Кремлю нужна "картинка победы": Буданов раскрыл, сколько еще продлится шахедный террор РФ

Россия может использовать удары по Украине для создания пропагандистской "картинки победы" в преддверии выборов.

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Буданов объяснил, как долго ещё продлится террор "шахидов" со стороны России / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, president.gov.ua

Что известно:

РФ может продолжить атаки "шахедами" как минимум до выборов в сентябре

Кремль стремится показать россиянам "картинку победы" накануне выборов

Российская армия может продолжать атаки на Украину с использованием реактивных беспилотников как минимум до парламентских выборов в России, которые состоятся 18–20 сентября. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в комментарии Новини.LIVE.

По словам главы ОП, Москва пытается создать для россиян "картинку победы", которую не может подкрепить реальными результатами на поле боя.

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"В России приближаются выборы. Им тоже нужно показывать своим избирателям какую-то впечатляющую картинку победы, потому что на поле боя победы не ощущаются. Как и весь мир не ощущает. Поэтому террор. Они не умеют по-другому. Как минимум, до выборов (будут продолжаться атаки "Шахедов" - Ред.)", - сказал Буданов.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Почему РФ начала растягивать обстрелы

Главред писал, что, по словам генерал-лейтенанта, основателя фонда "Закроем небо Украины" Игоря Романенко, Россия меняет ритм воздушных атак по Украине.

К ночным ударам баллистическими ракетами враг добавляет волны реактивных дронов на рассвете, а днем продолжает применять беспилотники. Также российские войска комбинируют различные типы ракет. В Кремле рассчитывают, что постоянные удары по крупным городам и разрушения будут усиливать внутреннее давление на украинское военно-политическое руководство.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атака РФ на Украину 1 сентября - последние новости

Как писал Главред, российские войска ночью и утром 1 сентября нанесли массированный удар по Украине, применив значительное количество реактивных беспилотников и баллистических ракет. В результате атаки погибли по меньшей мере 12 человек, среди них гражданин Индии.

Напомним, по последним данным ГСЧС, в Киеве восемь человек погибли и ещё пятеро пострадали, в том числе трое детей.

В Киевской области число погибших в результате вражеского удара по Борисполю возросло до 4. Еще 13 человек получили ранения. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, российские ударные беспилотники типа "Шахед" в ночь на 1 августа атаковали международный пункт пропуска для паромного сообщения"Орловка" на украинско-румынской границе в Одесской области - в результате атаки паромная переправа приостановила работу.

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О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. по 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.

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