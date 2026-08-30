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С кондиционера идет слабый поток воздуха: что обязательно нужно проверить

Инна Ковенько
30 августа 2026, 20:18
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Пыль и грязь внутри кондиционера постепенно снижают эффективность его работы и могут стать причиной неприятного запаха.
С кондиционера идет слабый поток воздуха: что обязательно нужно проверить
Как почистить кондиционер дома самостоятельно / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как часто нужно чистить кондиционер
  • Как почистить кондиционер самостоятельно в домашних условиях
  • Как правильно очистить фильтры кондиционера

Регулярная чистка кондиционера - это не только вопрос комфорта, но и безопасности. Своевременное обслуживание помогает избежать излишнего потребления электроэнергии, продлевает срок службы прибора и защищает здоровье жильцов.

Главред расскажет, как правильно почистить кондиционер самостоятельно и когда стоит обратиться к специалистам.

видео дня

Как почистить кондиционер самостоятельно

Фильтры - главный элемент, требующий регулярного ухода, пишет Infobae. Для начала откройте крышку внутреннего блока сплит-системы и аккуратно извлеките держатели фильтров. Поверхностную пыль легко удалить пылесосом. Если загрязнения более стойкие, окуните фильтры в холодную воду с добавлением антибактериального мыла. Горячую воду использовать нельзя, ведь она может деформировать волокна. После промывки обязательно дайте фильтрам высохнуть в затененном месте, чтобы избежать повреждений.

Уход за внутренним блоком

Пока фильтры сняты, стоит очистить внутреннюю часть сплит-системы. Для этого подойдет ткань, смоченная в мыльной воде. Особое внимание уделите решеткам, ведь на них пыль оседает быстрее из-за конденсации. После очистки все поверхности необходимо тщательно высушить, чтобы предотвратить образование грибка и появление неприятных запахов.

Проверка наружного блока

Не менее важен осмотр наружного блока. Убедитесь, что воздухозаборники не забиты листьями или пылью. Если есть возможность, очистите теплообменную батарею мягкой щеткой или сжатым воздухом. Это будет способствовать эффективному отводу тепла и стабильной работе системы.

Проверка дренажа

Сливная трубка должна быть свободна от засоров. Если она забита, вода скапливается во внутреннем поддоне, что может привести к протечкам и появлению запаха застоя. Проверка и очистка дренажа - простой шаг, который поможет избежать этих проблем.

Как часто повторять процедуру

Оптимально проводить базовую очистку два раза в год - перед началом сезона использования и после него. Если вы заметили снижение потока воздуха или появление необычного запаха, стоит выполнить процедуру раньше.

Когда стоит обратиться к специалистам

Если после домашней очистки кондиционер не охлаждает или работает некорректно, стоит обратиться к сертифицированному мастеру. Техник проверит электрические цепи, дозаправит газ или отремонтирует внутренние компоненты.

Смотрите видео о том, как в домашних условиях почистить кондиционер:

@vencon.ua Как легко почистить кондиционер самостоятельно??❄️ Пошаговая инструкция от Венкон, которая поможет вам самостоятельно провести обслуживание кондиционера дома. Досмотрите до конца, чтобы узнать, как избежать протечек?️ Во второй части расскажем о расширенном обслуживании. Оставайтесь с нами! ? С "Венкон" будет – как договаривались! ? #венкон#кондиционер#обслуживаниекондиционера#самостоятельноеобслуживание#чистота#обслуживаниенадому#инструкция#техникадлядома♬ оригинальный звук - ВЕНКОН

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Об источнике: Infobae

Infobae - это международная аргентинская онлайн-газета, основанная в 2002 году бизнесменом Даниэлем Хададом. Штаб-квартира компании расположена в Буэнос-Айресе.

Компания открыла редакции в Нью-Йорке, Мехико, Майами, Боготе, Сан-Паулу, Лиме и Мадриде. Эти редакции начали работу под руководством Маркоса Ступененго. Infobae стала одной из самых популярных испаноязычных онлайн-газет в мире. Об этом пишет Википедия.

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