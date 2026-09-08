Украина заказала почти 1000 ракет для Patriot: Хмара раскрыл просьбу к союзникам

По словам министра, укрепление противовоздушной обороны остается одним из ключевых условий для обеспечения устойчивости Украины.

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Украина заключила контракты на 1000 ракет для Patriot / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, defense.gov

Кратко:

Закупки ракет для Patriot финансируются благодаря поддержке партнеров

Украина находит дешевые решения для перехвата реактивных "Шахедов"

Украина заключила контракты примерно на 1000 ракет для зенитных комплексов Patriot. Однако основная часть этих боеприпасов поступит не сразу, поэтому Киеву необходима дополнительная помощь союзников.

Об этом министр обороны Украины Евгений Хмара заявил во время 36-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

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По словам министра, укрепление противовоздушной обороны остается одним из ключевых условий для обеспечения устойчивости Украины. При этом закупки ракет для Patriot финансируются благодаря поддержке партнеров и за счет кредита Европейского Союза.

"Мы контрактуем около 1000 ракет для систем Patriot с помощью наших партнеров и за счет кредита ЕС. Опять же, мы благодарны вам за это", - отметил Хмара.

В то же время министр подчеркнул, что значительная часть заказанных ракет будет поставлена лишь в будущем. Поэтому Украина рассчитывает получить боеприпасы из имеющихся запасов стран-партнеров уже сейчас.

"Поэтому мы просим вас поставлять нам ракеты из ваших запасов сегодня в обмен на будущие усовершенствованные ракеты по нашим контрактам", - заявил глава Минобороны.

Отдельно Хмара акцентировал внимание на необходимости дополнительных поставок ракет класса "воздух - воздух" и переносных зенитных ракетных комплексов. По его словам, они нужны украинским военным для борьбы с реактивными "Шахедами", а также как временное средство против крылатых ракет и реактивных беспилотников.

Министр также рассказал о работе украинского оборонного сектора над более дешевыми средствами перехвата воздушных целей.

"Вместе с десятками других украинских компаний мы находим дешевые решения для перехвата реактивных "Шахедов". Некоторые перехватчики уже проходят испытания в боях", - сообщил Хмара.

Евгений Хмара / Инфографика: Главред

Производство ракет для Patriot в Украине: сроки и перспективы

После заявления Дональда Трампа о возможном запуске в Украине производства ракет-перехватчиков для американских систем Patriot эксперты попытались оценить, сколько времени потребуется для реализации такого масштабного проекта.

Организовать полноценное производство в короткие сроки практически невозможно. Украине предстоит решить сразу несколько важных задач: получить необходимые технологии, подготовить производственные мощности, приобрести и установить специализированное оборудование, найти квалифицированных работников и наладить стабильные поставки всех необходимых комплектующих.

По оценкам специалистов, если ключевые решения будут приняты без задержек и работы начнутся оперативно, первые ракеты украинского производства могут появиться примерно через один-два года.

Актуальность такого проекта возрастает на фоне продолжающегося увеличения Россией выпуска баллистических ракет, в том числе предназначенных для оперативно-тактических комплексов "Искандер-М".

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Производство Patriot - главное

Напомним, Главред сообщал - министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что налаживание производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине - это длительный процесс, который потребует многих недель подготовки.

Ранее основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный считает, что после запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора.

Как сообщалось, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot, однако для запуска требуется окончательное согласование со стороны США.

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О персоне: Евгений Хмара Евгений Хмара - украинский военачальник, генерал-майор, который с 20 июля 2026 года официально занимает должность временно исполняющего обязанности министра обороны Украины. До назначения в Министерство обороны он получил широкую известность как боевой офицер спецслужб и руководитель СБУ. С 2011 года проходил службу в элитном Центре специальных операций "А" СБУ. В 2023 году возглавил это подразделение, а в июне 2024 года получил звание генерал-майора. С 5 января по 17 июля 2026 года временно исполнял обязанности главы Службы безопасности Украины (после отставки Василия Малюка). С начала полномасштабного вторжения принимал личное участие в ключевых спецоперациях. Руководил освобождением острова Змеиный, воевал в Киевской и Донецкой областях. Под его началом осуществлялись глубокие дроновые удары по тыловым военным объектам и НПЗ на территории России.

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