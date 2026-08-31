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Похороны Хайден Пенеттьери: семья актрисы приняла важное решение

Алена Кюпели
31 августа 2026, 14:35
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Семья Хайден Пепеттьери приняла неожиданное решение.
Хайден Пенетьерри собиралась к дочери
Хайден Пенеттьери будут скоро хоронить / Коллаж Главред, фото Instagram/haydenpanettiere

Кратко:

  • На каком решении настаивает мать актрисы
  • В чем она обвиняет бойфренда актрисы

После смерти популярной американской актрисы Хейден Панеттьери разгорелся новый конфликт вокруг её бывшего возлюбленного Брайана Хикерсона.

По данным СМИ, мать актрисы Лесли Вогель категорически против его присутствия на похоронах дочери.

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Сообщается, что женщина настаивает на том, чтобы Хикерсона не допустили к прощальной церемонии. Она уверена, что он не должен быть частью этого события, учитывая их сложные и конфликтные отношения в прошлом.

Хайден Панеттьери - личная жизнь
Хайден Панеттьери умерла / фото: instagram.com, Хайден Панеттьери

Источники отмечают, что напряжение между семьёй актрисы и её бывшим партнёром сохраняется и после трагедии. Ранее Вогель уже критиковала Хикерсона и обвиняла его в негативном влиянии на жизнь дочери.

Ситуация вокруг похорон остаётся напряжённой, а окончательное решение о том, кто сможет присутствовать на церемонии, пока не принято.

Похороны Хайден Пенеттьери

Отметим, что точная дата и место похорон Хайден Панеттьери не разглашаются.

Семья актрисы приняла решение провести прощание и погребение в закрытом и узком семейном кругу, чтобы избежать излишнего внимания. Тело было передано родственникам и перевезено в частное похоронное бюро, однако публичная церемония не планируется, а точное время и место держатся в тайне.

Кроме того, неизвестно посетит ли похороны актрисы Владимир Кличко и ее дочь Кайя Евдокия.

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Отметим, как сообщал Главред, ранее победитель 10-го сезона популярного развлекательного шоу "Зважені та щасливі", в котором участники борются с лишним Вячеслав Грабовой, потерял всю свою семью.

Ранее также в террористической России сообщили о том, что пострадала 84-летняя мама некогда украинской певицы и главной предательницы Украины Таисии Повалий.

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О персоне: Хайден Панетьерри

Хайден Панеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах.
С 2009 года Хайден встречалась с боксёром Владимиром Кличко, а их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.
У бывшей пары есть дочь - Кайя-Евдокия Кличко

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