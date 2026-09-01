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Си Цзиньпин сделал неожиданное заявление о войне в Украине: какой шаг готовит Китай

Юрий Берендий
1 сентября 2026, 17:12
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Китай усилит координацию по вопросу Украины, заявил Си Цзиньпин. Пекин хочет привлечь больше стран к поиску политического решения конфликта.
Си Цзиньпин сделал неожиданное заявление о войне в Украине: какой шаг готовит Китай
Си Цзиньпин об Украине - Китай усилит координацию со странами для завершения войны / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • Си Цзиньпин пообещал усилить координацию по Украине
  • Китай заявил о поиске путей политического урегулирования

Китай готов усилить координацию с другими государствами и искать пути политического урегулирования войны, развязанной страной-агрессором Россией против Украины. Об этом заявил лидер Китая Си Цзиньпин во время выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, сообщает China Daily.

По словам китайского лидера, международная ситуация становится все менее предсказуемой. В то же время Пекин считает, что стремление государств к миру, развитию и сотрудничеству остается неизменным.

видео дня

"Что касается таких международных и региональных горячих точек, как Украина, Ближний Восток и Афганистан, Китай готов укреплять взаимодействие и координацию со всеми сторонами, придерживаясь подхода, направленного на устранение как симптомов, так и причин проблемы, и содействовать политическому урегулированию", - сказал Си Цзиньпин.

ШОС
ШОС / Инфографика: Главред

Отдельно китайский лидер призвал расширить круг государств, готовых участвовать в совместных международных инициативах. Речь идет, в частности, о странах, которые Пекин называет единомышленниками.

Си Цзиньпин также заявил о намерении продолжать сотрудничество в рамках ШОС и реализовывать её стратегию развития на следующее десятилетие. По его словам, это должно способствовать укреплению международной системы управления и развитию сотрудничества между государствами.

Заявление прозвучало после встречи Си Цзиньпина с российским диктатором Владимиром Путиным. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что в ходе переговоров лидеры почти не затрагивали тему войны РФ против Украины, сосредоточившись на двусторонних отношениях.

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Позиция Китая по поводу войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

Какую политику ведет Китай в отношении России - комментарий экономиста

Китай проводит в отношении России политику, которая позволяет Пекину постепенно укреплять собственные экономические позиции за счет Москвы. Главным инструментом этого подхода является торговля российскими ресурсами и поставками товаров, необходимых РФ во время войны. Об этом сообщил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в интервью "Главреду".

"Китай применяет по отношению к ней "политику удава", то есть пытается медленно сдавливать Россию, оставляя ей все меньше воздуха. "Политика удава" предполагает медленное ее удушение", - сказал Новак.

Отдельно экономист обратил внимание на сырьевой компонент отношений двух стран. По его словам, Пекин может закупать российскую нефть, газ и лес по ценам, выгодным именно китайской стороне.

Еще одно направление - военные поставки. Новак отмечает, что Россия получает через другие государства, в частности КНДР, остатки советских боеприпасов, которые в противном случае пришлось бы утилизировать. В то же время Китай, по его оценке, продает РФ необходимые для войны товары по завышенным ценам.

Экономист считает, что для Пекина такая модель - прежде всего способ извлекать финансовую выгоду из ослабления российской стороны.

"Главное, что Китай незаметно забирает у России её ресурсы. Поэтому Китай просто зарабатывает. И будет зарабатывать, пока не увидит труп РФ", - сказал Новак.

Политика Китая в отношении России и Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел КНР Ван И заявил о заинтересованности Китая и США в содействии завершению войны в Украине. Ван И подчеркнул готовность продолжить содействие переговорам между Пекином и Вашингтоном. Он отметил, что сложные проблемы не имеют простых решений и что мирные переговоры не могут быть достигнуты за одну ночь.

Обозреватель Эдвард Лукас в своей колонке описал новые экономические рычаги Китая в отношении России. Лукас констатировал, что Пекин выдвинул Москве невыгодные условия по поставкам газа и отказался поставлять судовое оборудование. По его словам, запланированный газопровод "Сила Сибири-2" объемом 50 млрд кубометров фактически отменен из-за ценовых требований Китая, и Пекин готов платить лишь 50 долларов за тысячу кубометров.

Политолог Тарас Загородний объяснил позицию Пекина в отношении руководства России и влияния на Кремль. Загородний отметил, что Китай не планирует устранять Путина и контролирует процессы в РФ независимо от персоналий в Кремле. Он добавил, что технологическая зависимость России от Китая велика и что даже смена руководства не вернет европейские рынки быстро.

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О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак - украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м - был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

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