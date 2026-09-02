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Тест на внимательность: нужно найти кота среди лисиц за 7 секунд

Руслана Заклинская
2 сентября 2026, 15:25
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Большинство видит оранжевых лисиц, но не каждому удастся быстро заметить спрятанного среди них кота.
Тест на внимательность: нужно найти кота среди лисиц за 7 секунд
Нужно найти кота среди лисиц за 7 секунд / Фото: BrainManager

Оптические головоломки помогают проверить внимательность, концентрацию и способность быстро замечать детали. В новом тесте задача усложняется большим количеством похожих друг на друга лисиц, среди которых нужно найти спрятанного кота.

Как пишет The Sun, на изображении нужно заметить хитрого кота, который спрятался среди оранжевых лисиц. На выполнение задания дается всего 7 секунд.

На первый взгляд картинка кажется однородной, ведь на ней много похожих животных. Из-за этого кот легко может остаться незамеченным.

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Для начала можно установить таймер на 7 секунд и внимательно рассмотреть изображение. Стоит постепенно осматривать картинку, обращая внимание на детали, которые отличаются от общего узора.

Тест на внимательность: нужно найти кота среди лисиц за 7 секунд
Нужно найти кота среди лисиц за 7 секунд / Фото: BrainManager

Если за семь секунд заметить кота не удалось, это не означает, что внимательность недостаточно развита. Головоломка специально создана так, чтобы спрятать животное среди большого количества похожих элементов.

Такие задания могут стать интересным упражнением для концентрации, внимания и наблюдательности. В то же время подобные тесты не являются научным способом определения IQ или остроты зрения, а в первую очередь предназначены для развлечения и проверки внимательности.

Если найти кота самостоятельно не удалось, ответ можно проверить на изображении ниже. Спрятанное животное отличается от лис формой и чертами мордочки.

Тест на внимательность: нужно найти кота среди лисиц за 7 секунд
Ответ на головоломку / Фото: BrainManager

Ранее Главред рассказывал о других оптических головоломках, в которых нужно было найти рыбку среди кошек за 12 секунд.

Также можно проверить свою внимательность в головоломке, где нужно было найти собаку среди овец за 9 секунд.

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Об источнике: The Sun

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