — прибыль, Тельцам — шанс

15:43

Никакой не "пратівний": как правильно сказать о чем-то очень неприятном на украинском

15:41

Украина и Германия подписали 15 соглашений более чем на €8,5 млрд: Зеленский раскрыл детали

15:21

Зачем кипятить кожуру цитрусовых в октябре: неизвестный домашний лайфхак

14:47

Как научить ребенка самостоятельно выполнять домашние задания — советы психолога

14:40

Китайский гороскоп на завтра, 5 октября: Лошадям - обновление, Крысам - удача

14:12

Враг усилит обстрелы не только Киева: в РФ перешли к циничным угрозам Украине

13:54

Зачем класть пакеты с водой в морозилку: британский способ экономии

13:41

Малина и ежевика будут усыпаны ягодами: что добавляют в лунку осенью

13:20

Теплее или нет: нужно ли закрывать двери между комнатами во время холодовВидео

Реклама
13:07

Будет как новое: на каком режиме стирать одеяло в домашних условиях

12:49

Гороскоп на завтра, 5 октября: Ракам — радость, Козерогам — успехи

12:47

Яна Сергеевна Рудковская — биография, досье, карьера в бизнесе, инвестиции и девелопмент досье

12:29

Спатифиллум в октябре: куда переставить горшок и как избежать пожелтения листьев

12:26

Что нужно сделать с батареями в октябре перед началом отопительного сезона

12:13

ПриватБанк начал финмониторинг украинцев - люди остаются без счетов

12:09

Россия массово бьет по мостам в Киеве: Зеленский раскрыл последствия и детали

12:06

Китайский гороскоп на 5–11 октября: Тиграм — успех, Драконам — предупреждение

11:58

Популярный российский певец-путинист сломал руку своей жене

11:39

Силы обороны доставили тонны еды голодным людям в Олешках и спасли животных

11:33

Розы будут цвести еще пышнее в следующем году: что нужно сделать в октябре

11:09

Зачем смешивать чеснок с лавровым листом: эффект удивит уже через 3 дня

10:51

Любовный гороскоп на 5–11 октября: Тельцам — откровенность, Водолеям — романтика

10:50

Россия атаковала Северный мост в Киеве прямо во время движения автомобилей

10:37

От +26 градусов до резкого похолодания: когда в Украине изменится погода

10:06

РФ сбросила на Сумы сразу 5 КАБов: повреждена многоэтажка, есть раненые

09:51

РФ меняет тактику: Кремль пошел на новый шаг, чтобы заставить Украину капитулировать

09:43

Украина вернула танки на фронт после двухлетнего перерыва: The Telegraph раскрыл тактику

09:14

Вопрос жизни и смерти: Симоньян умирающим голосом сделала экстренное заявление

09:11

Блюдо, которое сметут первым: фантастический салат из шампиньонов

Реклама
08:39

Колебания достигнут почти 5-бального уровня: когда магнитные бури охватят Землю

08:28

РФ бьет по мостам Киева новыми дронами: что задумала бригада "Варяг"мнение

08:27

Муж публично унизил путинистку Королеву и показал неузнаваемое фото

08:21

Канцлер Германии Мерц неожиданно прибыл в Киев: что он заявил после приезда

08:09

"Мы готовы к прекращению огня": Украина рассматривает индийский план перемирия

08:02

Гороскоп Таро на завтра 5 октября: Овнам - потеря денег, Близнецам - границы

07:44

Секрет, которому 27 лет: что сказал Чарльз в ночь гибели Дианы

07:38

Взрывы и огонь в небе: дроны атаковали военные аэродромы в Адыгее и Крыму

05:00

Жизнь перевернется с ног на голову: трех знаков зодиака ждет новый этап

04:09

О туалетной бумаге можно забыть: в мире набирает популярность интересная альтернативаВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять