Объявление воздушной тревоги по-новому: какие 2 новые режима готовят для Киева

Система оповещения о тревоге в Киеве может измениться: желтый режим для дронов, красный - для ракет. Новые правила будут определены в ближайшие дни.

https://glavred.info/ukraine/obyavlenie-vozdushnoy-trevogi-po-novomu-kakie-2-rezhima-gotovyat-dlya-kieva-10793024.html Ссылка скопирована

Объявление тревоги в Киеве - готовятся два режима на случай атак РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

В Киеве могут разделить воздушные тревоги на два режима

Во время ракетной угрозы работу заведений приостановят

В Киеве могут ввести два разных режима воздушной тревоги в зависимости от типа российского нападения. В случае угрозы со стороны дронов предлагается сохранить работу части учреждений, тогда как ракетная угроза будет предполагать полную остановку. Об этом сообщила народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк в Telegram-канале.

видео дня

Новый подход связан с необходимостью поддерживать функционирование столицы даже во время длительных атак. По словам депутата, для Киева готовится отдельный план работы заведений и транспорта в таких условиях.

"Готовится отдельный план режима работы заведений в Киеве в условиях нового вида российских атак. Основная идея - даже во время непрерывных атак врага обеспечить жизнедеятельность города и экономики", - сообщила Василевская-Смаглюк.

Отдельно рассматривается классификация сигналов в зависимости от характера угрозы. Один из предложенных сценариев предусматривает "жёлтый" режим для атак беспилотников и "красный" - в случае ракетной опасности.

"Во время желтого режима - работа продолжается или приостанавливается по усмотрению учреждения. Во время красного - все останавливается", - отметила депутат.

Пост Ольги Василевской-Смаглюк / Скриншот

По её словам, обсуждаются отдельные правила для городского транспорта и сервисов.

"Также предлагается ограничить тарифы такси во время тревог, разблокировать мосты, наземное сообщение сохраняется", - сообщила Василевская-Смаглюк.

По её словам, о соответствующих наработках премьер-министр сообщил во время заседания парламентской фракции. В то же время окончательных решений относительно новых правил пока нет.

"Окончательное решение будет принято в ближайшие дни", - добавила депутат.

Зачем РФ растягивает атаки на Киев на много часов - комментарий эксперта

Россия продолжает использовать удары по Украине для изнурения государства и нарушения нормальной жизни, а многочасовые атаки на Киев являются частью этой стратегии. Смена средств поражения и способов их применения не означает изменения главной цели Кремля. Об этом сообщил военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт по вооружению Defense Express Иван Киричевский в комментарии Главреду.

"Россия не стремится достичь ничего принципиально нового, начиная с 24 февраля 2022 года. Они просто хотят уничтожить жизнь в нашей стране. Вопрос лишь в наборе и количестве средств поражения, которые они использовали на разных этапах войны", - отметил Киричевский.

Длительные воздушные тревоги создают дополнительное давление на городскую инфраструктуру и экономическую активность. Эксперт при этом предостерегает от восприятия нынешней интенсивности атак как результата исключительно украинских действий.

"Если бы мы не наносили им удары, они бы сейчас ещё эффективнее уничтожали нас. Тогда вопрос заключался бы не в том, что россияне приближаются к определенному порогу, чтобы парализовать жизнь у нас, - у нас она, в принципе, уже была бы парализована", - подчеркнул эксперт.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Удары РФ по Киеву - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Министерство обороны поручило провести полный аудит мест размещения оружия и боеприпасов после трагедии в селе Мила. В ведомстве подчеркнули необходимость удалить опасные объекты из жилой застройки. По официальным данным, в селе Мила погибли 37 человек, 15 ранены, ещё двоих ищут под завалами.

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о ночных ударах российских ударных беспилотников по региону. Он уточнил, что атаки FPV-дронов привели к ранениям и разрушениям. В Запорожье в результате попадания FPV-дрона в многоэтажный дом ранены два человека, среди которых - подросток.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриивский сообщил о начале учебного года в измененном формате из-за постоянных воздушных тревог. Он отметил, что городские школы начнут первую неделю в смешанном формате обучения и должны быть готовы оперативно менять модель обучения. По словам Мондриивского.

Читайте также:

О персоне: Ольга Василевская-Смаглюк Ольга Василевская-Смаглюк - украинская журналистка, народный депутат Украины IX созыва от партии "Слуга народа". Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" на парламентских выборах 2019 года (избирательный округ № 96), пишет Википедия. Во время полномасштабного вторжения организовала штаб по выдаче людям гуманитарной помощи, принимала участие в организации эвакуации населения, совместно с ОО "Добробат" организовала ремонт поврежденных домов на территории Димерской, Бородянской и Иванковской общинах Киевской области, совместно с UNICEF UKRAINE восстановила 10 укрытий в школах и детских садах деоккупированной Киевской области, восстановила амбулаторию в Загальцах, провела ремонт в Публичной библиотеке Вышгорода и в Клавдиевской сельской библиотеке

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред