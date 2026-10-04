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РФ меняет тактику массированных атак: Зеленский предупредил о худшем сценарии

Алексей Тесля
4 октября 2026, 16:31
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Массовое производство перехватчиков зависит от того, каким будет результат, подчеркнул Владимир Зеленский.
Росіяни вдарили по Броварському району дронами
РФ наносит уары по Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Главное из заявлений Зеленского:

  • Вскоре появятся результаты по противодействию реактивным дронам РФ
  • Самый высокий результат – 30% сбития - показали дроны-перехватчики "Барс"

Во второй половине октября должны появиться результаты по противодействию реактивным дронам с помощью малых ракет, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Дальше малые ракеты, программа малых ракет. Не буду говорить сейчас о названиях. Их несколько видов. Мы, очевидно, увидим результат в этом месяце. В конце, во второй половине этого месяца", – сказал он на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

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Президент отметил, что массовое производство зависит от того, каким будет результат.

"А если будет результат, сразу мы сможем выйти на нормальное количество соответствующего продукта", – добавил он.

Президент также сообщил, что сейчас идет работа над тем, чтобы F-16 использовали 5-6 тыс. 20-мм снарядов в сутки.

"Мы вчера контактировали с польской стороной, с премьер-министром. Будем завтра также разговаривать с Дональдом (Туском – ред.), с Эммануэлем (Макроном – ред.)", – отметил он.

По словам президента, самый высокий результат – 30% сбития - сейчас показали дроны-перехватчики "Барс".

Также устанавливаются турели для противодействия, 12 установлено в Киеве, еще 8 планируется, 50 установлено в области.

"Россия хочет нарушить сообщение между левым и правым берегами, вызвать коллапс и заставить людей выезжать из больших городов, прежде всего из Киева", - предупредил глава государства.

Президент также добавил, что Украина будет отвечать на удары по своей инфраструктуре.

"Они били, мы им дали достойный ответ. Сейчас они бьют по мостам. Неужели они думают, что мы не будем отвечать?", - резюмировал он.

дрон
/ Инфографика: Главред

Почему российские войска атакуют киевские мосты

Офицер командования штурмовых войск Денис Ярославский считает, что удары России по мостам в Киеве могут быть связаны с более широкой стратегией давления на крупные украинские города.

По его мнению, речь может идти не только о попытке вывести из строя отдельные переправы. Повреждение ключевых объектов транспортной системы способно затруднить передвижение по городу, нарушить логистические цепочки и создать проблемы для нормальной работы всей столичной агломерации.

Ярославский также заявил, что российская сторона рассматривает мосты как важные цели и неоднократно заявляла о намерении наносить по ним удары.

По словам офицера, атаки на городскую инфраструктуру могут быть частью попытки максимально осложнить жизнь крупных городов. Он отметил, что российские представители открыто говорят о необходимости ударов по мостам Киева и считают их одним из приоритетных направлений.

Как считает Ярославский, регулярные атаки на важные транспортные объекты могут привести к серьёзным перебоям в работе столицы, ограничить привычное перемещение внутри города и создать дополнительные трудности для его жителей и служб.

Удары РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия атаковала Киев ударными дронами. В результате возникло возгорание в 9-этажном жилом доме. По данным полиции, пострадали восемь человек. По данным ГСЧС, в столице в результате российского удара травмированы семь человек.

Напомним, что ранее РФ также атаковала складские помещения в Киевской области. В результате ударов возник пожар в Бучанском районе. Продолжается ликвидация последствий вражеских обстрелов.

Как сообщалось, ранее Россия атаковала 9-этажный жилой дом в Днепровском районе Киева. Атака на столицу привела к гибели одного человека и ранениям мирных жителей, среди которых двое детей.

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О персоне: Денис Ярославский

Денис Ярославский - военный юрист, офицер ВСУ, командир подразделения разведки Вооруженных Сил Украины.

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