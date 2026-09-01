Что посадить в сентябре, чтобы собрать урожай ещё до морозов: список растений

Главной проблемой для растений становится не температура, а короткий световой день, поэтому желательно выбирать виды, нетребовательные к освещению.

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До конца сентября можно посадить 22 растения / Коллаж: Главред, фото: magnific

Вы узнаете:

Какие овощи сеют в сентябре под зиму

Какие деревья лучше сажать осенью, а не весной

Когда начинать работы с озимым луком

Сентябрь не является конечной точкой дачного сезона: в открытый грунт в этом месяце высаживают и озимые овощи, и культуры, которые успевают дать урожай ещё до морозов, и плодовые деревья. Ключевым ограничением для растений в этот период является не температура, которая при затянувшемся бабьем лете мало отличается от августовской, а сокращение светового дня, поэтому приоритет отдается видам, неприхотливым к освещению, сообщает УНИАН.

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Основная работа месяца - озимый лук и чеснок. Эти культуры не просто можно, а нужно высаживать именно осенью, поскольку они должны перезимовать в земле. Начинать рекомендуют с конца сентября, когда температура уже не поднимается выше +7°.

Урожай в этом же году способен дать зеленый лук. Крупных головок он не сформирует, но свежую зелень для салата собрать вполне реально.

Редис и зелень: урожай через двадцать дней

Редис на сентябрьских грядках чувствует себя лучше, чем на весенних: приморозки улучшают вкусовые качества мякоти. Первый урожай корнеплода созревает примерно через двадцать дней после посева, поэтому место для него лучше выбирать солнечное.

Отдельное направление - быстрорастущая холодостойкая зелень, которую можно выращивать вплоть до первых минусовых температур. К этой группе относятся шпинат, листовая горчица, руккола, укроп, салаты, фенхель и петрушка.

Оптимальные сроки работ дачники традиционно сверяют по фазам Луны - по посевному календарю на сентябрь.

Деревья и кустарники: осенняя посадка выигрывает у весенней

Осень считается лучшим временем для плодовых деревьев и кустарников, чем весна. Такие растения успевают укорениться до морозов и наращивают большую корневую массу, а весной расцветают раньше и меньше страдают от заморозков, так как уже закалились зимой.

В сентябре сад рекомендуется пополнять вишнями, яблонями, грушами, сливами и грецким орехом. После посадки саженец поливают, а почву вокруг мульчируют опилками - при такой агротехнике деревья, высаженные в начале осени, приживаются почти на 100% и требуют минимального ухода.

Из ягодных кустарников в сентябре хорошо приживаются смородина, малина, крыжовник, жимолость и калина. Место для них должно быть солнечным и удобренным навозом за 2–3 недели до посадки. Из декоративных культур в начале осени высаживают сирень: она цветет значительно раньше, чем посаженная весной.

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