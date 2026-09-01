Украинцам рекомендуют запастись едой и водой: сколько продуктов нужно иметь

В Госпродпотребслужбе пояснили, на какой срок лучше всего запастись продуктами.

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Полки супермаркетов в Украине не будут полностью пустыми, но людям нужно сделать определенные запасы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сказал Катеренчук:

Украинцам стоит иметь запас воды и продуктов на 7–12 дней

Дефицита продуктов в Украине не ожидается

Украинцам следует сформировать дома неприкосновенный запас питьевой воды и базовых продуктов питания из расчета на 7–12 суток. Об этом в эфире "День.LIVE" заявил глава Госпродпотребслужбы в Киеве Анатолий Катеренчук.

По его словам, продуктовые запасы необходимы из-за риска вражеских ударов по логистическим складам и критической инфраструктуре.

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"Конечно, не нужно хаотично и в панике закупать продукты на месяц и более. У них есть свой срок годности, поэтому нужно следить не только за количеством, но и за качеством", - подчеркнул Катеренчук.

Будет ли дефицит продуктов в Украине

Скупать крупы мешками, по оценке чиновника, нет смысла, поскольку у Украины есть собственная ресурсная база. Украина стабильно входит в топ-10 мировых производителей зерновых культур, поэтому внутренних объемов достаточно для покрытия потребностей рынка.

"Дефицита продуктов у нас нет и не будет. Даже если какой-то товар временно исчезнет с полок, его всегда заменят импортом из другой страны. РФ как раз работает над тем, чтобы создать панику и хаос, чтобы люди отвлекались от жизненных вопросов", - пояснил глава Госпродпотребслужбы.

Как российские удары влияют на бизнес в Украине - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам экономиста Андрея Новака, российские удары по складской инфраструктуре вынуждают украинский бизнес не только восстанавливать разрушенное, но и закрывать даже неповрежденные объекты из-за угрозы новых атак.

Показательна ситуация с сетью "Эпицентр". После серии российских атак компания начала закрывать торговые центры и вывозить товары из магазинов в районах с высоким риском повторных ударов.

Удары РФ по продуктовым складам - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские войска перешли к новой тактике целенаправленного экономического и психологического давления на столицу Украины. В последние дни главным вектором массированных атак дронов на Киевскую область стало целенаправленное уничтожение гражданской инфраструктуры - складских комплексов, распределительных центров и крупных логистических узлов ведущих торговых сетей.

Накануне стало известно, что российские атаки на торговые и логистические объекты в Украине нарушили поставки товаров и продуктов в супермаркеты. В некоторых магазинах возникли перебои со свежими продуктами и молочной продукцией

Ранее стало известно, что в Украине возможно незначительное подорожание отдельных групп товаров. Подорожать может логистика доставки картофеля, огурцов и помидоров, однако сезонное падение цен на овощи перекроет этот эффект для конечного потребителя.

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О персоне: Анатолий Катеренчук Анатолий Катеренчук - начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве с февраля 2025 года, первый заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве с июня 2024 по февраль 2025 года.

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