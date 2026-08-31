"РФ существует благодаря Гитлеру": историк ответил Путину и напомнил о неудобной правде

Александр Алферов напомнил о Зимней войне, Карелии и договоренностях Сталина с Гитлером.

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Карелия в составе России - историк напомнил Путину неудобную правду / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

Что известно о тайном пакте Молотова–Риббентропа в отношении Финляндии

Какие территории Финляндии захватил СССР в 1940 году

Сколько республик было в СССР и что такое Карело-Финская ССР

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин заявил о возможном перераспределении украинских территорий между соседними странами и о том, что "Украина потеряет свои западные земли, подаренные Сталиным". В ответ украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов обратил внимание на исторические обстоятельства, при которых часть земель оказалась в составе современной Российской Федерации. Об этом он заявил в видео на YouTube.

По мнению историка, российский президент, рассуждая о границах других суверенных государств, сознательно обходит важные и неприятные страницы собственной истории.

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"Современная Россия существует благодаря Гитлеру, друзья. Так об этом сказал сам Путин", - заявил Александр Алферов.

Как СССР захватывал финские земли при содействии нацистской Германии и почему Кремлю стоит вспомнить о происхождении собственных регионов - выяснял Главред.

Как Карелия оказалась в составе России после войны СССР против Финляндии

Алферов предложил обратить внимание не только на Калининградскую область, но и на другие территории, история которых напрямую связана с событиями Второй мировой войны и предвоенного периода.

30 ноября 1939 года Красная армия начала захватническую военную кампанию против Финляндии. Противостояние продолжалось до 12 марта 1940 года и завершилось значительными территориальными потерями для финского государства.

"Война с Финляндией продолжалась до 12 марта 1940 года. В результате Финляндия потеряла 11% своих территорий. На этих территориях была создана Карело-Финская Советская Социалистическая Республика", - отметил историк.

Смотрите видео о том, как Карелия оказалась в составе России:

По его словам, эта образованная республика имела особый статус в составе СССР и просуществовала довольно долго.

"Да, 16-я республика, существовавшая с 31 марта 40-го года по 1956 год", - подчеркнул Александр Алфёров.

Как пакт Молотова-Риббентропа закрепил договоренности Сталина с Гитлером

Ключевым историческим эпизодом Алфёров назвал соглашение, заключённое накануне начала Второй мировой войны между нацистской Германией и Советским Союзом.

23 августа 1939 года был подписан договор о ненападении, известный как пакт Молотова-Риббентропа. К нему прилагались секретные протоколы, которые предусматривали прямое разграничение сфер влияния в Европе.

"А дело в том, друзья, что 23 августа 1939 года, буквально чуть больше чем за три месяца до нападения на Финляндию, Сталин и Гитлер подписали акт, точнее, за них подписали Молотов и Риббентроп. Это акт о ненападении, так называемый пакт Молотова-Риббентропа, а на самом деле пакт Гитлера и Сталина", - отметил Алферов.

Историк подчеркнул, что секретные договоренности касались не только политических деклараций, но и определения конкретных территорий, которые Москва и Берлин относили к своим сферам влияния.

"И в секретных положениях, приложениях к этому акту, речь шла о распределении "сфер влияния". И вот, согласно этому секретному приложению, которое рассекретили уже гораздо позже после его подписания, речь шла о том, что в сферу влияния России попадает Финляндия", - подчеркнул историк.

Почему историк напомнил Путину о Карелии

Алферов связал эти исторические события с современными агрессивными заявлениями Кремля в отношении территорий других государств. По его мнению, Москва не может игнорировать происхождение отдельных регионов, которые сейчас входят в состав Российской Федерации.

"Итак, друзья, начнём с того, что Путин говорит о западных землях суверенного и соборного чужого государства. Однако он забывает подчеркнуть другое. Сегодняшняя Карелия - автономная республика в составе РФ, а ранее РСФСР - это не что иное, как земли, которые достались России благодаря договоренностям с Гитлером", - подытожил глава Института национальной памяти.

Александр Алферов / Инфографика: Главред

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О личности: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

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