Знают единицы: почему нельзя сушить одежду и полотенца на дверях

Сушка одежды на дверях и поручнях может привести к нежелательным последствиям.

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Эксперты не рекомендуют вешать одежду после стирки на дверь / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Главред

Вы узнаете:

Почему сушка одежды на дверях может быть опасной

Как мокрое белье вредит дверям и повышает влажность

Многие сушат одежду, полотенца и постельное белье после стирки на дверях. Но на самом деле это привычка, которая может только навредить. Об этом пишет издание Ideal Home.

Главред узнал, что эксперты по стирке Пол Стронг и Деян Димитров объяснили, почему не стоит вешать одежду на двери.

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"Хотя двери и поручни могут казаться практичным и экономически эффективным решением для сушки постельного белья и одежды, это может нанести вред вашим дверям, особенно если они изготовлены из дерева", - подчеркнул Стронг.

Размещение мокрого белья на деревянных поверхностях может привести к повреждению материала, из которого они изготовлены.

При этом страдают не только сами двери. Димитров обращает внимание на обратный эффект: покрытие поверхности соприкасается с влажным текстилем и оставляет на нем следы, которые впоследствии не поддаются никакой стирке.

Ошибки во время стирки / Инфографика: Главред

Кроме того, если в комнате на дверях висит много одежды, это повышает уровень влажности и потенциально может повлиять на здоровье жильцов дома.

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Об источнике: Ideal Home Ideal Home - это британский журнал о дизайне интерьера, пишет Википедия. Издается ежемесячно компанией Future plc. Журнал выходит с 1920 года и специализируется на статьях о дизайне интерьера, новостях о шопинге и советах для потребителей. В каждом выпуске есть раздел, посвящённый преображению кухни и ванной комнаты. С 2021 года журнал Ideal Home редактирует Хизер Янг. Штаб-квартира журнала расположена в Лондоне. Веб-сайт журнала был запущен в 2005 году как продолжение журнала. На нем представлены галереи фотографий комнат, статьи с советами по декорированию, форумы, блоги, новости о покупках и конкурсы.

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