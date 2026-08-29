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Необычное украинское слово "поворозка": что оно на самом деле означает

Дарья Пшеничник
29 августа 2026, 15:07
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Это слово имеет праславянские корни, встречается в классической литературе и до сих пор употребляется в переносном смысле.
Необычное украинское слово
Что такое "поворозка" / Коллаж: Главред, фото: magnific

Вы узнаете:

видео дня
  • Что означает слово "поворозка"
  • От какого праславянского корня оно происходит
  • Чем "поворозка" отличается от веревки

Слово "поворозка" не является ни ошибкой, ни выдумкой: это исконно украинское название веревки, шнурка или перевесла, которыми что-то перевязывают, стягивают или привязывают. Несмотря на архаичное звучание, лексема зафиксирована в словарях и имеет четко очерченное бытовое значение, пишет 24 Канал.

Подсказку о назначении предмета даёт само строение слова. Оно родственно глаголам, обозначающим действие обвязывания и скрепления: вязать → связать → поворозка. Словари выводят происхождение от праславянского "воро́за" - веревка, шнур, шнурок.

Рядом существует и другая, похожая по звучанию единица - "павро́зи́", которая означает вытянутые нитки в одежде.

Чем поворозка отличается от веревки

Несмотря на близость значений, полными синонимами эти слова не являются. Веревка - общее название изделия, скрученного из волокон или нитей, которое используют для привязывания, подвешивания или стягивания. Поворозка же, как правило, означает более тонкий и короткий шнурок, предназначенный именно для перевязывания.

В художественной литературе это слово встречается в вполне повседневных сценах насилия и труда. Пример такого употребления приводит классик украинской прозы.

"Десятники окружили Гната. Они отобрали у него топор, связали руки сзади поворозкой", - писал Михаил Коцюбинский.

Наиболее естественно эта лексема звучит в контексте традиционного хозяйства: ею завязывали узелок, скрепляли снопы, затягивали узел покрепче. Сегодня же в повседневной речи её почти вытеснили "верёвка" и "шнурок".

Идти на веревке: что означает это выражение

Отдельную жизнь слово ведёт в переносном употреблении. Фразеологизм "идти на поворозке" описывает человека, который действует по чужому указанию, слепо подчиняясь чьей-то воле и оставаясь зависимым в собственных поступках. Лингвисты ставят его в один ряд с выражениями "идти на припоне", "идти на поводке" или "идти на привязи".

Пример такого употребления можно найти в романе Романа Иваничука, где секретарь прерывает разговор о подозреваемом.

"О Данилке речи не идет. Возможно, он идет на поворозке у кого-то другого, кто прикрывается маской нейтралитета", - такую реплику вложил в уста персонажа писатель.

По значению "поворозка" местами приближается и к слову "очкур", которое также относится к лексике традиционного быта. Часть таких названий отошла на периферию речи вместе с изменением предметов, технологий и самого образа жизни, однако они остаются ключом к пониманию украинской классики и фольклора.

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Об источнике: 24 канал

24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

"24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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