Что посадить в сентябре, чтобы собрать урожай ещё до морозов: список растений

Вы узнаете:
- Какие овощи сеют в сентябре под зиму
- Какие деревья лучше сажать осенью, а не весной
- Когда начинать работы с озимым луком
Сентябрь не является конечной точкой дачного сезона: в открытый грунт в этом месяце высаживают и озимые овощи, и культуры, которые успевают дать урожай ещё до морозов, и плодовые деревья. Ключевым ограничением для растений в этот период является не температура, которая при затянувшемся бабьем лете мало отличается от августовской, а сокращение светового дня, поэтому приоритет отдается видам, неприхотливым к освещению, сообщает УНИАН.
Основная работа месяца - озимый лук и чеснок. Эти культуры не просто можно, а нужно высаживать именно осенью, поскольку они должны перезимовать в земле. Начинать рекомендуют с конца сентября, когда температура уже не поднимается выше +7°.
Урожай в этом же году способен дать зеленый лук. Крупных головок он не сформирует, но свежую зелень для салата собрать вполне реально.
Редис и зелень: урожай через двадцать дней
Редис на сентябрьских грядках чувствует себя лучше, чем на весенних: приморозки улучшают вкусовые качества мякоти. Первый урожай корнеплода созревает примерно через двадцать дней после посева, поэтому место для него лучше выбирать солнечное.
Отдельное направление - быстрорастущая холодостойкая зелень, которую можно выращивать вплоть до первых минусовых температур. К этой группе относятся шпинат, листовая горчица, руккола, укроп, салаты, фенхель и петрушка.
Оптимальные сроки работ дачники традиционно сверяют по фазам Луны - по посевному календарю на сентябрь.
Деревья и кустарники: осенняя посадка выигрывает у весенней
Осень считается лучшим временем для плодовых деревьев и кустарников, чем весна. Такие растения успевают укорениться до морозов и наращивают большую корневую массу, а весной расцветают раньше и меньше страдают от заморозков, так как уже закалились зимой.
В сентябре сад рекомендуется пополнять вишнями, яблонями, грушами, сливами и грецким орехом. После посадки саженец поливают, а почву вокруг мульчируют опилками - при такой агротехнике деревья, высаженные в начале осени, приживаются почти на 100% и требуют минимального ухода.
Из ягодных кустарников в сентябре хорошо приживаются смородина, малина, крыжовник, жимолость и калина. Место для них должно быть солнечным и удобренным навозом за 2–3 недели до посадки. Из декоративных культур в начале осени высаживают сирень: она цветет значительно раньше, чем посаженная весной.
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Об источнике: УНИАН
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