Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Что посадить в сентябре, чтобы собрать урожай ещё до морозов: список растений

Дарья Пшеничник
1 сентября 2026, 17:23
google news Подпишитесь
на нас в Google
Главной проблемой для растений становится не температура, а короткий световой день, поэтому желательно выбирать виды, нетребовательные к освещению.
Что посадить в сентябре, чтобы собрать урожай ещё до морозов: список растений
До конца сентября можно посадить 22 растения / Коллаж: Главред, фото: magnific

Вы узнаете:

  • Какие овощи сеют в сентябре под зиму
  • Какие деревья лучше сажать осенью, а не весной
  • Когда начинать работы с озимым луком

Сентябрь не является конечной точкой дачного сезона: в открытый грунт в этом месяце высаживают и озимые овощи, и культуры, которые успевают дать урожай ещё до морозов, и плодовые деревья. Ключевым ограничением для растений в этот период является не температура, которая при затянувшемся бабьем лете мало отличается от августовской, а сокращение светового дня, поэтому приоритет отдается видам, неприхотливым к освещению, сообщает УНИАН.

видео дня

Основная работа месяца - озимый лук и чеснок. Эти культуры не просто можно, а нужно высаживать именно осенью, поскольку они должны перезимовать в земле. Начинать рекомендуют с конца сентября, когда температура уже не поднимается выше +7°.

Урожай в этом же году способен дать зеленый лук. Крупных головок он не сформирует, но свежую зелень для салата собрать вполне реально.

Редис и зелень: урожай через двадцать дней

Редис на сентябрьских грядках чувствует себя лучше, чем на весенних: приморозки улучшают вкусовые качества мякоти. Первый урожай корнеплода созревает примерно через двадцать дней после посева, поэтому место для него лучше выбирать солнечное.

Отдельное направление - быстрорастущая холодостойкая зелень, которую можно выращивать вплоть до первых минусовых температур. К этой группе относятся шпинат, листовая горчица, руккола, укроп, салаты, фенхель и петрушка.

Оптимальные сроки работ дачники традиционно сверяют по фазам Луны - по посевному календарю на сентябрь.

Деревья и кустарники: осенняя посадка выигрывает у весенней

Осень считается лучшим временем для плодовых деревьев и кустарников, чем весна. Такие растения успевают укорениться до морозов и наращивают большую корневую массу, а весной расцветают раньше и меньше страдают от заморозков, так как уже закалились зимой.

В сентябре сад рекомендуется пополнять вишнями, яблонями, грушами, сливами и грецким орехом. После посадки саженец поливают, а почву вокруг мульчируют опилками - при такой агротехнике деревья, высаженные в начале осени, приживаются почти на 100% и требуют минимального ухода.

Из ягодных кустарников в сентябре хорошо приживаются смородина, малина, крыжовник, жимолость и калина. Место для них должно быть солнечным и удобренным навозом за 2–3 недели до посадки. Из декоративных культур в начале осени высаживают сирень: она цветет значительно раньше, чем посаженная весной.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: УНИАН

Украинское независимое информационное агентство новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трёх языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огород сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В ловушке на фронте оказались 2500 окупантов: где Силы обороны оттеснили врага

В ловушке на фронте оказались 2500 окупантов: где Силы обороны оттеснили врага

17:53Фронт
Украинцам рекомендуют запастись едой и водой: сколько продуктов нужно иметь

Украинцам рекомендуют запастись едой и водой: сколько продуктов нужно иметь

17:24Украина
В Ленинградской области РФ – масштабный пожар: ГУР поразило комплекс "Новатек-Усть-Луга"

В Ленинградской области РФ – масштабный пожар: ГУР поразило комплекс "Новатек-Усть-Луга"

17:22Война
Реклама

Популярное

Ещё
Секрет советского ГОСТа: какое идеальное соотношение уксуса на 1 литр маринада

Секрет советского ГОСТа: какое идеальное соотношение уксуса на 1 литр маринада

"Мы готовы сесть за стол переговоров": в Кремле выдвинули новое условие для мира

"Мы готовы сесть за стол переговоров": в Кремле выдвинули новое условие для мира

Тест на внимательность: нужно найти рыбу среди акул за 7 секунд

Тест на внимательность: нужно найти рыбу среди акул за 7 секунд

Помидоры половинками на зиму покорят из первой банки: рецепт пикантной закрутки

Помидоры половинками на зиму покорят из первой банки: рецепт пикантной закрутки

"Пока не закончится война": Бессент на саммите G20 выдвинул РФ резкий ультиматум

"Пока не закончится война": Бессент на саммите G20 выдвинул РФ резкий ультиматум

Последние новости

18:15

ВСУ не называют точное число запущенной по Украине баллистики: Игнат назвал причину

