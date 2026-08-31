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"Голые" помидоры по-херсонски: быстрый рецепт ароматной закуски с чесноком и зеленью

Инна Ковенько
31 августа 2026, 10:13
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Помидоры получаются нежными, ароматными и хорошо пропитанными маринадом.
Время на подготовку Время на подготовку: 25 минут
Порции Порции 2-3 порции
'Голые' помидоры по-херсонски: быстрый рецепт ароматной закуски с чесноком и зеленью
Херсонские "голые" помидоры / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Херсонские "голые" помидоры - это простая и в то же время особенная закуска, которая благодаря небольшому кулинарному приёму получила своё название. С овощей снимают кожицу, после чего они быстро пропитываются маринадом, зеленью и чесноком.

В результате получаются нежные, ароматные помидоры, которые уже на следующий день готовы к подаче, отмечает фудблогер Мирослава Пекарюк.

Как приготовить херсонские "голые" помидоры

Ингредиенты:

  • помидоры - 1 кг;
  • чеснок - 1 головка;
  • укроп и петрушка - большой пучок;
  • черный перец горошком - 10–12 шт.;
  • лавровый лист - 2 шт.

Для маринада на 1 л воды:

  • вода - 1 л;
  • сахар - 4 ст. л;
  • соль - 2 ст. л;
  • уксус 9% - 3 ст. л.

Приготовление

На каждом помидоре сделайте крестообразные надрезы и залейте кипятком на несколько минут. Затем быстро переложите в ледяную воду - так кожица легко снимется.

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Зелень мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс и смешайте всё вместе.

Для маринада вскипятите воду с сахаром и солью, проварите минуту, снимите с огня и добавьте уксус. Дайте маринаду полностью остыть.

В чистую банку выкладывайте слоями помидоры и смесь зелени с чесноком, добавьте лавровый лист и перец горошком. Залейте холодным маринадом до верха и закройте крышкой.

Оставьте в холодильнике как минимум на сутки. Уже на следующий день закуска готова, но если дать ей настояться подольше, вкус станет ещё более насыщенным.

Херсонские "голые" помидоры, рецепт:

@myroslava.pekariuk ? Херсонские "голые" помидоры Огромное спасибо за рецепт невероятной Любе! ❤️ Эти помидоры нереально вкусные! Готовьте сразу большую порцию. ? Ингредиенты: • Помидоры - 1 кг • Чеснок - 1 головка • Укроп + петрушка - 1 большой пучок • Чёрный перец горошком - 10–12 шт. • Лавровый лист - 2 шт. Для маринада на 1 л: • Вода - 1 л • Сахар - 4 ст. л. • Соль - 2 ст. л. • Уксус 9% - 3 ст. л. ?‍? Как приготовить: 1. Сделайте на помидорах крестообразные надрезы, залейте кипятком на 2–3 минуты, затем сразу охладите в ледяной воде и снимите кожицу. 2. Мелко нарежьте укроп и петрушку. Чеснок пропустите через пресс и смешайте с зеленью. 3. Для маринада вскипятите воду с солью и сахаром. Проварите 1 минуту, выключите огонь и добавьте уксус. Полностью остудите. 4. В чистую банку выкладывайте слоями помидоры и смесь зелени с чесноком. Добавляйте также лавровый лист и перец горошком. 5. Залейте холодным маринадом до самого верха и закройте крышкой. 6. Поставьте в холодильник как минимум на 24 часа. Через сутки помидоры уже можно пробовать, но чем дольше они настаиваются, тем насыщеннее становится вкус ❤️ #кучерявафуд#фудблогнаукраинском#простыерецепты#голыепомидоры♬ оригинальная аудиозапись - Мирослава Пекарюк

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О персоне: Мирослава Пекарюк

Мирослава Пекарюк - украинская кулинарная блогерша, известная своими простыми и понятными рецептами, которые подходят даже для новичков в кулинарии. В Facebook и Instagram она ведет фуд-блог под девизом "Просто. Вкусно. Понятно", где делится идеями для домашней кухни и праздничных блюд. На данный момент она опубликовала более 570 постов, имеет около 133 тысяч читателей, а на неё подписаны 316 пользователей.

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