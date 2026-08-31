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Одну жидкость нельзя применять на телевизоре: последствия необратимы

Алексей Тесля
31 августа 2026, 21:02
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Производители телевизоров не рекомендуют использовать для экранов средства для окон, обычные стеклоочистители, спирт, аммиак, бензол.
Телевизор, уборка
Как следует чистить телевизор / колаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Поверхность телевизора имеет специальные защитные слои
  • Агрессивные компоненты бытовой химии способны нарушить целостность этого слоя
  • Для регулярного ухода вообще не требуется никакая бытовая химия

Пыль и следы от пальцев на экране телевизора способны серьезно портить впечатление от просмотра. Кажется естественным взять привычный очиститель для окон и быстро протереть им поверхность.

Однако для современного телевизора такой способ может оказаться опасным. Об этом пишет Southern Living.

видео дня

Несмотря на то что экран выглядит как обычное стекло, его поверхность имеет специальные защитные слои. В частности, у многих моделей предусмотрено антибликовое покрытие, которое снижает количество отражений и делает изображение более комфортным для глаз. Агрессивные компоненты бытовой химии способны нарушить целостность этого слоя.

Именно поэтому производители телевизоров не рекомендуют использовать для экранов средства для окон, обычные стеклоочистители, спирт, аммиак, бензол, чистящие порошки и некоторые другие химические составы. Они могут не просто оставить разводы, а повредить покрытие, после чего на дисплее появятся мутные участки, пятна или изменение цветопередачи.

Отдельная проблема заключается в том, что название средства не всегда гарантирует его безопасность. Даже если на упаковке написано, что продукт предназначен для экранов, перед применением необходимо проверить состав и рекомендации производителя конкретной модели телевизора. Универсального средства, подходящего абсолютно для всех дисплеев, не существует.

В большинстве случаев для регулярного ухода вообще не требуется никакая бытовая химия. Если на поверхности лишь немного пыли, достаточно аккуратно пройтись чистой мягкой салфеткой из микрофибры. Сильное давление при этом применять не нужно.

Когда на дисплее остаются отпечатки или другие загрязнения, ткань можно слегка увлажнить дистиллированной водой, если такой способ допускается инструкцией производителя. Дистиллированная вода предпочтительнее обычной водопроводной, поскольку не содержит большого количества минеральных примесей, способных оставлять следы после высыхания.

Самое важное правило - не наносить жидкость непосредственно на телевизор. Даже небольшое количество влаги может попасть в края корпуса или внутрь устройства. Сначала средство или воду наносят на салфетку, а затем осторожно протирают поверхность.

Универсальное чистящее средство своими руками
/ Инфографика Главред

Поэтому при уходе за телевизором лучше придерживаться простого принципа: чем меньше химии, тем безопаснее. А перед использованием любого специального состава стоит сначала заглянуть в инструкцию к телевизору и убедиться, что производитель разрешает его применение.

Смотрите видео - как отремонтировать телевизор:

В ролике разбирается типичная неисправность, с которой могут столкнуться владельцы старых моделей Philips Android TV. На примере телевизора, которому около десяти лет, автор показывает ситуацию, когда устройство перестает нормально запускаться: экран не включается, красный индикатор продолжает мигать, а система автоматически переходит в режим Android System Recovery.

Отдельно объясняется возможная причина сбоя. Подобное поведение телевизора может появиться после внезапного отключения электричества. При аварийном обесточивании операционная система не успевает корректно завершить работу, из-за чего могут повреждаться системные данные Android и нарушаться обычный процесс загрузки.

В видео последовательно рассматривается возникшая проблема и демонстрируется способ восстановления работоспособности телевизора без обычного запуска системы.

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Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть такие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
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