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В ряде областей Украины пройдут псевдовыборы: в СЗР объяснили замысел Кремля

Анна Косик
1 сентября 2026, 15:51
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Россия готовится потратить миллионы, чтобы провести "выборы" на временно оккупированных территориях Украины.
В ряде областей Украины пройдут псевдовыборы: в СЗР объяснили замысел Кремля
Россия готовит на оккупированных территориях "спектакль" / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube и DeepState

Как сообщили в СВР:

  • РФ готовится потратить миллионы рублей на проведение выборов на ВОТ Украины
  • Псевдовыборы на оккупированных территориях преследуют две цели
  • Кремль попытается придать выборам международный характер

На временно оккупированных территориях Украины страна-агрессор Россия готовится разыграть избирательный спектакль. Это обойдется Кремлю в сотни миллионов рублей. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

РФ собирается создать видимость легитимного волеизъявления на ВОТ уже 20 сентября, когда состоятся выборы в российскую Госдуму.

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"Сценарий остается прежним. В избирательные списки включают гарантированных победителей от "Единой России", среди которых, например, бывшая омбудсмен Москалькова, а рядом с ними выдвигают молодых ставленников из "новых регионов", чтобы создать иллюзию социального лифта для местного населения. На самом же деле это декорация, призванная замаскировать отсутствие какого-либо реального представительства", - пояснили в СЗР.

Какова цель проведения "выборов" на ВОТ

Оккупационная администрация преследует сразу две цели. Первая - усиление контроля над настроениями жителей пяти временно оккупированных регионов. Под предлогом избирательной кампании начались обходы по домам, целью которых является заблаговременное выявление и нейтрализация очагов недовольства, в частности посредством денежного стимулирования лояльного электората.

"Вторая цель гораздо прозаичнее: выборы стали удобным предлогом для освоения бюджетных средств как россиянами, так и местными коллаборационистами. Только во временно оккупированной части Донецкой области из бюджета "ДНР" на проведение выборов выделили более 300 миллионов рублей, и это на фоне острого социально-экономического кризиса на этих территориях", - подчеркнули в службе.

СВР
СВР / Инфографика: Главред

Параллельно Кремль пытается придать своему избирательному спектаклю хоть какой-то международный облик. Для этого формируются лояльные структуры из иностранцев, в которые входят пророссийские журналисты, политологи, отдельные эксперты и даже бывшие муниципальные политики.

Ежегодно эти делегации посещают Крым, Донецк, Луганск и другие временно оккупированные территории, не беспокоясь ни о международных санкциях, ни о собственной репутации. Мотивация таких "наблюдателей" редко бывает сложной: либо искренняя идеологическая приверженность России, либо обычный подкуп.

Зачем РФ готовится к выборам на ВОТ

Главред писал, что, по словам главы ЦПД Андрея Коваленко, Россия готовится массово фальсифицировать выборы в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины, устанавливая плановые показатели явки на уровне 65–70 % и поддержки "Единой России" не менее 70 %.

Кремль таким образом пытается использовать незаконные выборы для легитимизации оккупации, одновременно полностью устраняя из предвыборной гонки антивоенную оппозицию.

Выборы в России - последние новости

Напомним, Главред писал, что Москва требует от стран Запада гарантий безопасности на время проведения выборов в Госдуму. Российский МИД уже направил соответствующие распоряжения о защите дипломатических учреждений и запрете любых акций протеста вблизи посольств и консульств в дни голосования.

Ранее сообщалось, что Кремль удваивает решительный отказ от концепции переговоров, чтобы объединить российскую общественность вокруг провоенной платформы накануне выборов в Государственную Думу 18–20 сентября 2026 года.

Накануне стало известно, что Владимир Путин развернул репрессии против той части оппозиции, которую ранее сам и терпел, - на фоне рекордно низких рейтингов как своих собственных, так и прокремлевской "Единой России" накануне выборов.

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Об источнике: Служба внешней разведки Украины

Служба внешней разведки Украины (СВРУ) - государственный орган, осуществляющий разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах.

Создана 14 октября 2004 года (выделена из состава Службы безопасности Украины, где ранее существовала как Главное управление разведки СБУ).

Подчиняется Президенту Украины и подконтрольна Верховной Раде и Комитету по вопросам разведки.

Председатель СЗРУ - Рустем Умеров (назначен 3 августа 2026 года).

Девиз: "Omnia vincit veritas" (с лат. - "Истина побеждает всё").

Основные задачи и направления работы:

  • Сбор разведывательной информации: получение политической, экономической, военно-стратегической и научно-технической информации за пределами Украины для обеспечения высшего руководства страны.
  • Специальные операции: проведение специальной деятельности, направленной на нейтрализацию внешних угроз национальной безопасности Украины.
  • Международное сотрудничество: координация взаимодействия с разведывательными службами государств-партнеров (в частности, стран НАТО, США, Великобритании и т. д.).
  • Защита зарубежных учреждений: обеспечение безопасности дипломатических представительств Украины за рубежом и их персонала.
  • Противодействие гибридным угрозам: киберразведка, анализ дезинформационных кампаний и мониторинг экономических санкций.

В чём заключается отличие от ГУР МО и СБУ?

СЗРУ (Служба внешней разведки) отвечает за внешнюю (гражданскую, политическую и экономическую) разведку за пределами страны.

ГУР МО (Главное управление разведки Министерства обороны Украины) специализируется на военной разведке, спецоперациях на фронте и в тылу противника.

СБУ (Служба безопасности Украины) - орган контрразведки, борьбы с терроризмом и внутренней безопасности в пределах страны.

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