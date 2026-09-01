Украинцам рекомендуют запастись едой и водой: сколько продуктов нужно иметь

Что сказал Катеренчук:
- Украинцам стоит иметь запас воды и продуктов на 7–12 дней
- Дефицита продуктов в Украине не ожидается
Украинцам следует сформировать дома неприкосновенный запас питьевой воды и базовых продуктов питания из расчета на 7–12 суток. Об этом в эфире "День.LIVE" заявил глава Госпродпотребслужбы в Киеве Анатолий Катеренчук.
По его словам, продуктовые запасы необходимы из-за риска вражеских ударов по логистическим складам и критической инфраструктуре.
"Конечно, не нужно хаотично и в панике закупать продукты на месяц и более. У них есть свой срок годности, поэтому нужно следить не только за количеством, но и за качеством", - подчеркнул Катеренчук.
Будет ли дефицит продуктов в Украине
Скупать крупы мешками, по оценке чиновника, нет смысла, поскольку у Украины есть собственная ресурсная база. Украина стабильно входит в топ-10 мировых производителей зерновых культур, поэтому внутренних объемов достаточно для покрытия потребностей рынка.
"Дефицита продуктов у нас нет и не будет. Даже если какой-то товар временно исчезнет с полок, его всегда заменят импортом из другой страны. РФ как раз работает над тем, чтобы создать панику и хаос, чтобы люди отвлекались от жизненных вопросов", - пояснил глава Госпродпотребслужбы.
Как российские удары влияют на бизнес в Украине - мнение эксперта
Главред писал, что, по словам экономиста Андрея Новака, российские удары по складской инфраструктуре вынуждают украинский бизнес не только восстанавливать разрушенное, но и закрывать даже неповрежденные объекты из-за угрозы новых атак.
Показательна ситуация с сетью "Эпицентр". После серии российских атак компания начала закрывать торговые центры и вывозить товары из магазинов в районах с высоким риском повторных ударов.
Удары РФ по продуктовым складам - последние новости
Напомним, Главред писал, что российские войска перешли к новой тактике целенаправленного экономического и психологического давления на столицу Украины. В последние дни главным вектором массированных атак дронов на Киевскую область стало целенаправленное уничтожение гражданской инфраструктуры - складских комплексов, распределительных центров и крупных логистических узлов ведущих торговых сетей.
Накануне стало известно, что российские атаки на торговые и логистические объекты в Украине нарушили поставки товаров и продуктов в супермаркеты. В некоторых магазинах возникли перебои со свежими продуктами и молочной продукцией
Ранее стало известно, что в Украине возможно незначительное подорожание отдельных групп товаров. Подорожать может логистика доставки картофеля, огурцов и помидоров, однако сезонное падение цен на овощи перекроет этот эффект для конечного потребителя.
Больше новостей:
- Воздушные тревоги нарушают учебный процесс и график работы родителей: чем это грозит
- РФ рассчитывает удары так, чтобы максимально разрушить жизнь: Зеленский раскрыл детали массированной атаки
- "Делают детей участниками войны": Зеленский выступил с заявлением по поводу обстрелов со стороны РФ
О персоне: Анатолий Катеренчук
Анатолий Катеренчук - начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве с февраля 2025 года, первый заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве с июня 2024 по февраль 2025 года.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред