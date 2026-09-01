Пятна от травы исчезнут на глазах: одно средство спасет одежду от загрязнений

Вы узнаете:
- Какое средство поможет удалить следы от травы с одежды
- Как правильно обработать пятна перед стиркой
Пятна от травы часто появляются на детской одежде после прогулок, активных игр или отдыха на природе. Зеленый след может оставаться даже после стирки.
Но Главред узнал, что украинская блогерша Диана Гологовец в TikTok рассказала о лайфхаке, который поможет убрать зеленые следы от травы с одежды за считанные минуты.
Как отмыть пятна от травы
По словам блогерши, для очистки загрязнённого участка можно использовать ополаскиватель для посудомоечных машин. Средство нужно нанести непосредственно на пятно, а затем протереть его губкой или тряпкой.
"Сразу видно, что все пятна переходят на тряпку", - отметила автор видео.
После предварительной обработки Гологовец рекомендует постирать вещь в стиральной машине на обычном режиме.
Смотрите видео с лайфхаком:
@dianagologovets Сохраните этот лайфхак, чтобы отмыть пятна с брюк - особенно актуально для тех, у кого есть дети ?? ? #лайфхак#идеидлядома#идеидлякухни#лайфхакдлядома#какприготовить#отмытьпятна#пятнаоттравы#полезно#рецепт#вкусно#gologovets_видео♬ оригинальный звук - Диана Гологовец
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О персоне: Диана Гологовец
Диана Гологовец - украинская блогерша, на которую подписаны более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом своей мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
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