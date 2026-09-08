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Тест на IQ: нужно найти белку среди осенних листьев за 8 секунд

Руслана Заклинская
8 сентября 2026, 16:48
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Осенние листья легко привлекают внимание, но где-то среди них спряталась белка.
Тест на IQ: нужно найти белку среди осенних листьев за 8 секунд
Нужно найти белку среди осенних листьев / Фото: Feel Good Contacts

Осенние листья легко привлекают внимание, но среди них спряталась белка, которую не так просто заметить. Головоломка предлагает проверить внимательность, попытавшись найти животное всего за 8 секунд.

Как пишет The Sun, на первый взгляд изображение кажется обычным осенним пейзажем, однако белка искусно прячется среди листьев. Большое количество деталей может отвлекать и затруднять поиск.

Для прохождения головоломки нужно внимательно рассмотреть всё изображение, а не сосредотачиваться только на промежутках между листьями. Если найти животное сразу не получается, стоит обратить особое внимание на красные листья.

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Тест на IQ: нужно найти белку среди осенних листьев за 8 секунд
Нужно найти белку среди осенних листьев за 8 секунд / Фото: Feel Good Contacts

Главное - не спешить и не переводить взгляд хаотично с одного места на другое. Попробуйте последовательно осмотреть картинку и проверить, не скрывается ли среди листьев характерный силуэт белки.

Подобные задания помогают тренировать внимательность, концентрацию и способность быстро обрабатывать визуальную информацию. Регулярное решение головоломок также может стимулировать когнитивные навыки и аналитическое мышление.

Если с первой попытки найти белку не удалось, не стоит расстраиваться. Ниже можно проверить правильный ответ и попробовать другие оптические иллюзии.

Тест на IQ: нужно найти белку среди осенних листьев за 8 секунд
Ответ на головоломку / Фото: Feel Good Contacts

Ранее Главред рассказывал о других оптических головоломках, в одной из которых нужно было найти кота среди лис за 7 секунд.

Также можно проверить свою наблюдательность в тесте, где нужно было найти число 58 среди 56 за 7 секунд.

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Об источнике: The Sun

The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

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тест по картинке оптическая иллюзия головоломки
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