Россия ударила по 9-этажке в Киеве: есть жертвы, что известно о последствиях

Российская атака на столицу привела к гибели одного человека и ранениям мирных жителей, среди которых двое детей.

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Атака на Киев - что известно о последствиях / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киева, скриншот из видео

Ключевые тезисы

БПЛА попал в 9-этажное здание в Днепровском районе

В результате атаки погибла женщина, есть пострадавшие

Страна-агрессор Россия атаковала 9-этажный жилой дом в Днепровском районе Киева. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, а также Киевская городская военная администрация.

По данным городских властей, после попадания беспилотника там вспыхнул пожар, к месту происшествия оперативно направили экстренные службы.

видео дня

"В Днепровском районе в результате попадания БПЛА возник пожар в 9-этажном жилом доме. Предварительно, есть разрушения", - сообщил Виталий Кличко.

Впоследствии в КГВА уточнили информацию о последствиях атаки.

"К сожалению, стало известно, что в результате вражеской атаки погибла женщина. Выражаем соболезнования родным и близким. Также известно об одном пострадавшем. Число пострадавших от удара по жилому дому в Днепровском районе увеличилось до 3 человек. Среди них двое детей: 15-летний мальчик и 16-летняя девочка. Им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр обороны Евгений Хмара сообщил об испытаниях украинских разработок для противодействия реактивным беспилотникам "Шахед". Министерство подчеркнуло, что четыре перехватчика прошли испытания в полевых условиях. По словам Хмары, задача заключается в доведении решений до необходимого уровня и масштабировании производства до тысяч единиц.

Начальник ГУР Олег Иващенко сообщил об угрозе новой волны атак на критическую инфраструктуру и энергетику страны. Он отметил, что новая волна ударов РФ может включать баллистические ракеты, крылатые ракеты и реактивные "Шахеды". Разведка оценивает, что доля реактивных "Шахедов" возросла, и их количество может достигать от 120 до 300, а в отдельных случаях до 500 в сутки.

Мониторинговый канал "еРадар" сообщил об определении противником новых целей в Киеве. По сообщению канала, среди целей - более 20 АЗС в Киеве.

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О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Мэр Киева с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Профессиональный боксер, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

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