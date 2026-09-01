Секрет легендарной "чупакабры" наконец раскрыт: кто на самом деле пришел из лесов

Запрет на охоту изменил поведение диких животных, а появление шакалов и больных лисиц породило новую волну слухов о мифическом хищнике.

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Чупакабра в Украине - шакалы вышли из лесов к человеческим жилищам / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Кто такая чупакабра на самом деле

Почему дикие животные выходят к людям во время войны

Почему лисы и шакалы нападают на домашнюю птицу

Запрет на охоту из-за войны изменил поведение дикой фауны в Украине: животные начали активнее размножаться и выходить из лесов ближе к человеческим поселениям. Именно это, по данным проекта Затерянный мир, стало одним из факторов необычных встреч с дикими хищниками, передает 2+2.

На окраинах городов и сел всё чаще замечают лис, диких кабанов и косуль. Особое внимание привлекли шакалы, которые раньше преимущественно обитали в южных регионах Украины.

видео дня

Главред выяснил , кто такие чупакабры.

Почему дикие животные выходят к людям

Снижение антропогенного воздействия дало дикой природе больше пространства для восстановления. Из-за этого численность отдельных видов возросла, а сами животные начали осваивать территории ближе к населённым пунктам.

Лисы могут появляться возле предприятий и дорог даже днем, а кабаны и косули заходят на сельскохозяйственные угодья. Для хищников окрестности населенных пунктов также становятся местом поиска доступной пищи.

Руководительница Центра спасения диких животных Наталья Попова связывает сближение людей с дикой фауной прежде всего с изменениями природной среды.

"Когда мы уничтожаем их среду обитания, ну, конечно, им некуда деваться, они идут уже к нам", - пояснила руководительница Центра спасения диких животных Наталья Попова.

Смотрите видео о шакалах в Украине и о том, где они обитают:

Шакалы начали появляться в западных областях

Отдельным явлением стало появление стай шакалов на западе Украины. Эти животные раньше обитали на южных территориях, однако со временем начали продвигаться дальше вглубь страны.

Непривычный для многих вид шакалов может дополнительно усиливать страх. Они меньше волков, а отдельные особи могут иметь истощённый вид или проблемы с кожей.

Кто такая чупакабра на самом деле

Именно необычные ночные появления таких животных возле частных дворов и случаи нападений на домашнюю птицу стали поводом для новой волны разговоров о чупакабре. В то же время специалисты связывают подобные случаи с вполне реальными представителями дикой фауны.

Речь идет прежде всего о шакалах и лисах, в частности о больных животных с частичным облысением. Их внешний вид в темноте или при кратковременном наблюдении может создавать впечатление встречи с неизвестным хищником.

Причина таких визитов также практическая: вблизи человеческих жилищ проще найти доступную пищу, в частности мелкую домашнюю птицу. Поэтому появление непривычных животных возле дворов не требует мистического объяснения.

Напомним, как ранее сообщал Главред, эксперты предложили три простых рецепта из гречки, в том числе гречневые лепешки и запеканку.

Блогерша Mama v temi отметила, что некоторые украинские имена воспринимаются по-другому за рубежом. Она привела примеры, в частности, что имя Настя удивляет американцев из-за созвучности с английским словом nasty. В материале также указано, что для итальянцев имя Галина ассоциируется со словом gallina, а другие имена могут вызывать неожиданные ассоциации.

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Об источнике: телепрограмма "Потерянный мир" "Затерянный мир" - это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает экстраординарные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует тёмные стороны войны, включая причины определённых событий и планы российских идеологов.

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