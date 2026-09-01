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Доллар, евро и злотый резко обвалились: курс валют на 2 сентября

Инна Ковенько
1 сентября 2026, 15:46
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НБУ опубликовал официальный курс валют на среду, 2 сентября.
Курс валют на 2 сентября
Курс валют на 2 сентября / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Сколько будет стоить доллар 2 сентября
  • Насколько подешевел курс евро
  • Каким будет курс злотого 2 сентября

В среду, 2 сентября, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар начал падать, евро значительно ослабил свои позиции. Злотый также демонстрирует снижение по отношению к украинской валюте. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 2 сентября

На среду официальный курс доллара США продолжает падать. НБУ ослабил курс американской валюты на 7 копеек - до 44,45 гривни за доллар.

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Курс евро на 2 сентября

Курс евро также пошел на спад. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,53 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 10 копеек.

Как менялся курс евро в Украине
Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс злотого на 2 сентября

Злотый также упал. НБУ снизил курс польского злотого к гривне на 2 сентября по сравнению с 1 сентября на 4 копейки - до 11,89 гривни.

Что будет с курсом валют в сентябре - прогноз эксперта

Резкого скачка курса доллара в Украине в начале сентября не ожидается. По прогнозу директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, доллар будет находиться в пределах 44,6–45,1 грн, а евро - 51–52,5 грн.

По словам эксперта, на межбанковском рынке сохранится высокий спрос со стороны импортеров, который в первую неделю сентября может на 15–20 % превышать предложение. В то же время Нацбанк будет компенсировать дефицит валюты интервенциями.

"Это позволит избежать резких колебаний и удержать курс в относительно прогнозируемых пределах", - отметил Лесовой.

В то же время Лесовой советует украинцам не спешить с покупкой валюты.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как писал Главред, 1 сентября Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар и евро подешевели по сравнению с предыдущим рабочим днем, так же снизился и курс польского злотого. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Напомним, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал поведение валютного рынка в начале сентября. По его оценкам, доллар будет колебаться в пределах 44,7–45,4 грн, а евро - 51,5–53 грн.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов отмечал, что в течение второго полугодия 2026 года курсовые колебания в Украине будут вполне ожидаемыми. В частности, стоимость доллара может вырасти до 46,5 гривен.

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Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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