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Сад требует перемен перед осенью: что срочно обрезать, удалить и заменить

Алексей Тесля
29 августа 2026, 21:34
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В первую очередь стоит сохранить растения, которые по-прежнему цветут, формируют привлекательную листву или полезны для насекомых и птиц.
Сад требует перемен перед осенью: что срочно обрезать, удалить и заменить
Названы главные работы в саду / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • В первую очередь стоит сохранить растения, которые по-прежнему цветут
  • Отцветшие соцветия можно удалить, если это стимулирует появление новых бутонов
  • Сухие, пораженные плесенью части растений можно удалить

К концу августа сад уже сам подсказывает, какие растения удалось вырастить удачно, а какие нуждаются в замене или дополнительном уходе.

Это подходящее время, чтобы провести небольшую ревизию: сохранить декоративные культуры, привести в порядок разросшиеся и отцветшие растения и освободившиеся места подготовить к осени, пишет Express.

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Что оставить

В первую очередь стоит сохранить растения, которые по-прежнему цветут, формируют привлекательную листву или полезны для насекомых и птиц. Георгины, шалфей, пенстемоны, рудбекии, эхинацеи и гилотелефиумы при хорошем уходе способны оставаться декоративными еще несколько недель.

Отцветшие соцветия можно удалить, если это стимулирует появление новых бутонов. Однако часть семенных коробочек лучше оставить - они украсят участок и станут дополнительным источником пищи для птиц. Декоративные злаки также не стоит срезать слишком рано: их метелки сохраняют привлекательность и осенью.

Эрингиумы, аллиумы, ворсянки и маки особенно хорошо смотрятся в садах с естественным, слегка "диким" оформлением.

Что пора обрезать

Сухие, пораженные плесенью и полностью потерявшие декоративность части растений можно удалить. Некоторые многолетники, включая выносливую герань и котовник, после сильной обрезки способны сформировать свежую зелень и повторно зацвести.

У лилейников, хост и других многолетников стоит убрать пожелтевшие листья. Свисающие на дорожки стебли лучше укоротить или подвязать, но превращать сад в идеально вычищенное пространство не требуется.

Что заменить

Если однолетники перестали цвести, вытянулись или выглядят ослабленными, их можно заменить новыми растениями. Для конца лета и осени подойдут анютины глазки, виолы, цикламены, гейхеры, компактные злаки и вечнозеленые травы.

Одновременно стоит отметить пустующие участки. Заполнять их сразу необязательно, зато уже сейчас можно определить, каких растений саду не хватает. Продлить сезон цветения помогут японские анемоны, астры, гилотелефиумы, декоративные травы и осенние луковичные.

Главный критерий

При оценке растений важно учитывать не только их кратковременное цветение. Хороший выбор - культура, которая долго сохраняет привлекательность, кормит опылителей, формирует декоративную листву или интересные семенные коробочки и остается эффектной зимой.

Конец августа - не время стремиться к стерильной чистоте. Гораздо полезнее сохранить удачные растения, удалить действительно проблемные и заранее подготовить сад к осеннему сезону.

Что сделать в саду сейчас

  • Посадить колхикумы в солнечном или слегка затененном месте с плодородной, хорошо дренированной почвой. При работе с луковицами желательно использовать перчатки.
  • Посеять зимний портулак для получения свежей зелени в холодный сезон. После посева важно поддерживать влажность почвы до появления и укоренения всходов.
  • В засушливую погоду поливать клюкву и бруснику, отдавая предпочтение дождевой воде. Особенно внимательно следует следить за растениями в контейнерах.
  • Удалить наиболее пораженные мучнистой росой листья кабачков, одновременно сохранив здоровую листву, необходимую растению.
  • Проверить лавр и самшит на появление щитовок. Вредителей можно узнать по небольшим выпуклым образованиям на стеблях и нижней стороне листьев; при небольшом количестве их часто удается убрать вручную.
Основные правила обрезки деревьев инфографика
/ Главред

Смотрите видео - важное о растениях:

В видео авторы рассказывают, как вырастить здоровую и сильную рассаду, не тратя много времени на сложный уход. Они рассматривают подготовку грунта, профилактику заболеваний, использование биопрепаратов и защитных средств.

Также объясняют, какие температура, влажность и освещение необходимы молодым растениям для активного роста, правильного развития и устойчивости к неблагоприятным условиям.

Ранее садовник дал действенный совет. Один предмет очень легко использовать, а эффект от него будет заметен мгновенно.

Напомним, ранее Главред писал о том, что делать с опавшей листвой. Есть несколько замечательных вариантов, как переработать опавшие листья, чтобы они принесли пользу садовому участку и домашним растениям.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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