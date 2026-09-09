РФ терроризирует Киев, под ударом многоэтажки: есть много пострадавших

В результате вражеской атаки уже во второй раз за последние несколько часов в Киеве пострадала многоэтажка.

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Российские удары по Киеву практически не прекращаются / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

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РФ атаковала дронами столицу

В результате атаки есть пострадавшие

На месте падения БПЛА возник пожар

Около 12:22 9 сентября страна-агрессор Россия запустила на Киев реактивные дроны. Через несколько минут в столице прогремели взрывы, в небо поднялся столб густого дыма.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что, по предварительной информации, БПЛА упал на многоэтажный дом в Днепровском районе. Возник пожар. Экстренные службы направляются на место.

видео дня

По состоянию на 13:17 известно о 9 пострадавших в столице. Кличко также обновил информацию о пожаре.

"В Днепровском районе возгорание в складском здании в результате падения БпЛА", - написал он.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

В 13:43 в местных Telegram-каналах сообщили о новых звуках взрывов в Киеве, несмотря на то, что воздушная тревога в столице закончилась. Местные власти эту информацию не прокомментировали.

Сколько еще могут продолжаться атаки РФ на Киев

Главред писал, что по словам военного эксперта Алексея Гетмана, дневные атаки реактивными беспилотниками по Киеву могут продолжаться еще несколько недель. В то же время, он считает, что нынешний уровень интенсивности не может сохраняться бесконечно, поскольку Украина готовит соответствующие меры.

Гетман связывает возможное завершение нынешнего цикла не только с российскими ресурсами. Отдельным фактором он называет потенциальный ответ Украины, который, по его оценке, может повлиять на готовность РФ продолжать атаки по украинским городам.

Удары РФ по Киеву - последние новости

Напомним, Главред писал, что утром 9 сентября в Дарницком районе Киева зафиксировали попадание дрона в 16-этажное здание. В результате атаки пострадали 4 человека.

Ранее сообщалось, что в течение ночи и дня 8 сентября в столице пострадали 23 человека. 14 раненых находятся в стационарах городских больниц. Трое из них – в тяжелом состоянии.

Накануне стало известно, что днем ​​8 сентября ударный дрон попал в здание телеканалов "Мы-Украина" и "Мы-Украина+" в Киеве - в момент, когда редакция работала в прямом эфире национального телемарафона "Единые новости".

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О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Мэр Киева с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Профессиональный боксёр, выступавший в тяжёлом весе, кикбоксёр. Обладатель званий "Почётный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

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