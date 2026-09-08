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Горчица, фацелия или рожь: что лучше посеять после сбора урожая

Марина Иваненко
8 сентября 2026, 16:34
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Сидераты можно высевать сразу после сбора овощей, чтобы улучшить состояние почвы и не оставлять грядки без покрова. Какие культуры выбрать и как их посеять.
Сидераты на огороде
Сидераты на огороде / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Лучшие сидераты для осеннего посева
  • Правила подготовки грядки
  • Когда скашивать зеленую массу

Посев сидератов сразу после сбора урожая позволяет сохранить плодородие почвы, улучшить ее структуру и защитить участок от сорняков. Осенние сидераты быстро наращивают зеленую массу, которая после скашивания и перегнивания обогащает землю органикой. Кроме того, корневая система таких растений разрыхляет почву и помогает ей лучше удерживать влагу. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание ZAXID.NET, выбор конкретной культуры зависит от типа почвы и того, какие овощи росли на грядке ранее. Важно также учитывать сроки посева, ведь разные сидераты обладают неодинаковой холодостойкостью и скоростью развития.

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Основные культуры для осеннего посева

Белая горчица и масличная редька - быстро входят в рост и за короткое время формируют плотный зеленый покров. Масличная редька благодаря мощной корневой системе дополнительно разрыхляет тяжелые почвы. Оба растения относятся к семейству крестоцветных, поэтому их можно высевать после картофеля или томатов, но не стоит использовать перед капустой, редисом и редькой, чтобы не создавать благоприятных условий для распространения общих болезней и вредителей.

Фацелия - один из самых универсальных сидератов. Она подходит для различных предшественников и хорошо растет на большинстве типов почв. Фацелию можно высевать даже в конце лета или в начале осени, если до наступления холодов остается достаточно времени для формирования зеленой массы.

Овес и рожь - злаковые культуры, которые хорошо подходят для улучшения структуры почвы. Овес часто высевают в смеси с бобовыми культурами. Ржань отличается высокой холодостойкостью, поэтому её можно использовать для позднего посева в сентябре. Она продолжает развиваться весной, после чего зелёную массу скашивают и используют в качестве органического удобрения.

Вика - бобовая культура, которая благодаря симбиозу с клубнечковыми бактериями способствует накоплению азота в почве. Её часто высевают вместе с овсом или рожью, поскольку такие смеси дают больше зеленой массы. Вику не рекомендуют использовать после гороха и фасоли, ведь эти культуры относятся к одному семейству.

Видео о том, когда сеять сидераты и какие лучше, можно посмотреть здесь:

Как правильно сеять и ухаживать

Перед посевом грядку очищают от растительных остатков и сорняков, после чего слегка рыхлят верхний слой почвы. Семена равномерно распределяют по участку и неглубоко заделывают граблями. Если земля сухая, после посева её следует увлажнить, чтобы семена быстрее проросли.

Не стоит заделывать семена слишком глубоко, поскольку некоторым сидератам для прорастания необходим доступ воздуха. После появления всходов растения обычно не требуют дополнительного ухода - достаточно следить, чтобы почва не пересыхала в первые дни после посева.

Главное правило использования сидератов - скосить зеленую массу до активного цветения и образования семян. При необходимости её можно заделать в верхний слой почвы или оставить на поверхности в качестве мульчи. Слишком старые и грубые стебли перегнивают медленнее, поэтому лучше не затягивать со скашиванием.

овощи, которые нельзя сажать рядом, несовместимые овощи, овощи, огород
овощи, которые нельзя сажать рядом, несовместимые овощи, овощи, огород / Инфографика: Главред

Чем раньше после сбора урожая высеять сидераты, тем больше зеленой массы они успеют сформировать до наступления морозов. Поэтому освободившиеся грядки желательно не оставлять пустыми, а использовать осенний период для восстановления и подготовки почвы к следующему сезону.

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Об источнике: Zaxid.net

Zaxid.net - это украинское региональное онлайн-СМИ, основанное во Львове в 2007 году. Издание специализируется на новостях Западной Украины, а также освещает общеукраинские общественно-политические события.

Портал публикует новости в сферах политики, экономики, криминала, местного самоуправления, культуры и социальных вопросов. Особое внимание уделяет событиям во Львовской области и соседних регионах.

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