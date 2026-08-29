Ставка на "паутину": Хмара назвал способ победы Украины в войне с Россией

Стратегия Хмары предусматривает отказ от советской модели ведения войны.

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Стратегия Хмары - почему Украине придется воевать по новым правилам / Коллаж: Главред, фото: 24-я ОМБр имени короля Даниила, УНИАН

Ключевые тезисы:

Хмара призывает Украину разработать собственный способ ведения войны

Основой нового подхода должна стать стратегия "паутины"

Министр считает, что у Украины есть реальный шанс победить РФ

Украина не сможет победить Россию, копируя советскую модель ведения войны, поэтому должна создать собственный способ борьбы. Министр обороны Евгений Хмара считает, что одним из примеров такого подхода должна стать концепция "паутины". Об этом сообщает американское издание The National Interest в материале о новом министре обороны Украины Евгении Хмаре.

Издание напоминает, что ранее Хмара возглавлял Центр специальных операций Службы безопасности Украины, а впоследствии руководил самой спецслужбой. Под его руководством Украина активизировала дальнобойные атаки на стратегические объекты в России, в частности на предприятия нефтеперерабатывающей отрасли.

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Теперь перед новым главой Минобороны стоит гораздо более широкая задача. Ему предстоит руководить системой, от которой зависит обеспечение украинских войск вооружением, личным составом и ресурсами, а также налаживать взаимодействие с новым главнокомандующим ВСУ генерал-майором Михаилом Драпатым.

Одним из ключевых направлений Хмара считает создание условий для быстрого развития и внедрения новых решений на фронте. По его словам, государство должно не только реагировать на технологические изменения, но и помогать тем, кто способен адаптировать их к потребностям войск.

"Мы не можем напрямую создавать технологии. Задача государства заключается в том, чтобы создать условия, при которых люди внедряют и совершенствуют технологии на поле боя, которое обновляется каждые несколько месяцев", - сказал Хмара.

Отдельно министр высказался о проблеме пополнения войск. Он считает, что решение зависит не только от призывов к обществу, но и от того, насколько люди доверяют системе и понимают перспективы службы.

"Люди идут добровольцами, когда верят, что смогут повлиять на ход событий и что выживут. Улучшайте условия службы - и желание служить появится само собой", - отметил Хмара.

В то же время главной военной проблемой он называет необходимость отойти от симметричного противостояния с Россией. По его мнению, Украина не должна пытаться копировать модель армии противника, а должна искать собственные асимметричные решения.

"Малая советская армия не может победить большую советскую армию. Украина должна создать собственный метод ведения боя. Этот метод выглядит как "Паутина"", - подчеркнул Хмара.

Автор статьи в The National Interest считает, что преимуществом нового министра может стать его системное видение войны. Речь идет не только о проведении отдельных операций, но и о объединении технологий, ресурсов, кадровых решений и международной поддержки в единую стратегию.

Хмара убежден, что нынешнее поколение украинцев получило шанс изменить исторический сценарий многовекового противостояния с Россией.

"Украина всегда знала трагедии, её история - это длинный перечень таких событий. То, что отличает это поколение от всех предыдущих, - это то, что у него есть реальный шанс победить врага", - сказал Хмара.

Важное место в своём видении будущей борьбы министр отводит и сотрудничеству с Соединёнными Штатами. По данным издания, он рассматривает эти отношения как партнёрство, в котором обе стороны должны вносить свой вклад.

Евгений Хмара / Инфографика: Главред

Когда может закончиться война - мнение генерала Келлога

Война России против Украины в ближайшее время не закончится, поскольку Владимир Путин не планирует прекращать боевые действия, считает генерал Кит Келлог. Об этом сообщил бывший специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог в интервью ведущей "1+1" Наталье Мосейчук.

Келлог признал, что ранее ожидал гораздо более быстрого развития событий. По его словам, главное препятствие для прекращения боевых действий заключается в позиции Кремля и нежелании российского руководства останавливаться.

"В прошлом году в День независимости, когда я был здесь, я думал, что всё закончится в течение года. Проблема этой войны в том, что Путин просто не хочет её прекращать. У него было множество возможностей и, как мы говорим, "съездов", чтобы остановить и заморозить конфликт. Не для того, чтобы мы признали это официально, а просто чтобы зафиксировать их фактическое присутствие на местах", - отметил Келлог.

По мнению генерала, риск заключается и в дальнейших амбициях Кремля. Он не ожидает, что российский лидер добровольно ограничится уже захваченными районами Украины.

"Я не верю Путину и не верю, что он остановится на достигнутом, если что-то произойдет. Он будет пытаться продвигаться дальше. Поэтому украинцы делают большое дело не только для Запада, но и для всего мира", - предположил он.

В то же время Келлог убежден, что Россия не сможет одержать победу в войне против Украины.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, пресс-секретарь российского диктатора и военного преступника Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет информации о конкретных планах и сроках нового раунда переговоров между Украиной и РФ. Москва не подтверждает возможность проведения переговоров в начале осени и якобы остается готовой к их продолжению. Песков также сообщил, что Москва продолжает контакты с Соединенными Штатами на рабочем уровне.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны Украины нанесли успешные удары по территории России. Президент добавил, что одним из пораженных объектов стал Ярославский нефтеперерабатывающий завод, расположенный примерно в 1000 км от линии фронта. По словам Зеленского, бойцы СБУ поразили также ракетоносец Ту-95МС в Энгельсе.

Президент также сообщил о планах наращивания производства дальнобойных БПЛА для нанесения ударов по РФ. Глава государства поставил цель - 1000 дальнобойных дронов в день для увеличения ударного потенциала. Он также указал, что на данный момент средний показатель составляет более 300 таких дальнобойных дронов в сутки.

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О персоне: Евгений Хмара Евгений Хмара - украинский военачальник, генерал-майор, который с 20 июля 2026 года официально занимает должность министра обороны Украины. До назначения в Министерство обороны он приобрел широкую известность как боевой офицер спецслужб и руководитель СБУ. С 2011 года проходил службу в элитном Центре специальных операций "А" СБУ. В 2023 году возглавил это подразделение, а в июне 2024 года получил звание генерал-майора. С 5 января по 17 июля 2026 года временно исполнял обязанности главы Службы безопасности Украины (после отставки Василия Малюка). С начала полномасштабного вторжения принимал личное участие в ключевых спецоперациях. Руководил освобождением острова Змеиный, воевал в Киевской и Донецкой областях. Под его руководством наносились глубокие удары дронами по тыловым военным объектам и НПЗ на территории России.

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