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Россия может готовить новое наступление: в ISW рассказали о скоплении сил

Виталий Кирсанов
30 августа 2026, 10:59
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Армия РФ продолжает наступательные действия на нескольких направлениях, однако подтвержденного продвижения оккупантов на ряде участков нет.
Россия может готовить новое наступление
Россия может готовить новое наступление / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

  • РФ накапливает силы возле Лимана
  • Россия заявила о захвате села в Сумской области
  • ВСУ проводят контратаки в Харьковской области

Российские войска наращивают количество личного состава и военной техники на Славянском направлении. По оценке украинских военных, это может свидетельствовать о подготовке РФ к усилению наступательных действий в районе Лимана. При этом Силы обороны Украины продолжают проводить контратаки на отдельных участках фронта и имеют подтвержденное продвижение возле Доброполья.

Ситуацию на линии фронта по состоянию на 29 августа проанализировали специалисты американского Института изучения войны (ISW). Согласно их оценке, российская армия продолжает наступательные действия сразу на нескольких направлениях, однако подтвержденного продвижения оккупантов на ряде участков нет.

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РФ накапливает силы возле Лимана

На Славянском направлении российские подразделения продолжали атаковать 28 и 29 августа, однако добиться подтвержденного продвижения им не удалось.

В то же время украинские военные осуществили контратаки в районах Дибровы и Стародубовки, находящихся восточнее Славянска.

Представитель одной из украинских бригад, выполняющей задачи на этом участке, заявил, что российская армия сейчас концентрирует здесь военнослужащих и технику. По его словам, накопление сил может быть связано с подготовкой к более интенсивным наступательным действиям в направлении Лимана.

Он также отметил увеличение количества иностранных военнослужащих в составе российской группировки. Речь идет преимущественно о гражданах стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. По предварительной оценке, они могут составлять около 30% личного состава российских сил на данном направлении.

При этом украинский военный считает, что, несмотря на увеличение численности группировки, российские подразделения по-прежнему имеют недостаточный уровень подготовки.

Кроме того, российские войска атакуют украинскую логистику и переправы через Оскол и Северский Донец. В ISW допускают, что эти удары могут быть связаны с подготовкой РФ к более масштабной наступательной операции.

Россия заявила о захвате села в Сумской области

29 августа российское Министерство обороны заявило о якобы установлении контроля над Храповщиной, расположенной северо-восточнее Сум.

Украинская группировка войск "Курск" опровергла эту информацию. Военные заявили, что населенный пункт остается под контролем Украины.

Кроме того, российская группировка войск "Север" распространила карту, согласно которой РФ якобы захватила Новую Сечь северо-восточнее Сум. Однако аналитики ISW не обнаружили подтверждений, которые позволили бы независимо подтвердить это заявление.

ВСУ проводят контратаки в Харьковской области

На Купянском и Боровском направлениях российская армия продолжала наступательные действия 28 и 29 августа. При этом подтвержденных успехов на этих участках российским силам добиться не удалось.

Украинские подразделения, в свою очередь, осуществляли контратаки. В частности, российские военные блогеры сообщали о действиях ВСУ в районе Дворичной, расположенной северо-восточнее Купянска.

Контратаки украинских сил также фиксировались возле Ридкодуба, Нового и Катериновки - населенных пунктов юго-восточнее Боровой.

Украинские контратаки остановили продвижение РФ возле Константиновки

Российские войска 28 и 29 августа продолжали наступательные действия в районе Константиновки и Дружковки.

Однако, согласно оценке ISW, продвижение российских подразделений на этом участке было остановлено действиями украинских военных, которые проводили контратаки.

ВСУ продвинулись возле Доброполья

Одновременно украинские силы добились подтвержденного продвижения на Добропольском направлении.

Геолокационные кадры, опубликованные 29 августа, свидетельствуют о продвижении Сил обороны в Дорожном, расположенном юго-восточнее Доброполья.

Кроме того, украинские подразделения, вероятно, сохраняют позиции либо продвинулись западнее и южнее Нового Донбасса. На это указывают геолокационные материалы, опубликованные 28 и 29 августа, которые подтверждают присутствие украинских военных в этих районах.

Эти сведения расходятся с утверждениями российской стороны. В частности, 29 августа Минобороны РФ заявило о захвате Новоандреевки, расположенной северо-восточнее Доброполья. Однако приведенные данные не подтверждают российское заявление.

Ситуация на фронте - последние новости

Главред писал, что, по данным DeepState, оккупационная армия РФ добивается территориальных успехов на Константиновском направлении. Согласно карте, враг продвинулся в Часовом Яру в Донецкой области.

Напомним, Генштаб сообщал, что активные боевые действия в Днепропетровской области продолжаются. Генштаб также опроверг слухи о полном освобождении области и подчеркнул, что наступление Сил обороны продолжается в регионе. Согласно сообщению, под контроль Украины возвращены 19 населенных пунктов.

Ранее Институт изучения войны (ISW) отметил в своём отчёте, что российские войска не продвинулись на севере Сумской области. По их данным, ВСУ сорвали наступление врага на отдельных участках и перешли в контратаку.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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