18:14

Остров появился и бесследно исчез посреди озера: чем он опасен для людей

18:02

Газон зарастает сорняками не просто так: названы 7 причин и способ борьбы с пальчаткойВидео

17:53

В ловушке на фронте оказались 2500 окупантов: где Силы обороны оттеснили врага

17:47

После первого мальчика: Остапчуки раскрыли пол второго ребенка

Киев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике УкраиныКиев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике Украины
17:39

"В исподней рубашке": новые костюмы хора Веревки разожгли скандал в ThreadsВидео

17:27

Гороскоп Таро на завтра 2 сентября: Тельцу - предчувствие, Весам - сигнал

17:24

Украинцам рекомендуют запастись едой и водой: сколько продуктов нужно иметь

17:23

Что посадить в сентябре, чтобы собрать урожай ещё до морозов: список растений

Реклама
17:22

В Ленинградской области РФ – масштабный пожар: ГУР поразило комплекс "Новатек-Усть-Луга"

17:17

Никаких разговоров с женой: миллионер раскрыл необычные правила брака

17:12

Си Цзиньпин сделал неожиданное заявление о войне в Украине: какой шаг готовит Китай

17:07

"Адские санкции" против России застряли в Конгрессе США - Politico

16:49

Нет слов: дочь Кузьмы Скрябина показала прилет в ее дом

16:48

Пятна от травы исчезнут на глазах: одно средство спасет одежду от загрязнений

16:45

Жена Козловского сообщила о важном решении по поводу сына: "Уже такой взрослый"

16:45

Кусты ежевики будут усыпаны ягодами: какие побеги нужно обрезать осенью

16:43

Сторонник теории плоской Земли случайно доказал, что она круглая за $20 тысяч

16:40

Секрет легендарной "чупакабры" наконец раскрыт: кто на самом деле пришел из лесовВидео

16:21

Спустя 30 лет: присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Тупака Шакура

Реклама
16:09

Раду хотят перенести, новый формат уже готов: как и где депутаты будут голосоватьВидео

16:06

Группа компаний Agrolife досье

16:05

Упавшие яблоки не обязательно выбрасывать: как использовать их с пользой

16:01

Несмотря на тревоги и прилеты: звезды показали своих красивых школьников

15:51

В ряде областей Украины пройдут псевдовыборы: в СЗР объяснили замысел Кремля

15:48

Стильная осень 2026 в обычных джинсах: 5 модных сочетаний от стилистаВидео

15:46

Доллар, евро и злотый резко обвалились: курс валют на 2 сентября

15:40

Больше вреда, чем пользы: женщина просит забыть об одном средстве для уборки

14:47

Никакие не "георгины" и не "астры": как на украинском правильно называть осенние цветы

14:43

Знают единицы: почему нельзя сушить одежду и полотенца на дверях

14:32

Супруги снесли стену на кухне и обнаружили под домом пугающий лабиринтВидео

14:00

Победитель шоу "Зважені та щасливі" вышел на связь после гибели семьи: он в больнице

13:54

"Мы готовы сесть за стол переговоров": в Кремле выдвинули новое условие для мира

13:29

Помидоры половинками на зиму покорят из первой банки: рецепт пикантной закрутки

13:24

Копеечный метод уборки: почему все массово льют уксус на лед в унитазеВидео

13:18

Не просто ждет рождения: чем занимается ребенок в утробе матери

13:18

Михаил Федоров забронировался от службы в армии через четыре дня после увольнения - обнародован официальный ответ ТЦК

13:09

"Осень и зима могут стать решающими": Туск сделал тревожное заявление о войне в Украине

12:48

Температура в Украине снизится до +9 градусов: синоптики назвали дату похолодания

12:42

"Отошел в вечность": умер звезда фильма "В бой идут одни старики"

Реклама
12:33

Беспокоится за наследство: почему принц Гарри вернулся в Великобритании

12:20

Мед долго будет жидким и ароматным: где хранить его, чтобы не кристаллизовался

12:19

Котенок с необычными лапками чудом остался жив: его история потрясла мир

12:11

Китайский гороскоп на завтра, 2 сентября: Крысам - успех, Свиньям - романтика

12:11

1 сентября под сиренами: как Украина запускает учебный год в условиях обстреловФото

12:05

"Делают детей участниками войны": Зеленский сделал заявление об обстрелах РФ

11:44

Ленивый ужин из макарон: рецепт очень вкусного блюда за 30 минут

11:34

Кремлю нужна "картинка победы": Буданов раскрыл, сколько еще продлится шахедный террор РФ

11:20

Привлечение войск КНДР может спровоцировать протесты в РФ, но есть нюанс – эксперт

11:12

Конец тяжелого периода: три знака, чья жизнь изменится с началом сентября

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять